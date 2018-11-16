كيف‭ ‬جرى‭ ‬بناء‭ ‬أعظم‭ ‬سدود‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬؟

روغون‭ ‬‭(‬طاجيكستان‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭‬‭ ‬

افتتحت‭ ‬طاجيكستان‭ ‬الجمعة‭ ‬سدا‭ ‬كهرمائيا‭ ‬عملاقا‭ ‬كلفته‭ ‬3,9‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬كبير‭ ‬يتيح‭ ‬للدولة‭ ‬الفقيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬نقص‭ ‬الكهرباء‭ ‬المزمنة‭ ‬وتصدير‭ ‬الكهرباء‭ ‬لافغانستان‭ ‬وباكستان‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أنّ‭ ‬يصل‭ ‬أرتفاع‭ ‬السد‭ ‬المشيد‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬فخش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬طاجيكستان‭ ‬إلى‭ ‬335‭ ‬مترا‭ ‬‭(‬1,099‭ ‬قدما‭)‬‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أكبر‭ ‬سد‭ ‬كهرمائي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬ودارت‭ ‬الجمعة‭ ‬أول‭ ‬توربينة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬توربينات‭ ‬سيتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬في‭ ‬السد‭ ‬المشيد‭ ‬في‭ ‬روغون‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬طاقته‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الإجمالية‭ ‬حين‭ ‬اكتماله‭ ‬إلى‭ ‬3600‭ ‬ميغاواط‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬انتاج‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬نووية‭.‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬موقع‭ ‬مشروع‭ ‬السد‭ ‬يماثل‭ ‬أرض‭ ‬بناء‭ ‬شاسعة‭ ‬إذ‭ ‬تغطي‭ ‬الصخور‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مجرى‭ ‬نهر‭ ‬فخش‭ ‬الذي‭ ‬يشق‭ ‬طريقه‭ ‬عبر‭ ‬جبل‭ ‬بايمر‭.‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬صعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الطاجيكي‭ ‬امام‭ ‬علي‭ ‬رحمن،‭ ‬على‭ ‬جرافة‭ ‬عملاقة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المشروع،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لالتزامه‭ ‬الشخصي‭ ‬بالمشروع‭ ‬الطموح‭. ‬وسيضاعف‭ ‬المشروع‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬ما‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬نقص‭ ‬الكهرباء‭ ‬المزمنة‭ ‬ويتيح‭ ‬لطاجيكستان‭ ‬تصدير‭ ‬فائض‭ ‬الكهرباء‭ ‬لباكستان‭ ‬وأفغانستان‭ ‬واوزبكستان‭.‬

وتعود‭ ‬خطط‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬إلى‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفيتية،‭ ‬لكن‭ ‬الزخم‭ ‬بشأنه‭ ‬تضاعف‭ ‬بعد‭ ‬تفكك‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1991‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬تمكنت‭ ‬طاجيكستان‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طرحت‭ ‬سندات‭ ‬دولية‭ ‬لتمويل‭ ‬بناء‭ ‬السد‭. ‬وتأمل‭ ‬طاجيكستان‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬بدء‭ ‬الإنتاج‭ ‬الكهربائي‭ ‬للسد‭ ‬أموالا‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروعات‭ ‬أخرى‭ ‬وقال‭ ‬مراقبون‭ ‬إن‭ ‬السد‭ ‬يعد‭ ‬مشروعا‭ ‬أساسيا‭ ‬ومهما‭ ‬للبلد‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬حين‭ ‬قاتلت‭ ‬جماعات‭ ‬متمردة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إسلاميون،‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬محمد‭ ‬عظيموف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬سد‭ ‬روغون‭ ‬أصبح‭ ‬‭”‬مفهوما‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭”‬‭ ‬في‭ ‬طاجيكستان‭.‬

‭ ‬ودعت‭ ‬شخصيات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬السوفيتي‭ ‬السابق‭ ‬لتسمية‭ ‬السد‭ ‬الضخم‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬الرئيس‭ ‬رحمن‭.‬

وقال‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬عثمانزودا‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬طاجيكستان‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الممثل‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬إنّ‭ ‬الدعوة‭ ‬تناسب‭ ‬‭”‬الانجازات‭ ‬البطولية‭”‬‭ ‬لرحمن‭ ‬خصوصا‭ ‬تحويل‭ ‬حلم‭ ‬سد‭ ‬روغون‭ ‬لحقيقة‭. ‬وإذا‭ ‬وصل‭ ‬لارتفاع‭ ‬335‭ ‬مترا‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬فسيكون‭ ‬السد‭ ‬الطاجيكي‭ ‬بذلك‭ ‬أعلى‭ ‬بثلاثين‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬جينبينغ-1‭ ‬‭(‬305‭ ‬امتار‭)‬‭ ‬الصيني‭ ‬المشيد‭ ‬حديثا‭ ‬و25‭ ‬مترا‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬نوريك‭ ‬العائد‭ ‬للحقبة‭ ‬السوفيتية‭ ‬في‭ ‬طاجيكستان‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬فخش‭ ‬أيضا‭. ‬وتشرف‭ ‬المجموعة‭ ‬الايطالية‭ ‬‭”‬بي‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬ساليني‭ ‬ايمبريغيلو‭”‬‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬مراقبون‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الطاجيكية‭ ‬لم‭ ‬تشغل‭ ‬نفسها‭ ‬بالحسابات‭ ‬البيئية‭ ‬للمشروع،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬التدخل‭ ‬المباشر‭ ‬للرئيس‭.‬