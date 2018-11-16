العثور‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬قرون‭ ‬

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬البعثة‭ ‬الإيطالية‭ ‬الأميركية‭ ‬الاثرية‭ ‬المشتركة‭ ‬العاملة‭ ‬بمدينة‭ ‬كوم‭ ‬امبو‭ ‬التاريخية،‭ ‬بمحافظة‭ ‬أسوان‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬دفنة‭ ‬لامرأة‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬شهورها‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬الانتقال‭ ‬الثاني‭ ‬بمصر‭ ‬القديمة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفي‭ ‬وزيري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬المصرية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الدفنة‭ ‬شبه‭ ‬الكاملة‭ ‬داخل‭ ‬جبانة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬استخدمها‭ ‬الرحالة‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬خلال‭ ‬عصر‭ ‬الانتقال‭ ‬الثاني‭ ‬‭(‬‮١٧٥٠‬‭-‬‮١٥٥٠‬‭)‬‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭.‬

ووفقا‭ ‬للبيان،‭ ‬فقد‭ ‬أشارت‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عمر‭ ‬السيدة‭ ‬عند‭ ‬الوفاة‭ ‬كان‭ ‬حوالي‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬شهور‭ ‬حملها‭ ‬الأخيرة‭ ‬وعلى‭ ‬وشك‭ ‬الولادة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هيكل‭ ‬الجنين‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحوض‭ ‬وقد‭ ‬استقر‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬الولادة‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬التحاليل‭ ‬الأولية‭ ‬لرفات‭ ‬السيدة‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬أو‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحوض‭ ‬والتي‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ربما‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬تم‭ ‬علاجه‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭.‬

وأشار‭ ‬وزيري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬للسيدة‭ ‬وجد‭ ‬ملفوفا‭ ‬بلفافة‭ ‬من‭ ‬الجلد،‭ ‬وبجوارها‭ ‬وعاءان‭ ‬من‭ ‬الفخار،‭ ‬أحدهما‭ ‬جرة‭ ‬مصرية‭ ‬الصنع‭ ‬متهالكة‭ ‬نتيجة‭ ‬لكثرة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬والآخر‭ ‬وعاء‭ ‬مصقول‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬والأسود‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬أن‭ ‬يصنعه‭ ‬الرحالة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وهي‭ ‬تشبه‭ ‬الأواني‭ ‬النوبية‭ ‬الصنع‭.‬