كلام أبيض

تعليب الأكاذيب – جليل وادي

لن أضيف جديدا لما قاله الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المقاهي وغيرها من الأماكن بشأن المليارات السبعة التي أتلفها المطر في البنك المركزي ، وليس بي حماس للحديث عن السمك النافق في أنهارنا ، مع ان الأثنين يستحقان ليس الحديث فحسب ، بل واللطم على الرؤوس وشق الثياب ، فهل بهذه البساطة يمر تلف المليارات ونفوق آلاف الاطنان من السمك من دون ان تكون للمكلفين بحفظ مصالح الناس وقفة جادة وفورية وحاسمة ، نريد فعلا واضحا ومقنعا ، وليس اجراء راخيا ينتهي في غالبه الى لا شيء ، فما سمعناه من كلام أشبه بالضحك على الذقون والاستخفاف بالعقول ، فقد مرت من قبل حوادث عديدة ولم يحرك المعنيون ساكنا ، حتى وان كان لحفظ ماء الوجه وإعادة الاعتبار الذي أخذ يتلاشى لدى الرأي العام ، فماذا فعلوا ازاء شراء الذمم وبيع المناصب وتزوير الانتخابات ، هل يُعقل ان يحدث هذا في بلد كان مجرد ذكر اسمه تقوم له الدنيا؟.

ما اريد قوله ان البلدان لن تُبنى والمجتمعات لن تتطور ما لم تكن الثقة قائمة بين المواطن والمسؤول، بين المجتمع والدولة ، فعندما تهدر الثروات وتتعثر الحقوق وتُسرق الأموال في وضح النهار ، ويُعلب كل ذلك بحكايات من صنع الخيال ، فلن يكون للثقة وجود، فغياب الثقة يعني اشاعة سلوك اللامبالاة وضعف الشعور بالانتماء ، وقد يتجسد ذلك بسلوك تخريبي لدى الذين لم يدركوا بعد دورهم في بناء الوطن . ان مشكلة انعدام الثقة ليست وليدة هذه المرحلة فحسب ، بل أثبتت المؤسسة السياسية في العراق على طول تاريخها بأنها ليست محل ثقة وبنسب متفاوتة ما بين عهد وآخر ، وكان من بين الأنظمة من يتكتم على حوادث الفساد ، فتمر من دون ان يعرفها الناس ، او يخشون تداولها في حال سماعها ، لكن ان تُهدر الثروات الوطنية ويُستغفل الناس بهذا الشكل المفضوح ، هذا ما لم نسمع به أو نراه من قبل .

من المؤسف ان تُقابل رغبة المجتمع العارمة في بناء الدولة وتطبيق النظام والمضي في العملية السياسية الى أمام ، بسلوك سياسي غريب يقف حائلا دون استثمار هذا الحماس الكبير ، العراقيون يريدون بناء وطنهم، وناضلوا لذلك دهرا ، وتكبدوا الويلات تلو الويلات ، من أجل نظام سياسي متحضر وموثوق به ، صادق في شعاراته، وأمين على ثرواتهم، لكنهم مازالوا بانتظار الغد المشرق الذي كثيرا ما وعدهم به السياسيون؟.

ان عملية سياسية تغيب فيها الثقة بين السياسيين أنفسهم ، وبين المجتمع وادارة الدولة ، ولم تنتج رجالا يدركون مسؤولياتهم الوطنية ويؤمنون بدورهم التاريخي ، يعني انها من الهشاشة يتعذر وصفها ، بدلالة ان غالبية الذين يصولون ويجولون بها من الفاسدين والمغامرين ، والذين اتخذوها محطة مؤقتة يغادرونها في وقت مناسب عائدين الى أوطانهم، كما عاد الكثير منهم فيما مضى ولم نعد نسمع أخبارهم ، اما الذين يخافون الله فقد ركنوا جانبا ، او انحنوا صاغرين لإعصار الفساد ، او ترددوا تحسبا للاحتمالات ، مع انهم قادرون على الاصلاح ، بل وعلى التغيير ايضا . نتطلع لعملية سياسية حقيقية تمتلك ارادة وطنية ، فما يجري لا يمت للوطنية بصلة ابدا ، ومن الوطنية ان تُغلق الأبواب أمام الطارئين على العمل السياسي ، ولكن كيف ؟ أتمنى الا يربط ذلك بخيارات المجتمع ، فثقافة الديمقراطية لم تتبلور بعد ،علينا ان نفتش عن الآليات الركيكة في تجربتنا ، وان نحصن الهيئات المستقلة ضد الفساد بما يبعدها عن الاختراق ، وان نتخلص من فكرة ان المناصب العليا سياسية وليست مهنية ، وان تكون انجازات المرشح للمنصب وخبرته وخدمته في الدولة معيارا ، وليس انتماءاته الحزبية او الطائفية او القومية ، علينا ان نعيد صياغة ما مضى من التجربة ، لنعيد ثقة الناس بها ، اذا ما أردنا فعلا اصلاحيا حقيقيا .