توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬لمؤسس‭ ‬موقع‭ ‬ويكيليكس

في الولايات المتحدة
واشنطن- (أ ف ب) : ذكر موقع ويكيليكس مساء الخميس أن مؤسسه جوليان أسانج الذي قام بنشر وثائق سرية أميركية في 2010 تم توجيه الاتهام له في الولايات المتحدة. وقال الموقع إن مدعين كشفوا عن غير قصد وفي إطار قضية أخرى غير متصلة، وجود ذلك الاتهام السري.
ولم تعرف بعد طبيعة الاتهام الموجه لأسانج.
وكتب ويكيليكس على تويتر ”وزارة العدل الأميركية تكشف +عن غير قصد+ وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قطع-ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضا في المنطقة الشرقية لفيرجينيا”. والتهم ضد أسانج التي لا تزال سرية كشفت عنها مساعدة المدعي الأميركي كيلين دواير لدى تقديمها وثائق للقضية غير المتصلة وحضت القاضي على إبقاء الملف مغلقا.
وكتبت دواير ”نظرا لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فإن ما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج”، بحسب واشنطن بوست.
وكتبت دواير في وقت لاحق إن التهم ”يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج”.
وتنبهت وسائل الإعلام الأميركية مساء الخميس إلى الكشف غير المقصود عن الاتهام إثر تغريدة من سيموس هيوز، نائب مدير ”البرنامج حول التطرف” في جامعة جورج واشنطن. ويعرف بأنه يتابع قضايا المحكمة عن قرب.
وفي القضية الثالثة، حكمت على المتهم الثالث (26 عاما) بالأشغال الموقتة ثلاث سنوات بعد إدانته ب»الترويج لعصابة داعش الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
وفي القضية الرابعة، حكمت على المتهم الرابع بالاشغال الشاقة الموقتة خمسة اعوام بعد إدانته بتهمة «حيازة مادة حارقة لاستخدامها على وجه غير مشروع».
وكان الجيش الاردني قبض على المتهم الرابع في تموز/يوليو 2016 اثناء محاولته التسلل الى اسرائيل وبحوزته مواد حارقة.
وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب.
وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة او من المنضوين في صفوفهما.
وشدد الاردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم داعش او من يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.
كما شدد منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.