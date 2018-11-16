واشنطن‭ ‬تدرس‭ ‬طلب‭ ‬أنقرة‭ ‬لتسليم‭ ‬غولن

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدرس‭ ‬طلبات‭ ‬تركيا‭ ‬لتسليم‭ ‬الداعية‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬أنقرة‭ ‬بالتخطيط‭ ‬للمحاولة‭ ‬الانقلابية‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وهذه‭ ‬علامة‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬الامريكية‭ ‬التركية‭ .‬

لكنّ‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬هيذر‭ ‬ناورت‭ ‬رفضت‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لشبكة‭ ‬‭”‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬‭ ‬عن‭ ‬أنّ‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬لتسليم‭ ‬غولن‭ ‬‭–‬‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬بطاقة‭ ‬إقامة‭ ‬أميركية‭ ‬غرين‭ ‬كارد‭ ‬‭–‬‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬بسبب‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭.‬

وقال‭ ‬ناورت‭ ‬‭”‬تلقينا‭ ‬طلبات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ … ‬تتعلق‭ ‬بالسيد‭ ‬غولن‭”‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‭”‬نواصل‭ ‬تحليل‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تقدّمت‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬طلبها‭ ‬بتسليمه‭”‬‭ ‬إليها‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬ناورت‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬لا‭ ‬توجد‭ ‬علاقة‭”‬‭ ‬بين‭ ‬قضية‭ ‬تسليم‭ ‬غولن‭ ‬والضغط‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬بشأن‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتسليم‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭”‬‭. ‬وكانت‭ ‬‭”‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬تسمّها‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬سألوا‭ ‬وكالات‭ ‬انفاذ‭ ‬القانون‭ ‬عن‭ ‬‭”‬السُبل‭ ‬القانونية‭ ‬لإخراج‭”‬‭ ‬غولن‭ ‬‭(‬77‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إقناع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬‭”‬بتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭”‬‭. ‬وعقب‭ ‬اختفائه‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬واصل‭ ‬مسؤولون‭ ‬أتراك‭ ‬نشر‭ ‬تسريبات‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬مروعة‭ ‬لمقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬رغم‭ ‬نفي‭ ‬السعودية‭ ‬أي‭ ‬علم‭ ‬لها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬نفذها‭ ‬‭”‬عناصر‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬صلاحياتهم‭”‬‭ ‬وطلبت‭ ‬الإعدام‭ ‬لخمسة‭ ‬موقوفين‭. ‬لكن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أبعد‭ ‬الشبهات‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬سلمان‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬بقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬‭”‬أعلى‭ ‬المستويات‭”‬‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬بأصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

ويتهم‭ ‬إردوغان‭ ‬الداعية‭ ‬غولن‭ ‬‭–‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبره‭ ‬حليفا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬‭–‬‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشلة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016،‭ ‬التي‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬250‭ ‬شخصا،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬المتهمين‭ ‬بالتخطيط‭.‬

وتثير‭ ‬مسألة‭ ‬تسليم‭ ‬غولن‭ ‬توترا‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة