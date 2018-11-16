تركيا‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬دلائل‭ ‬جديدة‭ ‬وكندا‭ ‬تنضم‭ ‬للعقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬ضد‭ ‬١٧ ‬سعودياً

اسماء المتهمين السعوديين في قتل خاشقجي
تركيا تتحدث عن دلائل جديدة وكندا تنضم للعقوبات الامريكية ضد 17 سعودياً
الرياض- اسطنبول -الزمان
أكدت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي حقن ”بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية في اسطنبول، وطلبت الاعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.غير انه
أفادت صحيفة تركية الجمعة أن أنقرة تملك أدلة، وبشكل خاص تسجيل صوتي ثان، تناقض ما أعلنته النيابة العامة السعودية حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الماضي.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية ”بالرضا أو بالقوة”، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.
وأضاف أن التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى ”عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته”. لكن كاتب الافتتاحية البارز عبد القادر سيلفي المقرب من السلطة قال الجمعة في صحيفة ”حرييت” إن تسجيلا صويتا للجريمة تملكه السلطات التركية يظهر أنه لم تحصل أية محاولة تفاوض مع خاشقجي لاقناعه بالعودة الى السعودية. وأضاف ان الصحافي لم يتعرض للحقن وإنما خنق أو شنق بواسطة ”حبل أو كيس بلاستيكي”. بحسب سيلفي فان الاجهزة التركية تملك أيضا تسجيلا صوتيا ثانيا مدته 15 دقيقة تم تسجيله قبل الجريمة ولا يترك أي مجال للشك حول الطابع المتعمد للجريمة. وفي هذا التسجيل ”يمكن سماع الفريق السعودي يتباحث في طريقة إعدام خاشقجي، ويستعرض الخطة التي أعدها مسبقا ويذكر كل فرد من الفريق بدوره” بحسب سيلفي. وأضاف سيلفي أنه ”تم جمع أدلة أيضا بعد الجريمة، على شكل اتصالات هاتفية الى الخارج أجراها الفريق السعودي”.فيما أعلنت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند الخميس أن بلادها قد تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض بدورها عقوبات على مسؤولين سعوديين لهم علاقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي. وقالت فريلاند خلال زيارة لها الى أونتاريو ”كندا ترحب بقرار الولايات المتحدة” فرض عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعودياً بإطار قانون ماغنيتسكي. من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض السعودية الاقتراح التركي إجراء تحقيق دولي في قضية مقتل الصحافي.
وقال الجبير ”هذا أمر مرفوض، المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق”، مضيفا ”القضية الآن أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في المملكة العربية السعودية”.
كما قال ردا على سؤال حول الأمير محمد ”لم يكن لولي العهد أي دور في هذه المسألة”. اعتبرت الخارجية الأميركية الخميس أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل الصحافي هي ”خطوة أولى جيدة” في ”الطريق الصحيح”، ودعت السلطات السعودية الى المضي قدما في تحقيقاتها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت ”من المهم أن تستمر هذه الخطوات، حتى تتم محاسبة جميع الأشخاص المتورطين”.
تقطيع الجثة ليس عفويا
ولم تستبعد نويرت فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدّم التحقيقات وبعد أسابيع من التحقيقات، قال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية ”بالرضا أو بالقوة”، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.
و أعلن مكتب النائب العام السعودي في الرياض الخميس في 15 تشرين الثاني/نوفمبر أن هناك 21 موقوفا على ذمة القضية، من غير أن تكشف هوياتهم.
- وجهت التهم إلى 11 منهم وأقيمت دعوى جزائية بحقهم، فيما تتواصل التحقيقات مع بقية الموقوفين.
- وطلبت النيابة العامة عقوبة الإعدام لخمسة من المتهمين الـ11 لاتهامهم بأنهم ”من أمر وباشر جريمة القتل”
إعفاء خمسة مسؤولين من مناصبهم
علنت السلطات السعودية في 20 تشرين الأول/أكتوبر إعفاء خمسة مسؤولين من مناصبهم وتوقيف 18 مشتبها بهم.
والمسؤولون الخمسة الذين أقيلوا هم:
- نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري الذي أمر بحسب النائب العام السعودي فريقا من 15 عنصرا بإعادة خاشقجي الى السعودية ”بالرضا أو بالقوة”.
- المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني الذي يشير إليه النائب العام على ما يبدو حين يتحدث عن ”مستشار سابق” لعب دورا محوريا في التحضير للعملية إذ التقى ”فريق التفاوض” قبل أن يغادر إلى اسطنبول.
والعسيري والقحطاني كانا من المقرّبين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أبعدت عنه النيابة العامة الشبهات تماما.
محمد الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.
