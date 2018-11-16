توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬لمؤسس‭ ‬موقع‭ ‬ويكيليكس

في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬

واشنطن‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬ويكيليكس‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مؤسسه‭ ‬جوليان‭ ‬أسانج‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بنشر‭ ‬وثائق‭ ‬سرية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬الموقع‭ ‬إن‭ ‬مدعين‭ ‬كشفوا‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬متصلة،‭ ‬وجود‭ ‬ذلك‭ ‬الاتهام‭ ‬السري‭.‬

ولم‭ ‬تعرف‭ ‬بعد‭ ‬طبيعة‭ ‬الاتهام‭ ‬الموجه‭ ‬لأسانج‭.‬

وكتب‭ ‬ويكيليكس‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‭”‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬تكشف‭ ‬‭+‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭+‬‭ ‬وجود‭ ‬تهم‭ ‬سرية‭ ‬‭(‬أو‭ ‬مسودة‭ ‬لتلك‭ ‬التهم‭)‬‭ ‬ضد‭ ‬مؤسس‭ ‬ويكيليكس‭ ‬جوليان‭ ‬أسانج،‭ ‬في‭ ‬خطأ‭ ‬قطع‭-‬ولصق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬غير‭ ‬متصلة‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬لفيرجينيا‭”‬‭. ‬والتهم‭ ‬ضد‭ ‬أسانج‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سرية‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬مساعدة‭ ‬المدعي‭ ‬الأميركي‭ ‬كيلين‭ ‬دواير‭ ‬لدى‭ ‬تقديمها‭ ‬وثائق‭ ‬للقضية‭ ‬غير‭ ‬المتصلة‭ ‬وحضت‭ ‬القاضي‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬الملف‭ ‬مغلقا‭.‬

وكتبت‭ ‬دواير‭ ‬‭”‬نظرا‭ ‬لتعقيدات‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والدعاية‭ ‬المحيطة‭ ‬بالقضية،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬آخر‭ ‬يسمح‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬حقيقة‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬لأسانج‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭.‬

وكتبت‭ ‬دواير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إن‭ ‬التهم‭ ‬‭”‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬سرية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬توقيف‭ ‬أسانج‭”‬‭.‬

وتنبهت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬غير‭ ‬المقصود‭ ‬عن‭ ‬الاتهام‭ ‬إثر‭ ‬تغريدة‭ ‬من‭ ‬سيموس‭ ‬هيوز،‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬‭”‬البرنامج‭ ‬حول‭ ‬التطرف‭”‬‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭. ‬ويعرف‭ ‬بأنه‭ ‬يتابع‭ ‬قضايا‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬قرب‭.‬

وفي‭ ‬القضية‭ ‬الثالثة،‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬‭(‬26‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬بالأشغال‭ ‬الموقتة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬ب‮»‬الترويج‭ ‬لعصابة‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‭(‬فيسبوك‭)‬‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬القضية‭ ‬الرابعة،‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بالاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬الموقتة‭ ‬خمسة‭ ‬اعوام‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬حيازة‭ ‬مادة‭ ‬حارقة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬غير‭ ‬مشروع‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الاردني‭ ‬قبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬اثناء‭ ‬محاولته‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬وبحوزته‭ ‬مواد‭ ‬حارقة‭.‬

وتنظر‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬أسبوعيا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تتصل‭ ‬بالارهاب‭.‬

وغالبية‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬المنضوين‭ ‬في‭ ‬صفوفهما‭.‬

وشدد‭ ‬الاردن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬على‭ ‬المروجين‭ ‬لافكار‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬يحاولون‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتنظيم،‭ ‬وبات‭ ‬يترصد‭ ‬كل‭ ‬متعاطف‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬إجراءاته‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬واعتقل‭ ‬وسجن‭ ‬عشرات‭ ‬الجهاديين‭ ‬لمحاولتهم‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬للقتال‭ ‬هناك‭.‬