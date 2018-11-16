‭ ‬الثعلبة‭ ‬و‭ ‬الانسان‭ ‬

د‭. ‬مناف‭ ‬الطائي

بدايةً‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الجلدي‭ ‬سمي‭ ‬بداء‭ ‬الثعلبة‭ ‬لأن‭ ‬فراء‭ ‬الثعالب‭ ‬قد‭ ‬يضيره‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الشعر‭ ‬ولذلك‭ ‬تقل‭ ‬قيمته‭ ‬عن‭ ‬نظيره‭ ‬من‭ ‬فراء‭ ‬الثعلب‭ ‬غير‭ ‬المصاب‭ ‬بهذا‭ ‬المرض

والثعلبة‭ ‬عباره‭ ‬عن‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬محدده‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬الوجه‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬قد‭ ‬تعم‭ ‬الثعلبة‭ ‬الرأس‭ ‬كله‭ ‬والوجه‭ ‬بل‭ ‬وشعر‭ ‬الجسم‭ ‬كله‭ ‬ايضا

سبب‭ ‬الثعلبة‭ ‬‭:-‬

ليس‭ ‬معروفا‭ ‬بالضبط‭ ‬ولكن‭ ‬تلعب‭ ‬الاعصاب‭ ‬والحالات‭ ‬النفسية‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬المرض‭ …. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬للبؤر‭ ‬العفنة‭ ‬ومراض‭ ‬الاسنان‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭ ‬له‭ ‬اثر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حدوث‭ ‬مرض‭ ‬الثعلبة‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬شكل‭ ‬المرض‭:-‬

تظهر‭ ‬الثعلبة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مناطق‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الشعر‭ ‬ويظهر‭ ‬الجلد‭ ‬سليماوليس‭ ‬به‭ ‬اثر‭ ‬اللهم‭ ‬الا‭ ‬بعض‭ ‬الشعر‭ ‬عند‭ ‬لمسة‭ ‬بانخفاضه‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الجلد‭ ‬السليم‭ ‬نظرا‭ ‬لخلو‭ ‬المنطقة‭ ‬المصابه‭ ‬من‭ ‬الشعر‭ …‬

ولكن‭ ‬ليس‭ ‬اي‭ ‬احساس‭ ‬بالم‭ ‬او‭ ‬ضمور‭ ‬او‭ ‬تضخم‭ ‬او‭ ‬اضرار‭ ‬او‭ ‬اختلال‭ ‬بافراز‭ ‬العرق‭ ‬او‭ ‬الدهن‭ ‬والشعر‭ ‬عند‭ ‬الحافه‭ ‬يشبه‭ ‬علامة‭ ‬التعجب

وقد‭ ‬تكون‭ ‬البقعة‭ ‬دائرة‭ ‬وبمنطقة‭ ‬محدد‭ ‬بوسط‭ ‬الراس‭ ‬او‭ ‬خلفه‭ ‬ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬تشفى‭ ‬بالعلاج‭ ‬اسرع‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬وهناك‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬باطراف‭ ‬الرأس‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬شريط‭ ‬يحيط‭ ‬به‭ ‬وهذه‭ ‬الحالات‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تقاوم‭ ‬العلاج‭ ..‬

وثمة‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬عباره‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬كل‭ ‬اجزاء‭ ‬فروة‭ ‬الرأس

ونوع‭ ‬رابع‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تساقط‭ ‬كل‭ ‬شعر‭ ‬الجسم‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬العام‭ ‬بالجسم‭ ..‬

وهذه‭ ‬الحالات‭ ‬الاخيرة‭ ‬يصعب‭ ‬علاجها‭ … ‬وافضل‭ ‬شيء‭ ‬لذلك‭ ‬عو‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬اخصائي‭ ‬الامراض‭ ‬النفسية‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ..‬

العلاج‭ ‬‭:-‬

يتعين‭ ‬اطمئنان‭ ‬المريض‭ ‬لراحة‭ ‬اعصابه‭ ‬مع‭ ‬اعطائه‭ ‬العلاجات‭ ‬المناسبه‭ ‬لتقوية‭ ‬اعصابه‭ ‬ومعالجة‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭…‬

العلاج‭ ‬آخر‭ ‬العلاج‭ ‬الموضعي‭ ‬توضع‭ ‬قطرات‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬نفل‭ ‬الماء‭ ‬الاصفر‭ ‬الفعالة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مثل‭ ‬حالات‭ ‬حدوث‭ ‬الثعلبة‭ ‬لمدة‭ ‬عشرين‭ ‬يوما‭ … ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬فما‭ ‬عليك‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬البرجموت‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬كاحد‭ ‬الزيوت‭ ‬العطرية‭ ‬الفعالة‭ ‬توضع‭ ‬على‭ ‬الاماكن‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬داء‭ ‬الثعلبة

باحث‭ ‬علمي