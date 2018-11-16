تركيا‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬دلائل‭ ‬جديدة‭ ‬وكندا‭ ‬تنضم‭ ‬للعقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬ضد‭ ‬١٧ ‬سعودياً

اسماء‭ ‬المتهمين‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي

تركيا‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬دلائل‭ ‬جديدة‭ ‬وكندا‭ ‬تنضم‭ ‬للعقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬ضد‭ ‬17‭ ‬سعودياً

الرياض‭- ‬اسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬حقن‭ ‬‭”‬بجرعة‭ ‬كبيرة‭”‬‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬قبل‭ ‬تقطيع‭ ‬جثته‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬وطلبت‭ ‬الاعدام‭ ‬لخمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القضية،‭ ‬لكنها‭ ‬أبعدت‭ ‬الشبهات‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬غير‭ ‬انه

أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬تركية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أنقرة‭ ‬تملك‭ ‬أدلة،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬ثان،‭ ‬تناقض‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬حول‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬داخل‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬شلعان‭ ‬الشلعان‭ ‬إن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬أحمد‭ ‬العسيري‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬أمر‭ ‬بإعادة‭ ‬خاشقجي‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬‭”‬بالرضا‭ ‬أو‭ ‬بالقوة‭”‬،‭ ‬وإن‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الجريمة‭ ‬أمر‭ ‬بقتله،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬خاشقجي‭ ‬وقت‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬تطوّر‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬عراك‭ ‬وشجار‭ ‬وتقييد‭ ‬وحقن‭ ‬المواطن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بإبرة‭ ‬مخدرة‭ ‬بجرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭”‬‭. ‬لكن‭ ‬كاتب‭ ‬الافتتاحية‭ ‬البارز‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬سيلفي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬قال‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬حرييت‭”‬‭ ‬إن‭ ‬تسجيلا‭ ‬صويتا‭ ‬للجريمة‭ ‬تملكه‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬أية‭ ‬محاولة‭ ‬تفاوض‭ ‬مع‭ ‬خاشقجي‭ ‬لاقناعه‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الصحافي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬للحقن‭ ‬وإنما‭ ‬خنق‭ ‬أو‭ ‬شنق‭ ‬بواسطة‭ ‬‭”‬حبل‭ ‬أو‭ ‬كيس‭ ‬بلاستيكي‭”‬‭. ‬بحسب‭ ‬سيلفي‭ ‬فان‭ ‬الاجهزة‭ ‬التركية‭ ‬تملك‭ ‬أيضا‭ ‬تسجيلا‭ ‬صوتيا‭ ‬ثانيا‭ ‬مدته‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬قبل‭ ‬الجريمة‭ ‬ولا‭ ‬يترك‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬للشك‭ ‬حول‭ ‬الطابع‭ ‬المتعمد‭ ‬للجريمة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬التسجيل‭ ‬‭”‬يمكن‭ ‬سماع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬يتباحث‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬إعدام‭ ‬خاشقجي،‭ ‬ويستعرض‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬مسبقا‭ ‬ويذكر‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬بدوره‭”‬‭ ‬بحسب‭ ‬سيلفي‭. ‬وأضاف‭ ‬سيلفي‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬تم‭ ‬جمع‭ ‬أدلة‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬الجريمة،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬أجراها‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي”‭.‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬كندا‭ ‬كريستيا‭ ‬فريلاند‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬قد‭ ‬تحذو‭ ‬حذو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتفرض‭ ‬بدورها‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬سعوديين‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭. ‬وقالت‭ ‬فريلاند‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬الى‭ ‬أونتاريو‭ ‬‭”‬كندا‭ ‬ترحب‭ ‬بقرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭”‬‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬مسؤولا‭ ‬سعودياً‭ ‬بإطار‭ ‬قانون‭ ‬ماغنيتسكي‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬رفض‭ ‬السعودية‭ ‬الاقتراح‭ ‬التركي‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭.‬

وقال‭ ‬الجبير‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لها‭ ‬جهاز‭ ‬تحقيق‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‭”‬القضية‭ ‬الآن‭ ‬أصبحت‭ ‬قضية‭ ‬قانونية‭ ‬ويتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭”‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭”‬‭. ‬اعتبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬التهم‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬هي‭ ‬‭”‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬جيدة‭”‬‭ ‬في‭ ‬‭”‬الطريق‭ ‬الصحيح‭”‬،‭ ‬ودعت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تحقيقاتها‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬هيذر‭ ‬نويرت‭ ‬‭”‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات،‭ ‬حتى‭ ‬تتم‭ ‬محاسبة‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتورطين‭”‬‭.‬

