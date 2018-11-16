اتفاق‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬لاستئناف تصدير‭ ‬نفط‭ ‬كركوك

بغداد‭ -‬كركوك‭ -‬الزمان‭ ‬

توصلت‭ ‬بغداد‭ ‬وأقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬أتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬لمعاودة‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬كركوك‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي،‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬‭”‬توصلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وحكومة‭ ‬الأقليم‭ ‬الى‭ ‬أتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬لاستئناف‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬كركوك‭ ‬عبر‭ ‬أنبوب‭ ‬الإقليم‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭”‬‭. ‬وستجري‭ ‬عمليات‭ ‬التصدير‭ ‬بمعدل‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و100‭ ‬الف‭ ‬برميل‭/‬يوميا،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭.‬

كما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬الشمال،‭ ‬‭”‬استئناف‭ ‬الضخ‭ ‬بعد‭ ‬العاشرة‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬تجريبيا‭ ‬بمعدل‭ ‬50‭ ‬الف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬للوصول‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬80‭ ‬الف‭ ‬برميل‭”‬‭ ‬يوميا‭. ‬ويسيطر‭ ‬على‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬حزبان‭ ‬رئيسان‭ ‬،‭ ‬الاول‭ ‬بقيادة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬،والاخر‭ ‬بقيادة‭ ‬الموالين‭ ‬لعائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬جلال‭ ‬طالباني‭ ‬وتوقف‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬كركوك،‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬،‭ ‬اثر‭ ‬استعادة‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬وطرد‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬النفط،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الإستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017،‭ ‬للاستقلال‭ ‬عن‭ ‬العراق‭. ‬ورغم‭ ‬استعادة‭ ‬هذه‭ ‬الحقول‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬الأنابيب‭ ‬التي‭ ‬شيدت‭ ‬ابان‭ ‬الثمانينات‭ ‬بطول‭ ‬970‭ ‬كلم،‭ ‬بسبب‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬اثر‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وأيضا‭ ‬لمرورها‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭. ‬وتحرك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬منذ‭ ‬الأزمة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر،‭ ‬تعتبر‭ ‬الاكثر‭ ‬توافقاً‭ ‬حول‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬وتوزيع‭ ‬موارده‭ ‬بين‭ ‬الاقليم‭ ‬وبغداد‭. ‬والنفط‭ ‬هو‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للموازنة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬‭(‬أوبك‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬ينتجه‭ ‬يومياً‭ ‬نحو‭ ‬4,5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭. ‬يشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البصرة‭. ‬وقد‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬ان‭ ‬العائدات‭ ‬تضاعفت‭ ‬تقريباً‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬8,55‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬ وكانت‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬4,9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