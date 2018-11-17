صحة ديالى تطلق حملة ضد الصيدليات الوهمية

الهلال الأحمر يوزّع مساعدات بين 200 عائلة تضررت جراء السيول

ديالى ــ سلام عبد الشمري

تعرضت ناحية مندلي التابعة إلى قضاء بلدروز ، إلى موجة قوية من السيول القادمة من مناطق نفط خانة الحدودية مع ايران، وادت الى محاصرة قرى منطقة الجسر وخاصة مناطق الزهور وحنون ومحمد الموسى وعليوي.

وقال مدير جمعية الهلال الاحمر العراقي في محافظة ديالى اسامة عباس كاظم لــ (الزمان)، ان (السيول ادت الى قطع الطريق الرئيسي الرابط بين مركز ناحيتي قزانية ومندلي ومركز قضاء بلدروز وتوقف حركة العجلات بسبب المخاوف من انهيار الجسر الرئيسي ، حيث قامت فرق الهلال الأحمر العراقي بالتدخل العاجل وتشكيل فريق لإجراء استبيان بعدد العوائل والأضرار ومعرفة احتياجاتهم وتوفير مواد غذائية واغاثية وصحية لهم) . واضاف كاظم، ان (عشرات العوائل تضررت واضطر اخرون الى ترك منازلهم بسبب السيول التي اجتاحت منازلهم وادت الى اضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية ، مبينا ان الفرق الاغاثية قامت بتامين ما يحتاجونه من سلات غذائية متكاملة ومساعدات اغاثية وبطانيات ومواد اغاثية أخرى تحتاجها العوائل في استخداماتها اليومية ، حيث تم اغاثة اكثر من 200 عائلة) . وتابع كاظم ، ان ( فرق الجمعية قامت ايضا بتوزيع ملصقات إرشادية وتحذيرية عن المخلفات الحربية التي تجرفها سيول الأمطار وكيفية التعامل معها والابلاغ عن اماكن تواجدها للجهات المختصة للعمل على ازالتها) .

واكد مدير جمعية الهلال الاحمر في ديالى ، انهم (مستمرون بمساعدة العوائل المتضررة من خلال تسخير إمكانياتها المادية والبشــــــــرية لتأمين ما يحتاجونه من مساعدات إنسانية ). من جانب آخر اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، عدم التصويت على تمرير الموازنة المالية العامة لعام 2019 في حال عدم تضمنها حقوق المدن المحررة. وقال الكروي لــ ( الزمان )، ان (نواب ديالى لم يصوتوا على تمرير الموازنة العامة لعام 2019 اذ لم تتضمن حقوق المدن المحررة) .

برنامج بناء

واضاف الكروي ، اننا (مصرون على ادراج تخصيصات مالية واضحة لبرامج البناء والتعويضات والدرجات الوظيفية للمحافظة ، كون المحافظة تضررت كثيرا خلال لسنوات الماضية من الارهاب بكافة اشكاله ومسمــــــــــياته واحدث اضرار كبيره بالبنى التحتــــــــية والخدمية ولم يتم اعادة ما تم تدميره رغم الوعود المتكررة من الجهات المعنية .

الى ذلك أعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء بلدروز مؤيد نوروز لـ (الزمان) ، إن (اللجنة والأجهزة الأمنية أعادت فتح أكثر من 15 طريقا يربط أحياء ومناطق قضاء بلدروز شرقي ديالى ببعضها ). وأضاف نوروز، أن (الطرق المذكورة أغلقت منذ سنوات بعضها يصل الى عقد من الزمن لدواعي أمني في القضاء) ، مبينا، أن (جميع الطرق في بلدروز أصبحت مفتوحه الآن وهناك حملة أخرى لفتح ما تبقى مغلقا في عموم المناطق ) .

واعلنت دائرة صحة ديالى ،إغلاق 3 مختبرات غير مجازة ببعقوبة، فيما أشارت الى استمرار خطتها في انهاء الصيدليات الوهمية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان)، انه ( تنفيذا لتوجيهات دائرة صحة ديالى ، نظمت شعبة تفتيش المؤسسات الصحية وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة حملة تفتيشية مشتركة شملت مناطق متفرقة من بعقوبة) .

وأضاف العزاوي الى انه ( تم خلال الحملة، اغلاق 3 مختبرات غير مجازة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين ) ، مؤكدا ان ( خطة صحة ديالى في تتبع ملف الصيدليات المخالفة والمذاخر والمحال الوهمية لبيع الادوية والمستلزمات الطبية في عموم مناطق ديالى مستمرة باعتبارها ظاهرة سلبية لها تبعات خطيرة على الصحة العامة) .

ادوية نافذة

من جانبه قال رئيس فرع نقابة الصيادلة في محافظة ديالى علي حسين علوان التميمي لــ (الزمان) ، ان (من واجب الصيدلاني المتابعة والتأكد من عدم وجود اي ادوية نافذة المفعول وتأمين الاجواء الصحية في خزنها) ، مضيفا ، ان (نقابة الصيادلة لن تتهاون في اتخاذ اغلاق اي صيدلية لا تلتزم بالضوابط والارشادات والتعليمات .

مؤكدا بان النقابة جادة في متابعة كل الشكاوي التي تصلها من المواطنين وتم بالفعل اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاطار ) . واشار التميمي ، الى ان ( فرق تفتيش النقابة ستصل الى كل مدن ديالى دون استثناء وسيكون لها برنامج خاص في القرى والارياف ســــــــينطلق قريبا من اجل تعـــــــــقب الصيدليات الوهمية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق اصحابها ).