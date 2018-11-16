تسعة‭ ‬قتلى‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬السوري في‭ ‬هجوم‭ ‬بحماة‭ ‬

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬قتل‭ ‬تسعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬مجموعات‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حماة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬”شنّت‭ ‬مجموعات‭ ‬معارضة‭ ‬بينها‭ ‬تنظيم‭ ‬حراس‭ ‬الدين‭ ‬هجوماً‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬محوري‭ ‬فورو‭ ‬والسرمانية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬عند‭ ‬الأطراف‭ ‬الخارجية‭ ‬للمنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭”‬‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬الاتفاق‭ ‬الروسي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬غرب‭)‬‭ ‬ومحيطها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تخللته‭ ‬اشتباكات‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬المعارضة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬تنظيم‭ ‬حراس‭ ‬الدين‭ ‬المرتبط‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬أعلن‭ ‬سابقاً‭ ‬رفضه‭ ‬للاتفاق‭ ‬الروسي‭ ‬التركي‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‭(‬سانا‭)‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‭”‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬مسلحة‭ ‬حاولت‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬نقاطنا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بلدة‭ ‬السرمانية‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التصدي‭ ‬للهجوم‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬عددهم‭.‬

‭ ‬وتوصّلت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها‭ ‬بعمق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬بعدما‭ ‬لوّحت‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬بشنّ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

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وتقع‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل،‭ ‬وتشمل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬مع‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي‭ ‬وريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭ ‬وريف‭ ‬اللاذقية‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭.‬

ورغم‭ ‬الاتّفاق،‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬مناوشات‭ ‬وقصفاً‭ ‬متبادلاً‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭. ‬وقد‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬23‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬فصيل‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭.‬

وأشارت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭”‬‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬‭”‬استفزازات‭”‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬‭(‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭)‬‭.‬