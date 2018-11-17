القبول المركزي والنتائج الصادمة – أحمد الماجدي

نتائج القبول المركزي للمرحلة الإعدادية هذا العام كانت صادمة، فالطلبة من ذوي المعدلات العالية لم تنصفهم الوزارة، فأقل معدل تم قبوله في كليات الصيدلة مثلا هو 97،1بالمئة وما دونه قليلا ظهرت اسماؤهم في المعاهد الطبية، فهل يعقل أن طالبا حقق معدل 97 بالمئة يقبل في معهد.؟!

اليس المفروض أن يقبل في كلية الهندسة كخيار بديل أدنى استنادا الى معدله العالي.؟ فمَنْ المتسبب في هذا الخلل الكبير هل هو الطالب أم من وضع آلية القبول المركزي متمثلا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.؟!

وبالتأكيد فان اللوم يقع بنسبة 100بالمئة على مَنْ وضع آلية التقديم في استمارة القبول المركزي، وهي آلية مُتَّبعة مُنذ عقود وظلت كما هي عليه بالرغم من مساوئها الكثيرة وأخطائها المتكررة في كل عام، فهي تحدد للطلبة عدد الكليات التي يرغب التقديم اليها، لكنها تشترط عليه اضافة عدد من المعاهد.!

والطالب هنا ملزم بدقة التعليمات التي تشترطها الوزارة عند ملء الاستمارة، فهو لا يدرك الكلية التي سيظهر قبوله فيها ولا حتى الكليات الأدنى التي تقع ضمن حدود معدله، وبالتالي يجد نفسه ضحية التعليمات المشروطة مقدما لا بسبب خياراته التي يؤهله معدله للقبول في كليات أخرى كخيار أدنى وليس المعاهد.

وهنا لا بد من مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحمل المسؤولية في تغيير نمط الاستمارة الإلكترونية بما يتيح العدالة لجميع الطلبة دون إدخال الطالب في متاهة التخمين والمقامرة في مستقبله وانتظار ما ستسفر عنه القرعة، ويقينا لا يمكن عمليا للطالب أن يختار جميع الكليات وجميع المعاهد كون هذا الامر صعب جدا عليه، لكن هناك الكثير من الحلول البسيطة والناجحة في هذا الموضوع من بينها هو أن يختار تخصصا بدلاً من اختيار كلية ضمن جامعة معينة بحد ذاتها والتسلسلات التي يختارها هي للتخصصات الراغب للدراسة فيها ويؤخِّر ويقدم فيها حسب الرغبة، وما نحتاجه من الطالب من معلومات في هذه الحالة هو تحديد تسلسل الاختصاصات للكليات والمعاهد الراغب بالدراسة فيها دون تحديد الجامعة “طب بشري، كلية هندسة، طب أسنان، صيدلة، معهد طبي، علوم فيزياء،…” ثم يحدد الطالب تسلسل المحافظات الراغب بالدراسة فيها وله إمكانية حذف أي محافظة بسبب ظرفه، واخيراً يحدد الطالب تسلسل الجامعات الراغب في الدراسة فيها “بغداد، النهرين.

كما ويتم تعريف الطالب بالمحافظات والأقضية التي فيها هذه التخصصات لكي يكون اختياره موجهاً للراغبين بعدم الابتعاد عن رقعة جغرافية معينة، وبالتأكيد يمكن تغيير بعض التفاصيل الاخرى للوصول إلى الحل الأمثل، ثم يقوم الطالب بعمل هذه الخطوات الثلاث بشكل مستقل لكل خطوة عن الاخرى ويقوم برنامج بسيط جدا بتركيب خيارات الطالب بتقنية بسيطة أيضاً ومن ثم اختيار ما هو الافضل بالاعتماد على معدله بشكل اساس ويتم اختيار الكلية والجامعة والمحافظة بشكل أمين تماما للطالب بناء على المعطيات التي قدمها الطالب، وهنا يتم ضمان عدم قبول الطالب في “معهد” بعد المجموعة الطبية مباشرة إلّا إذا كانت رغبته تشير الى ذلك.

وهذا الحل هو من بين مجموعة حلول ممكنة، وعليه فنحن نناشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتغيير الآلية المتبعة في القبول المركزي بل وتشجيع الطلبة للتوجه إلى المجموعات الهندسية والعلمية وكافة التخصصات الاخرى كبديل أدنى بعد المجموعة الطبية وشمول نسبة من بعض الكليات في التعيينات المركزية لاستقطاب ذوي المعدلات العالية إليها وخلق مبدعين في هذه التخصصات لا في تخصص واحد.