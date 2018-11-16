ماي‭ ‬تتلقى‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬بارزين‭ ‬لموقفها‭ ‬من‭ ‬إتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬المقترح

لندن‭- ‬الزمان

تلقت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الجمعة‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬وزراء‭ ‬بارزين‭ ‬مؤيدين‭ ‬لبريكست‭ ‬باقين‭ ‬في‭ ‬حكومتها،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬إنقاذ‭ ‬مشروع‭ ‬الإتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬خروج‭ ‬بلادها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه،‭ ‬وبالتالي‭ ‬إنقاذ‭ ‬مستقبلها‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬إستقالات‭ ‬وزارية‭.‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬عاصف‭ ‬الخميس‭ ‬أعلن‭ ‬خلاله‭ ‬أربعة‭ ‬وزراء‭ ‬في‭ ‬حكومتها‭ ‬استقالاتهم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬بريكست‭ ‬دومينيك‭ ‬راب،‭ ‬وظهور‭ ‬رغبة‭ ‬لدى‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حزبها‭ ‬للاطاحة‭ ‬بها،‭ ‬تلقت‭ ‬ماي‭ ‬دعما‭ ‬رئيسيا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬داعمي‭ ‬بريكست‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬حكومتها‭.‬

وكانت‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬صوب‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬مايكل‭ ‬غوف،‭ ‬أحدى‭ ‬شخصيات‭ ‬الحملة‭ ‬المؤيدة‭ ‬لبريكست‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬بقي‭ ‬موقفه‭ ‬غامضا‭ ‬مع‭ ‬مغادرة‭ ‬زملائه‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الواحد‭ ‬تلو‭ ‬الأخر‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬الجمعة،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬ماي،‭ ‬قال‭ ‬غوف‭ ‬‭”‬بالطبع‭ ‬أثق‭ ‬‭(‬في‭ ‬ماي‭)‬‭. ‬من‭ ‬الحيوي‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬للاتفاق‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭”‬‭. ‬وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬غوف‭ ‬رفض‭ ‬عرضا‭ ‬بتولي‭ ‬منصب‭ ‬راب،‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬ماي‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بإعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬ويخطط‭ ‬المشككون‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬ماي‭ ‬للإطاحة‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬مذكرات‭ ‬لسحب‭ ‬ثقة‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬طريقة‭ ‬قيادتها‭ ‬للحزب‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ليام‭ ‬فوكس،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست،‭ ‬قدم‭ ‬دعما‭ ‬لها‭ ‬وللاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تحاول‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬التوصل‭ ‬‭”‬الى‭ ‬إتفاق‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭”‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‭”‬ما‭ ‬نحتاجه‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الاستقرار‭”‬‭. ‬وسعياً‭ ‬وراء‭ ‬الفوز‭ ‬بالرأي‭ ‬العام،‭ ‬قامت‭ ‬ماي‭ ‬بمداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬نادرة‭ ‬إذاعية‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬المقترح‭ ‬لانسحاب‭ ‬بلادها‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬الأوروبي‭ ‬‭”‬أعتقد‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬اتفاق‭ ‬لبريطانيا‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬‭”‬آسفة‭ ‬جدا‭”‬‭ ‬لان‭ ‬وزراء‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬راب‭ ‬استقالوا‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬لإذاعة‭ ‬‭”‬ال‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬‭ ‬إنها‭ ‬ستعين‭ ‬وزيرا‭ ‬جديدًا‭ ‬لشؤون‭ ‬بريكست‭ ‬‭”‬غدا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭”‬‭. ‬وتلقت‭ ‬مداخلة‭ ‬ماي‭ ‬تعليقات‭ ‬ناقدة‭.‬

