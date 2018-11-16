تحذيرات‭ ‬طبية عند‭ ‬استعمال‭ ‬اللابتوب‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬تزداد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬الاخر‭ ‬التحذيرات‭ ‬الطبية‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬أو‭ ‬حضور‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬العمل‭ ‬أثناء‭ ‬التنقل،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدم‭ ‬أخذ‭ ‬وضع‭ ‬صحي‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭. ‬وقال‭ ‬شتيفان‭ ‬زاندروك،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬العمل‭ ‬والأداء‭ ‬بمعهد‭ ‬الألماني‭:‬‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعد‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المناسبة‭ ‬للعمل‭ ‬الدائم‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقبول‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬الجوالة‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬استعمال‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬لفترات‭ ‬أقصر،‭ ‬ولكن‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬مراعاة‭ ‬الضبط‭ ‬الصحيح‭ ‬للشاشة‭. ‬وأوصى‭ ‬الخبير‭ ‬الألماني‭ ‬باستعمال‭ ‬الشاشات‭ ‬المضادة‭ ‬للانعكاسات،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتعرض‭ ‬العين‭ ‬للإبهار،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬استعمال‭ ‬لوحة‭ ‬المفاتيح‭ ‬المضيئة،‭ ‬وضبط‭ ‬الكتابة‭ ‬الداكنة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مشرقة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الشاشة‭ ‬تماماً،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تضطر‭ ‬العين‭ ‬لتغيير‭ ‬ما‭ ‬اعتادت‭ ‬عليه‭ ‬باستمرار‭. ‬وعند‭ ‬استعمال‭ ‬جهاز‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬المكتب،‭ ‬فإن‭ ‬الخبير‭ ‬الألماني‭ ‬ينصح‭ ‬الموظف‭ ‬باستعمال‭ ‬لوحة‭ ‬مفاتيح‭ ‬وشاشة‭ ‬خارجية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬توفر‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭ ‬عند‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬باستمرار،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬عدة‭ ‬نوافذ‭ ‬بجانب‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬إذا‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬زاندروك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لمستخدمي‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬استعمال‭ ‬الحوامل‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬لمنع‭ ‬وضعية‭ ‬العمل‭ ‬السيئة،‭ ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الأثناء‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحافة‭ ‬العلوية‭ ‬للشاشة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬العين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إمالة‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬الشاشة‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬قليلاً‭.‬