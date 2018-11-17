الهجوم الفاشل – جاسم مراد

مهما بلغت قوة الهجمة لطمس الحقوق ، فإنها ستفشل ، فالحقوق عند الشعوب الحية المتيقضة ، هي قضية حياة ، فليس هناك في الارض شعبا يقبل الخنوع ، إلا اولئك الذين تربو على الذيل واستلام الاوامر من السيد .

فشعب فلسلطين طيلة مائة عام على وعد بلفور المشئوم ، وسبعون عاما على النكبة لم يستكين عن النضال ، ولم يضعف امام التهديد ، ولم يتنازل عن الحقوق، هذه الحقائق التاريخية ، هذه الحقائق كان يتوجب على الولايات المتحدة الامريكية ومعها اسرائيل قراءتها ومعرفتها جيدا. فصفقة القرن التي يلوح بها الرئيس الامريكي ترامب ، وتتفاعل معها اسرائيل ، هي واحدة من الصفقات التي سبقتها وفشلت ، فلو اجمعت كل الدنيا وضعف من كان يتصور انه قادر الخروج من بين الصفوف ولي عنق الشعب ، فإنهما لايستطيعان اجبار الفلسطينين قيادة ومقاومة على الرضوخ وقبول مالايقبله الشعب .

هذه حقائق تاريخية في الماضي والحاضر، ومن له اتصال بنضالات الفلسطينيين، ولعل من يتعرف على غزة ، لابد له أن يستذكر جيفارا غزة في السبيعينات والثمانينات ، هذا المناضل من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة قد اوجع الاسرائليين واوقع بهم خسائر مهمة ، هذا الكفاح الملحمي يذكرنا تماما بالهجوم الاستخباراتي العسكري الفاشل ضد المقاومة في خانيونس مؤخرا وراح نتيجته قادة وجنود اسرائيلين مهمين من الموساد . لقد حاول العرب في مؤتمر القمة الذي عقد في بيروت عام اثنين وثمانون طرح مشروعا شاملا لفك الاشتباك وتحقيق تسوية شاملة ، هو مشروع المرحوم الملك عبد اللة بن عبد العزيز ، الذي يرتكز على السلام الشامل مقابل الانسحاب الاسرائيلي الشامل من الاراضي العربية والفلسطينية التي احتلت عام الف تسعمائة وستة وتسعون ، إلا إن الكيان الاسرائيلي رفضه ، أو بالاحرى ظل حتى الان يماطل ومعه الادارة الامريكية في القبول به .

إن أي جهة عربية وفلسطينية رسمية أو كيانية ، تتخطى هذا المشروع وتلتف على مبادئه وشروطه وتذهب مع صفقة القرن الترامبية هي بالضرورة خروج عن الموقف العربي .

إن العودة لتجذير الموقف العربي الرسمي التزاما بمشروع الملك عبد الله ، وانسجاما مع النضال الباسل للشعب الفلسطيني في عدم التعامل مع اسرائيل على كافة المستويات وخاصة التعاملات الاقتصادية والرياضية وغيرها هو الشرط المطلوب من العرب الرسميين .

فاسرائيل كيان عدواني لايمكنه ابدا ان يكون صديقا أو حليفا لأي طرف في المنطقة العربية .

إن من يتصور إن العلاقات مع قادة هذا الكيان العدواني يمكنها أن يحلحل أزمة الصراع القائم بين شعوب المنطقة هو واهم حتما . فاصرار الاسرائليين على الاحتلال يجب ان يقابله اصرارا عربيا فلسطينيا على المقاومة.

فمشروع المقاومة هو مشروعا اخلاقيا وطنيا عروبيا انسانيا، فلا سبيل غيره ، أمام عدو توسعي احتلالي ، فمن يضعف أمام عدو باتت المقاومة ترهقه في الرد المسلح وفي الصمود، هو كمن يضيع بوصلة التوجه . فهذه غزة ومعها الضفة الغربية دليــــلا اكيدا لمن يريد الحقوق ، وعسى أن تعي الجامـــعة العـــربية ذلك وتنهــــض .