- عبد الله بن خليف الشايع مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية.
- رشاد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية.
ولم توضح السلطات السعودية ما إذا كان المسؤولون الخمسة اعتقلوا.
- 17 سعوديا شملتهم العقوبات الأميركية أعلنت الخزانة الأميركية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر فرض عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا لاتهامهم بالضلوع في قتل خاشقجي، وبينهم:
- سعود القحطاني الذي ”كان جزءا من تخطيط وتنفيذ عملية” قتل خاشقجي.
- ماهر المطرب الذي عرفت عنه واشنطن بأنه يعمل بأوامر القحطاني، وجاء في بيان الخزانة الأميركية أن المطرب تولى ”تنسيق وتنفيذ” عملية القتل.
- محمد العتيبي الذي كان القنصل العام في قنصلية اسطنبول عند مقتل خاشقجي. وبحسب الشلعان، فإن التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى ”عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته”.
بعد مقتله، ”تمت تجزئة” جثته ”من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية”، وتسليمها إلى ”متعاون” لم تحدّد هويته، لكن الشلعان قال إنه تم التوصل إلى ”صورة تشبيهية” له.
وهذه المرة الأولى التي تؤكد السعودية تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية في 2 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وقال بيان للنائب العام السعودي إنه من بين 21 موقوفا على ذمّة القضية، تم ”توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
وطالبت النيابة العامة ”بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”..
ورأت فرنسا من جهتها، أن تحقيق النيابة العامة السعودية في الجريمة ”يسير في الاتجاه الصحيح”.
لكنّ تركيا قالت إن التوضيحات التي قدّمها وكيل النيابة العامة السعودية ”غير كافية”، مشددة على أنّ قتل الصحافي تم عن سابق تصميم.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنّ ”كلّ هذه التدابير إيجابية لكنها غير كافية”، مضيفا أن بعض التوضيحات التي قدمها القضاء السعودي الخميس ”لم تكن مرضية”.
وتابع ”يقولون لنا إن (خاشقجي) قُتل لأنه عارض إعادته إلى بلاده. لكن الواقع أن هذه الجريمة وكما قلنا سابقا تم التخطيط لها مسبقا”.
وأردف الوزير ”تقطيع الجثة لم يكن عفويا. جلبوا معهم مسبقا الأشخاص والأدوات الضرورية لذلك. بكلام آخر، خططوا مسبقا لكيفية قتله وتقطيعه”، مطالبا بـ”كشف المدبرين الحقيقيين” للعملية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار إلى أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من ”أعلى المستويات” في الحكومة السعودية دون أن يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد.
بدورها، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز” أن أحد أعضاء الفريق السعودي الذي نفذ العملية في القنصلية قال لشخص أعلى رتبة منه عبر الهاتف ”أبلغ سيّدك”، الذي دارت شبهات بأنه قد يكون الأمير محمد بن سلمان، أن العملية تمت.
- آلية تعاون -
اختفى خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول بتاريخ 2 تشرين الأول/اكتوبر للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية. وكان يقيم في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات رأي في صحيفة ”واشنطن بوست” انتقد فيها سياسات ولي العهد.
وأكّدت السلطات السعودية أولا أن خاشقجي غادر القنصلية، لكنها اعترفت بعد ذلك أنه قتل في شجار ثم تحدثت عن عملية نفذها ”عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكن السلطات على علم بها. وأعلنت إعفاء العسيري من منصبه، إلى جانب المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وشكّكت دول كبرى في الروايات السعودية التي تبدّلت مرارا، وفي مقدمها الولايات المتحدة التي تقيم علاقات وطيدة مع بن سلمان.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً من المتهمين بالضلوع في قتل خاشقجي بينهم مقربون من بن سلمان.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن ”السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي. هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحافيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم”.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد الأحد لوليّ العهد السعودي إصرار واشنطن على محاسبة المسؤولين عن قتل الصحافي، مشدّداً على وجوب ”أن تفعل الرياض المثل”.
وأعلنت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند أن بلادها قد تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين لهم علاقة بقتل خاشقجي.
وفي بيانه، دعا النائب العام السعودي أيضا تركيا الى توقيع آلية تعاون خاصة بالتحقيقات في قضية مقتل الصحافي.
وأوضح النائب العام أن الرياض تدعو المسؤولين الأتراك الى ”تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي”.
وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء نقلا عن جهات استمعت إلى التسجيل الصوتي المرتبط بقتل الصحافي، أن التسجيل لا يشير إلى تورط ولي العهد السعودي بالعملية.
وسيقام مجلس عزاء عن خاشقجي من الجمعة الى الاحد في منزله في جدة، حسب ما أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحافي، على تويتر.