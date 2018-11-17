برهم صالح في طهران: نحمل رسالة صريحة بأهمية العلاقات الاقتصادية مع ايران

طهران -الزمان :

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اهمية أن يواصل العراق دوره المحوري بوصفه ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة بدل أن يكون ساحة للصراع، مشيراً الحاجة الفعلية للمنطقة إلى حسن التفاهم والحوار البناء بما يساعد على تنمية البلدان وتقدمها وتطور المنطقة عموما.

وأشاد صالح بالدعم الإيراني للعراق خلال فترة الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الإيراني حسن روحاني للصحفيين في أعقاب جلسة مباحثات موسعة أجرياها صباح اليوم السبت 17/11/2018 في طهران: “نحمل رسالة واضحة وصريحة بأهمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع ايران، إذ تربطنا أواصر ووشائج مهمة مع الشعب الايراني”.

واثنى صالح على دور إيران في دعم العراق في حربه ضد الارهاب.

وقال :” إن العراق اليوم له استحقاق اعادة الاعمار والاستقرار وهذا يتطلب مبادرات سياسية داخلية وخارجية كما يتطلب بيئة اقليمية مستقرة”.

ومنحت الولايات المتحدة العراق مهلة ٤٥ يوما لاستيراد الطاقة من ايران ثم عليه الالتزام بالعقوبات الامريكية التي بوشر بها مطلع الشهر .

وبهذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية أهمية أن “يواصل العراق دوره كساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة لا ساحة صراع بين الارادات المختلفة”، ودعا الى “ايجاد منظومة اقليمية تتجاوز الخلافات الحالية وتلتقي في المصالح الثنائية”، لافتا إلى أن “دور العراق سيكون محوريا مع ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد في المنطقة”.

وأكد “أهمية المواضيع التي تطرق اليها الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الملف البيئي بين البلدين واقامة مناطق صناعية مشتركة على الحدود، فضلا عن الربط السككي بين الدوليتين الجارتين”.

من ناحيته أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ” تطلع بلاده إلى رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران”، مشيرا بهذا الصدد إلى “أهمية الربط السككي ” بين البلدين.

وقال روحاني خلال حديثه للصحفيين إن “العلاقات الإيرانية العراقية مهمة جدا وممیزة من الناحیة التاریخیة والثقافیة والوطنیة والإقلیمیة”، وأضاف أنه “بحث مع سيادة رئيس الجمهورية د. برهم صالح عدة مواضيع وملفات ذات اهتمام مشترك، مؤكدا اهمية ارساء الاستقرار والأمن في دول المنطقة “، وأوضح الرئيس روحاني أهمية الاهتمام بالملف البيئي وما يعانيه البلدان جراء مشكلات البيئة، مشيدا بالاهتمام الشخصي الذي يوليه الرئيس صالح لهذا الملف.

وكان الرئيسان عقدا اجتماعاً ضم الوفدين العراقي والإيراني جرى فيه تناول سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الجارين.