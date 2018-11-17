عبد المهدي ومرحلة اللاحزبية – شامل حمد الله

رغم مرحلته الطويلة ضمن المجلس الاعلى، الا ان عادل عبدالمهدي الذي لا يعرف عنه تمسكه بلقب العشيرة كما اسلافه في المنصب، يمثل طرازا وسطيا ايام مجلسيته، فلا هو من رجال دين المجلس ولا هو من فريق ضعافه. التقيته ايام المعارضة والتقيته بتركيز ايام مؤتمر اربيل قبل الحرب في 2003.

وتكررت اللقاءات في مناسبات عدة، واحدها لقاء كان من المفترض فيه ان يكون رئيس حكومة بعد دورة المالكي الاولى، لكن ولسبب ما تغيرت الاختيارات خلال ساعات. شخصيا اثق بأن لا حزبية صميمية في العراق، فمهوم الحزبية العراقي مفهوم يصطدم بالذاتية والشخصانية و العلاقات التي يعزها العراقيون كما يعزون عيونهم! عبد المهدي العقلية خسر بسبب الحزبية” حتى وان جرت مهاجمته سابقا لحوادث ليست من فعله” وكثير منا خسر بسبب القيود الحزبية والايمان العقائدي، فعندما تؤمن بحزبك وتجده لا يؤمن بك فتلك قضية مردها الاسلوب في القيادة، وطالما خسرت دول واحزاب واشخاص بسبب قيادتهم، وقديما ستجد البعث مثالا، وحاضرا ستجد الدعوة مثالا.

في المقابل ستجد ان اشخاصا تفرزهم الاحزاب وتضحي بهم وتدفعهم لزوايا النسيان يعودون للواجهة بدعم من كيانات اقوى من الاحزاب، كما هي حالة عبدالمهدي وقبول المكتب الرئيس للمرجعية، وعلى النقيض، ستجد احزابا تقدم خياراتها في اشخاص فيهدمون بنى الحزب ويكونون سببا في تراجعه. البطانات الاسرية تضر وتضر معها البطانات الحزبية كلتاهما توصلان رسائل للجمهور عن الاثراء الذي سببه القربى، فيتوالد شعور من الغضب يفرغ على رأس الكبير سياسيا فيدفع خارج اللعبة مطرودا ام متقاعدا. وقد حصل هذا خلال العقد والنصف الاخير.

جاء تقديم عبدالمهدي ليس لابعاد الدعوة فقط، بل لتكسير حجة الحزب الحاكم، وهو نقد واجهته المرجعية بأعتبار ان الناقمين من ابناء الشعب يرونها مسؤول عن اداء القائلين بشيعيتهم، والا فأن السكوت المرجعي يمكن ان يرد الاتهام بأن يزيل الحاكم طالما انه يسيء للمذهب” من باب الدفاع عن المذهب على الاقل”. بصورة ابسط، نحن لانقبل بالمتحامي بمذهبنا لينفذ سياسة مضرة. ماتفرضه المرجعية على المنصب الان ستفرضه مستقبلا على باقي الكراسي، فلو سمحت اليوم لباقي الكراسي ان تبقى حزبية، فلن يدوم الحال، طالما ان المرجعية تعرف متى تتحرك.

الان سيكون الحساب دون دفاعات حزبية، فكل التكتلات الحزبية ليست بصلابة ورقة صغيرة تخرج بسطرين وختم حتى تنقلب الموازين، وكذلك فترك الاحزاب لسنوات في الساحة كون اختصارات في عقول الناس عنها، فمنهم من سمعته الدينية ملوثة بدماء ضباط الجيش السابق ومنهم من يأخذ اتاوات من ملاهي العربدة، منهم اللاديني الذي باع تاريخه بمقعد ومنهم احزاب نفطية وموانئية بحرية والخ.

صحيح ان مهمة عبدالمهدي ليست يسيرة ليس فقط على مستوى حاجات الفرد التي ضاعت بسبب سياسة سلفه وسلف سلفه، بل في عدم تكدير كابيتنه رضى المرجعية عنه، ذلك انه ظهر ان المرجعـــــــــية في العراق ان قالت كن فسيكون!.

مرحــــلة التحزب ستكون مثل العـــــــقار الذي سيكون تنـــاوله دون دقـة سببا في مــــــوت متــناوله على الاقــل في العاصمـــة حاليا.