فأحد‭ ‬المتصلين‭ ‬حضّها‭ ‬على‭ ‬‭”‬فعل‭ ‬الشيء‭ ‬الصحيح‭ ‬للمصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬والاستقالة‭”‬‭ ‬من‭ ‬منصبها‭. ‬كما‭ ‬واجهت‭ ‬مقارنات‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نيفيل‭ ‬تشامبرلين‭ ‬واتفاقه‭ ‬الراضخ‭ ‬للدكتاتور‭ ‬الألماني‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1938‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬بإصرار‭ ‬‭”‬لن‭ ‬نحصر‭ ‬أنفسنا‭ ‬الى‭ ‬الأبد‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬نريده‭”‬‭. ‬ويخشى‭ ‬النواب‭ ‬المؤيدون‭ ‬لبريكست‭ ‬أن‭ ‬يبقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نفوذ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭. ‬ويرى‭ ‬معارضو‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬قدمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التنازلات‭ ‬لبروكسل‭ ‬في‭ ‬مواضيع‭ ‬رئيسية‭ ‬أخرى،‭ ‬فيما‭ ‬يطالب‭ ‬مؤيدو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تصويت‭ ‬ثان‭ ‬‭”‬بالنسبة‭ ‬لي‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيز‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬لاذاعة‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬‭”‬مقترح‭ ‬مخيف‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬ديفيز‭ ‬المؤيد‭ ‬لبريكست‭ ‬‭”‬ليس‭ ‬اتفاقا‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬نقبل‭ ‬به‭”‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‭”‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يفضل‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭. ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬النتيجة‭ ‬المفضلة‭ … ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التخوف‭”‬‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬585‭ ‬صفحة‭ ‬إلى‭ ‬طلاق‭ ‬سلس‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬العضوية،‭ ‬ويحدد‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬للجانبين‭ ‬للتأقلم‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭. ‬وتسعى‭ ‬البنود‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬وجود‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬بين‭ ‬ايرلندا،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ومقاطعة‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المدنيين‭ ‬وتسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭. ‬ورغم‭ ‬تلقيها‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الوزيرين‭ ‬غوف‭ ‬وفوكس،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬ماي‭ ‬تصويتا‭ ‬بسحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نواب‭ ‬حزبها‭. ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬48‭ ‬نائيا‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬لتقديم‭ ‬طلب‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬ماي،‭ ‬لكن‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬يتطلب‭ ‬موافقة‭ ‬315‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭. ‬وقام‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬21‭ ‬نائبا‭ ‬بتقديم‭ ‬رسائل‭ ‬لسحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬ماي‭. ‬ولا‭ ‬تحظى‭ ‬ماي‭ ‬بغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬لكنها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬العشرة‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الوحدوي‭ ‬الإيرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بغالبية‭ ‬ضئيلة‭. ‬والخميس،‭ ‬التقت‭ ‬‭”‬مجموعة‭ ‬الابحاث‭ ‬الأوروبية‭”‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المتشددين‭ ‬المؤيدين‭ ‬لبريكست‭ ‬للتخطيط‭ ‬للإطاحة‭ ‬برئيسة‭ ‬الوزراء‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬جيكوب‭ ‬ريس‭-‬موغ‭ ‬رسالة‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‭”‬استقالتها‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الحزب‭ ‬والبلاد‭”‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬نوابا‭ ‬آخرين‭ ‬وجهوا‭ ‬رسائل‭ ‬مماثلة،‭ ‬فإن‭ ‬الانظار‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬ريس‭-‬موغ‭ ‬نظراً‭ ‬لنفوذه‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬المؤيدين‭ ‬للبريكست‭. ‬وصرح‭ ‬ريس‭-‬موغ‭ ‬للصحافيين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إطلاق‭ ‬مذكرة‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭. ‬ويعقد‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لبحث‭ ‬البريكست‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق،‭ ‬فمن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬برونو‭ ‬لو‭ ‬مير‭ ‬إنّ‭ ‬على‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬الذين‭ ‬روجوا‭ ‬‭”‬وعدا‭ ‬سياسيا‭ ‬سخيفا‭”‬‭ ‬أنّ‭ ‬يختاروا‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬القبول‭ ‬بالاتفاق‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬‭”‬كارثة‭ ‬اقتصادية‭”‬‭.‬

وأمام‭ ‬مخاوف‭ ‬الفوضى‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق،‭ ‬انخفض‭ ‬الجنيه‭ ‬بنسبة‭ ‬1,7‭ ‬بالمئة‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬تراجع‭ ‬للجنيه‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭. ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬وأحرز‭ ‬تقدما‭ ‬بنسبة‭ ‬0,6‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭.‬