‭ ‬الثعلبة‭ ‬و‭ ‬الانسان‭ ‬

د. مناف الطائي
بدايةً هذا المرض الجلدي سمي بداء الثعلبة لأن فراء الثعالب قد يضيره وجود بعض المناطق الخالية من الشعر ولذلك تقل قيمته عن نظيره من فراء الثعلب غير المصاب بهذا المرض
والثعلبة عباره عن تساقط الشعر في منطقة محدده من الرأس او من شعر الوجه وفي حالات كثيرة قد تعم الثعلبة الرأس كله والوجه بل وشعر الجسم كله ايضا
سبب الثعلبة :-
ليس معروفا بالضبط ولكن تلعب الاعصاب والحالات النفسية دورا هاما في احداث المرض …. وقد يكون للبؤر العفنة ومراض الاسنان والغدد الصماء له اثر كبير على حدوث مرض الثعلبة.
ما هو شكل المرض:-
تظهر الثعلبة في شكل مناطق خالية من الشعر ويظهر الجلد سليماوليس به اثر اللهم الا بعض الشعر عند لمسة بانخفاضه قليلا عن مستوى الجلد السليم نظرا لخلو المنطقة المصابه من الشعر …
ولكن ليس اي احساس بالم او ضمور او تضخم او اضرار او اختلال بافراز العرق او الدهن والشعر عند الحافه يشبه علامة التعجب
وقد تكون البقعة دائرة وبمنطقة محدد بوسط الراس او خلفه ومثل هذه الحالات تشفى بالعلاج اسرع من غيرها وهناك نوع آخر باطراف الرأس في شكل شريط يحيط به وهذه الحالات كثيرا ما تقاوم العلاج ..
وثمة نوع آخر عباره عن اصابة كل اجزاء فروة الرأس
ونوع رابع عبارة عن تساقط كل شعر الجسم وهذا النوع العام بالجسم ..
وهذه الحالات الاخيرة يصعب علاجها … وافضل شيء لذلك عو العرض على اخصائي الامراض النفسية ومساهمته في العلاج ..
العلاج :-
يتعين اطمئنان المريض لراحة اعصابه مع اعطائه العلاجات المناسبه لتقوية اعصابه ومعالجة الحالة النفسية…
العلاج آخر العلاج الموضعي توضع قطرات من زيت نفل الماء الاصفر الفعالة لمعالجة مثل حالات حدوث الثعلبة لمدة عشرين يوما … وفي حالة عدم الحصول عليه فما عليك الا من زيت البرجموت الذي يعتبر كاحد الزيوت العطرية الفعالة توضع على الاماكن التي يكون فيها داء الثعلبة
باحث علمي