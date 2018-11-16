أحكام‭ ‬بسجن‭ ‬16‭ ‬متظاهراً‭ ‬في‭ ‬جرادة‭ ‬المغربية

الرباط‭- ‬الزمان‭ ‬أصدر‭ ‬القضاء‭ ‬المغربي‭ ‬احكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬شهرين‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬بحق‭ ‬16‭ ‬شخصا،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬جرادة‭ ‬بين‭ ‬2017‭ ‬و2018،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬محاميهم‭ ‬الجمعة‭.‬

‭ ‬وقررت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بوجدة‭ ‬‭(‬شرق‭)‬‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬السجن‭ ‬لهؤلاء‭ ‬اثر‭ ‬إدانتهم‭ ‬بـتهم‭ ‬‮«‬إضرام‭ ‬النار‭ ‬وتدمير‭ ‬ممتلكات‭ ‬عامة‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬لها‮»‬‭.‬

‭ ‬بينما‭ ‬دين‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬بالسجن‭ ‬غير‭ ‬النافذ‭ ‬شهرا‭ ‬واحد‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التجمهر‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الشارع‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬المحامي‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بنقادة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ولوحق‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬والمحتجين‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬حظرتها‭ ‬السلطات،‭ ‬أوقعت‭ ‬312‭ ‬جريحا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬و32‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬وفقا‭ ‬لحصيلة‭ ‬رسمية‭. ‬ودين‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالسجن‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القضية‭ ‬ذاتها‭. ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬

وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬جرادة‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬بعد‭ ‬مصرع‭ ‬عاملين‭ ‬منجميين‭ ‬في‭ ‬آبار‭ ‬مهجورة‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬ثم‭ ‬إثنين‭ ‬آخرين‭ ‬عرضا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مماثلة‭.‬

ولقي‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬مصرعهم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬واثنان‭ ‬آخران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬انهيار‭ ‬صخري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬آبار‭ ‬مهجورة‭ ‬للفحم‭.‬

وحيال‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2018‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬اتخاذ‭ ‬سلسلة‭ ‬تدابير‭ ‬لتحريك‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬ووعدت‭ ‬باغلاق‭ ‬الآبار‭ ‬المهجورة‭ ‬وحظرت‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تظاهرة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭.‬

ويطالب‭ ‬متظاهرو‭ ‬الجرادة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬البطالة،‭ ‬ببدائل‭ ‬اقتصادية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬اضطرار‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬المخاطرة‭ ‬بحياتهم‭ ‬في‭ ‬المناجم‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

وأغلقت‭ ‬شركة‭ ‬مناجم‭ ‬الفحم‭ ‬المغربية‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬التسعينات،‭ ‬فلم‭ ‬تترك‭ ‬بذلك‭ ‬لهم‭ ‬خياراً‭ ‬سوى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناجم‭ ‬وبيع‭ ‬الفحم‭ ‬بأسعار‭ ‬زهيدة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أباطرة‭ ‬الفحم‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬رخصاً‭ ‬لتوزيعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة‭.‬