تقطيع‭ ‬الجثة‭ ‬ليس‭ ‬عفويا

ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬نويرت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬تقدّم‭ ‬التحقيقات‭ ‬وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التحقيقات،‭ ‬قال‭ ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬شلعان‭ ‬الشلعان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬تورط‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬إن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬أحمد‭ ‬العسيري‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬أمر‭ ‬بإعادة‭ ‬خاشقجي‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬‭”‬بالرضا‭ ‬أو‭ ‬بالقوة‭”‬،‭ ‬وإن‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الجريمة‭ ‬أمر‭ ‬بقتله،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭.‬

و‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬21‭ ‬موقوفا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬هوياتهم‭.‬

‭-‬‭ ‬وجهت‭ ‬التهم‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬منهم‭ ‬وأقيمت‭ ‬دعوى‭ ‬جزائية‭ ‬بحقهم،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الموقوفين‭.‬

‭-‬‭ ‬وطلبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬لخمسة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬الـ11‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بأنهم‭ ‬‭”‬من‭ ‬أمر‭ ‬وباشر‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭”‬‭ ‬

‭ ‬إعفاء‭ ‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬مناصبهم

علنت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬إعفاء‭ ‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭ ‬وتوقيف‭ ‬18‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‭.‬

والمسؤولون‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬أقيلوا‭ ‬هم‭:‬

‭-‬‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العامة‭ ‬أحمد‭ ‬العسيري‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬بحسب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عنصرا‭ ‬بإعادة‭ ‬خاشقجي‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬‭”‬بالرضا‭ ‬أو‭ ‬بالقوة‭”‬‭.‬

‭-‬‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬برتبة‭ ‬وزير‭ ‬سعود‭ ‬القحطاني‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إليه‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬حين‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬‭”‬مستشار‭ ‬سابق‭”‬‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬للعملية‭ ‬إذ‭ ‬التقى‭ ‬‭”‬فريق‭ ‬التفاوض‭”‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬اسطنبول‭.‬

والعسيري‭ ‬والقحطاني‭ ‬كانا‭ ‬من‭ ‬المقرّبين‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬أبعدت‭ ‬عنه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الشبهات‭ ‬تماما‭.‬

محمد‭ ‬الرميح‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاستخبارات‭.‬

‭-‬‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خليف‭ ‬الشايع‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العامة‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭.‬

‭-‬‭ ‬رشاد‭ ‬المحمادي‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬والحماية‭.‬

ولم‭ ‬توضح‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المسؤولون‭ ‬الخمسة‭ ‬اعتقلوا‭.‬

‭-‬‭ ‬17‭ ‬سعوديا‭ ‬شملتهم‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬أعلنت‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬مسؤولا‭ ‬سعوديا‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي،‭ ‬وبينهم‭:‬

‭-‬‭ ‬سعود‭ ‬القحطاني‭ ‬الذي‭ ‬‭”‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عملية‭”‬‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي‭.‬

‭-‬‭ ‬ماهر‭ ‬المطرب‭ ‬الذي‭ ‬عرفت‭ ‬عنه‭ ‬واشنطن‭ ‬بأنه‭ ‬يعمل‭ ‬بأوامر‭ ‬القحطاني،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬المطرب‭ ‬تولى‭ ‬‭”‬تنسيق‭ ‬وتنفيذ‭”‬‭ ‬عملية‭ ‬القتل‭.‬

‭-‬‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬اسطنبول‭ ‬عند‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭. ‬وبحسب‭ ‬الشلعان،‭ ‬فإن‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬خاشقجي‭ ‬وقت‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬تطوّر‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬عراك‭ ‬وشجار‭ ‬وتقييد‭ ‬وحقن‭ ‬المواطن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بإبرة‭ ‬مخدرة‭ ‬بجرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭”‬‭.‬

بعد‭ ‬مقتله،‭ ‬‭”‬تمت‭ ‬تجزئة‭”‬‭ ‬جثته‭ ‬‭”‬من‭ ‬قبل‭ ‬المباشرين‭ ‬للقتل‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬مبنى‭ ‬القنصلية‭”‬،‭ ‬وتسليمها‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬متعاون‭”‬‭ ‬لم‭ ‬تحدّد‭ ‬هويته،‭ ‬لكن‭ ‬الشلعان‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬صورة‭ ‬تشبيهية‭”‬‭ ‬له‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬السعودية‭ ‬تقطيع‭ ‬جثة‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬موقوفا‭ ‬على‭ ‬ذمّة‭ ‬القضية،‭ ‬تم‭ ‬‭”‬توجيه‭ ‬التهم‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬منهم‭ ‬وإقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬الجزائية‭ ‬بحقهم،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬للمحكمة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الموقوفين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬وضعهم‭ ‬وأدوارهم‭”‬‭.‬

وطالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬‭”‬بقتل‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬وباشر‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬منهم‭ ‬وعددهم‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإيقاع‭ ‬العقوبات‭ ‬الشرعية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬البقية‭”‬‭..‬

ورأت‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬‭”‬يسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭”‬‭.‬

لكنّ‭ ‬تركيا‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬التوضيحات‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬‭”‬غير‭ ‬كافية‭”‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬تم‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬تصميم‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬إنّ‭ ‬‭”‬كلّ‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬إيجابية‭ ‬لكنها‭ ‬غير‭ ‬كافية‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬التوضيحات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬القضاء‭ ‬السعودي‭ ‬الخميس‭ ‬‭”‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرضية‭”‬‭.‬

وتابع‭ ‬‭”‬يقولون‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬‭(‬خاشقجي‭)‬‭ ‬قُتل‭ ‬لأنه‭ ‬عارض‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭. ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وكما‭ ‬قلنا‭ ‬سابقا‭ ‬تم‭ ‬التخطيط‭ ‬لها‭ ‬مسبقا‭”‬‭.‬

وأردف‭ ‬الوزير‭ ‬‭”‬تقطيع‭ ‬الجثة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عفويا‭. ‬جلبوا‭ ‬معهم‭ ‬مسبقا‭ ‬الأشخاص‭ ‬والأدوات‭ ‬الضرورية‭ ‬لذلك‭. ‬بكلام‭ ‬آخر،‭ ‬خططوا‭ ‬مسبقا‭ ‬لكيفية‭ ‬قتله‭ ‬وتقطيعه‭”‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بـ‭”‬كشف‭ ‬المدبرين‭ ‬الحقيقيين‭”‬‭ ‬للعملية‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬بقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬‭”‬أعلى‭ ‬المستويات‭”‬‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬بأصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

بدورها،‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬نيويورك‭ ‬تايمز‭”‬‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬نفذ‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬قال‭ ‬لشخص‭ ‬أعلى‭ ‬رتبة‭ ‬منه‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‭”‬أبلغ‭ ‬سيّدك‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬دارت‭ ‬شبهات‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬تمت‭.‬

‭-‬‭ ‬آلية‭ ‬تعاون‭ ‬‭-‬

اختفى‭ ‬خاشقجي‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬لإتمام‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬خطيبته‭ ‬التركية‭. ‬وكان‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬مقالات‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬واشنطن‭ ‬بوست‭”‬‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬سياسات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

وأكّدت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬خاشقجي‭ ‬غادر‭ ‬القنصلية،‭ ‬لكنها‭ ‬اعترفت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬شجار‭ ‬ثم‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬نفذها‭ ‬‭”‬عناصر‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬صلاحياتهم‭”‬‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بها‭. ‬وأعلنت‭ ‬إعفاء‭ ‬العسيري‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المستشار‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬سعود‭ ‬القحطاني‭.‬

وشكّكت‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الروايات‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تبدّلت‭ ‬مرارا،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬مع‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬سعودياً‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬بينهم‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬منوتشين‭ ‬إن‭ ‬‭”‬السعوديين‭ ‬الذين‭ ‬نفرض‭ ‬عليهم‭ ‬عقوبات‭ ‬تورطوا‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬الشنيع‭ ‬لجمال‭ ‬خاشقجي‭. ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬استهدفوا‭ ‬وقتلوا‭ ‬ببشاعة‭ ‬صحافيا‭ ‬كان‭ ‬يقيم‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحملوا‭ ‬وزر‭ ‬أعمالهم‭”‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬أكد‭ ‬الأحد‭ ‬لوليّ‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬إصرار‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬محاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي،‭ ‬مشدّداً‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬‭”‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬الرياض‭ ‬المثل‭”‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬كندا‭ ‬كريستيا‭ ‬فريلاند‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬قد‭ ‬تحذو‭ ‬حذو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬سعوديين‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بقتل‭ ‬خاشقجي‭.‬

وفي‭ ‬بيانه،‭ ‬دعا‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬أيضا‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬توقيع‭ ‬آلية‭ ‬تعاون‭ ‬خاصة‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬تدعو‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأتراك‭ ‬الى‭ ‬‭”‬تزويدها‭ ‬بالأدلة‭ ‬والقرائن‭ ‬التي‭ ‬لديهم‭ ‬ومنها‭ ‬أصول‭ ‬كافة‭ ‬التسجيلات‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬بحوزة‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬القضية،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬آلية‭ ‬تعاون‭ ‬خاصة‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭”‬‭.‬

وأكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬جهات‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬الصوتي‭ ‬المرتبط‭ ‬بقتل‭ ‬الصحافي،‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬لا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬بالعملية‭.‬

وسيقام‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬عن‭ ‬خاشقجي‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬صلاح‭ ‬خاشقجي،‭ ‬نجل‭ ‬الصحافي،‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