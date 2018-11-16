اكتشاف‭ ‬فوائد‭ ‬مذهلة‭ ‬لشرب‭ ‬القهوة‭ ‬

استوكهولم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬بأن‭ ‬تناول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬فناجين‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يوميا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكر‭ ‬من‭ ‬النمط‭ ‬الثاني‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25%،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬لاستهلاك‭ ‬القهوة‭ ‬لتأجيل‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكر‭ ‬من‭ ‬النمط‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‭”‬كارولينسكا‭”‬‭ ‬بالسويد‭ ‬أن‭ ‬نفس‭ ‬التأثير‭ ‬الوقائي‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬استهلاك‭ ‬نفس‭ ‬الكمية‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬منزوعة‭ ‬الكافيين،‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬‭”‬ماتيس‭ ‬كارستروم‭”‬،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬السويدية‭:‬‭ ‬‭”‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬مادة‭ ‬الكافيين‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكر،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أحماض‭ ‬‭”‬الهيدروكسيسيناميك‭”‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الكلوروجينيك،‭ ‬وتريجونيلين،‭ ‬وديتربينيس،‭ ‬والكافستول‭ ‬والكاهول،‭ ‬والكافيين‭ ‬الذي‭ ‬يقال‭ ‬إنه‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬الارتباط‭ ‬بخفض‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكر‭”‬‭. ‬وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬كجيلد‭ ‬هيرمانسن‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬‭”‬آرهوس‭”‬‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭:‬‭ ‬‭”‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة،‭ ‬أو‭ ‬تأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للالتهاب،‭ ‬أو‭ ‬تأثيرات‭ ‬حرارية،‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬التنوع‭ ‬الميكروبي‭ ‬عند‭ ‬تناول‭ ‬القهوة،‭ ‬حيث‭ ‬تسبب‭ ‬القهوة‭ ‬أيضا‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬المفيدة‭ ‬الأخرى‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحالة‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني،‭ ‬والالتهابات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخطر‭ ‬انخفاض‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تلعب‭ ‬القهوة‭ ‬دورًا‭ ‬هامًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الطاقة‭ ‬والاهتمام،‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الاكتئاب،‭ ‬والتصلب‭ ‬المتعدد،‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬حرق‭ ‬الدهون،‭ ‬كما‭ ‬تمنع‭ ‬ظهور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مرضي‭ ‬الزهايمر‭ ‬والشلل‭ ‬الرعاش‭”‬‭.‬