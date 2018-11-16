600‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬عالمي‭ ‬بتونس‭ ‬يبحثون‭ ‬انتاج‭ ‬صحافة‭ ‬مفيدة

تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬يجتمع‭ ‬مئات‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬تمارس‭ ‬فيها‭ ‬أحيانا‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الصحافة،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬إنتاج‭ ‬معلومة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬و‭”‬مفيدة‭ ‬للمواطن‭”‬‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬لاوّل‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬طلبة‭ ‬ومديرو‭ ‬مؤسسات‭ ‬إعلامية‭ ‬وأساتذة‭ ‬جامعيون‭ ‬ومدونون‭ ‬وجمعيات‭ ‬وهيئات‭ ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المتوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬الشمالية‭ ‬الفرنكفونية‭.‬

وتتناول‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬ورش‭ ‬عمل،‭ ‬استقلالية‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬العامة‭ ‬والتضليل‭ ‬الاعلامي‭ ‬والاليات‭ ‬الجديدة‭ ‬للصحافة‭ ‬وكيفية‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭.‬

وأبدى‭ ‬أحد‭ ‬الصحافيين‭ ‬المصريين‭ ‬المشاركين‭ ‬استغرابه‭ ‬خلال‭ ‬نقاش،‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬حوار‭ ‬دار‭ ‬بين‭ ‬صحافي‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬التونسية‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفساد،‭ ‬قائلا‭ ‬‭”‬‭ ‬كل‭ ‬شيئ‭ ‬مسموح‭ ‬عندكم‭ ‬كل‭ ‬الأسئلة‭ ‬مسموحة‭”‬‭.‬

ويتابع‭ ‬رافضا‭ ‬الافصاح‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‭”‬حقا‭ ‬نحن‭ ‬بعيدون‭ ‬عنكم‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬أخشى‭ ‬حقا‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬بلدي،‭ ‬نحن‭ ‬بعيدون‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬التي‭ ‬لديكم،‭ ‬كم‭ ‬أنتم‭ ‬محظوظون‭ ‬فعلا‭”‬‭. ‬وفي‭ ‬الاثناء‭ ‬يبدي‭ ‬زميل‭ ‬له‭ ‬مصري‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يستمع‭ ‬أحد‭ ‬للحديث‭.‬

وسجن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬ومعارضين‭ ‬علمانيين‭ ‬بارزين‭ ‬خلال‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬2011‭ ‬ويُنتقد‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بصفة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تعتبر‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬قمع‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ويعتبر‭ ‬المحرر‭ ‬بجريد‭ ‬الاخبار‭ ‬المصرية‭ ‬الحكومية‭ ‬ابراهيم‭ ‬مصطفى‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يشكل‭ ‬مناسبة‭ ‬لمقارنة‭ ‬مستويات‭ ‬الحرية‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬ويبين‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نستمع‭ ‬لبعضنا‭ ‬البعض‭ ‬وأن‭ ‬نتعارف‭”‬‭.‬

وتنعم‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعرفها‭ ‬قط‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‭ ‬سنة‭ ‬1956‭ ‬وفقا‭ ‬لمنظمات‭ ‬حقوقية‭.‬

ويقول‭ ‬الرئيس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لصحيفة‭ ‬‭”‬لابرس‭”‬‭ ‬الحكومية‭ ‬التونسية‭ ‬الناطقة‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬المنوبي‭ ‬المروكي‭ ‬إن‭ ‬المنتدى‭ ‬يسمح‭ ‬‭”‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬توصلنا‭ ‬اليه‭ ‬مقارنة‭ ‬بالاخرين‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الثورة‭”‬

ويؤكد‭ ‬المروكي‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬يجب‭ ‬معالجة‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬جودة‭ ‬المعلومة‭ ‬الموظفة‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬وكذلك‭ ‬احترام‭ ‬القواعد‭ ‬المهنية‭ ‬والاخلاقية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الانتاج‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭”‬،‭ ‬مستنكرا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الاستناد‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كمصدر‭ ‬للخبر‭.‬يُعقد‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬‭”‬جمعية‭ ‬الصحافة‭ ‬والمواطنة‭”‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬سنوياً‭ ‬‭”‬منتدى‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬تور‭”‬وترغب‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تنظم‭ ‬المنتدى‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬تونس‭.‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعيّة‭ ‬جيروم‭ ‬بوفييه‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‭”‬مناقشة‭ ‬ظروف‭ ‬إنتاج‭ ‬معلومة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭”‬‭.‬

ويتداول‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬مدينة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬تونس‭ ‬المشاركون‭ ‬وضمن‭ ‬ورش‭ ‬باللغتين‭ ‬الفرنسية‭ ‬والعربية‭ ‬مواضيع‭ ‬تهم‭ ‬كيفية‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬المعلومة‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬وأساليب‭ ‬وتقنيات‭ ‬الحماية‭ ‬الشخصية‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عمليات‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المعلومة‭ ‬والحصول‭ ‬عليها‭ ‬مثل‭ ‬تقنية‭ ‬الطائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭.‬

وفُتحت‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وفقا‭ ‬لمقدم‭ ‬البرامج‭ ‬التونسي‭ ‬بقناة‭ ‬فرانس‭ ‬24‭ ‬توفيق‭ ‬مجيد‭ ‬‭”‬من‭ ‬بناء‭ ‬ثقة‭ ‬بين‭ ‬الصحافي‭ ‬والمواطن‭ ‬والتي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬نراها‭”‬‭. ‬وشكل‭ ‬الحدث‭ ‬مناسبة‭ ‬تجمع‭ ‬فيها‭ ‬صحافيون‭ ‬متخصصون‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الاستقصائية‭ ‬من‭ ‬ضفتي‭ ‬المتوسط‭ ‬للتعارف‭ ‬وتكوين‭ ‬شبكة‭ ‬ضرورية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مواضيع‭ ‬تهم‭ ‬الطرفين‭.‬

كما‭ ‬يعمل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬والتقنيين‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬أشكال‭ ‬صحافية‭ ‬جديدة‭ ‬بتوظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬والبرمجيات‭ ‬المخصصة‭ ‬للمخاطبة‭.‬

ويأمل‭ ‬بوفييه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‭”‬يُُخول‭ ‬اللقاء‭ ‬والتبادل‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاماكن،‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬بذرة‭ ‬للغد‭”‬‭.‬