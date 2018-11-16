كيف‭ ‬جرى‭ ‬بناء‭ ‬أعظم‭ ‬سدود‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬؟

روغون (طاجيكستان)-(أ ف ب
افتتحت طاجيكستان الجمعة سدا كهرمائيا عملاقا كلفته 3,9 مليار دولار، في مشروع كبير يتيح للدولة الفقيرة الواقعة في آسيا الوسطى التخلص من مشكلة نقص الكهرباء المزمنة وتصدير الكهرباء لافغانستان وباكستان. ومن المتوقع أنّ يصل أرتفاع السد المشيد على نهر فخش في جنوب طاجيكستان إلى 335 مترا (1,099 قدما) في غضون عشر سنوات، ما يجعله أكبر سد كهرمائي في العالم.ودارت الجمعة أول توربينة من ست توربينات سيتم تشغيلها في السد المشيد في روغون الواقعة على بعد 100 كلم شرق العاصمة، والمتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية الإجمالية حين اكتماله إلى 3600 ميغاواط ، وهو ما يعادل انتاج ثلاث محطات نووية.ولا يزال موقع مشروع السد يماثل أرض بناء شاسعة إذ تغطي الصخور الأرض حيث تم تحويل مجرى نهر فخش الذي يشق طريقه عبر جبل بايمر.وفي العام 2016، صعد الرئيس الطاجيكي امام علي رحمن، على جرافة عملاقة في موقع المشروع، في إشارة لالتزامه الشخصي بالمشروع الطموح. وسيضاعف المشروع إنتاج الكهرباء في البلد البالغ عدد سكانه نحو 9 مليون نسمة، ما يقضي على مشكلة نقص الكهرباء المزمنة ويتيح لطاجيكستان تصدير فائض الكهرباء لباكستان وأفغانستان واوزبكستان.
وتعود خطط بناء السد إلى الحقبة السوفيتية، لكن الزخم بشأنه تضاعف بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991. وفي العام 2017، تمكنت طاجيكستان من جمع 500 مليون دولار بعد أن طرحت سندات دولية لتمويل بناء السد. وتأمل طاجيكستان أن يوفر بدء الإنتاج الكهربائي للسد أموالا تساهم في تمويل مشروعات أخرى وقال مراقبون إن السد يعد مشروعا أساسيا ومهما للبلد الذي فقد عشرات الآلاف من الاشخاص في حرب أهلية في تسعينات القرن الفائت، حين قاتلت جماعات متمردة من بينها إسلاميون، الحكومة.
وقال المحلل السياسي عبد الغني محمد عظيموف لوكالة فرانس برس إن سد روغون أصبح ”مفهوما للوحدة الوطنية” في طاجيكستان.
ودعت شخصيات عامة في البلد السوفيتي السابق لتسمية السد الضخم على اسم الرئيس رحمن.
وقال سيد جعفر عثمانزودا رئيس حزب طاجيكستان الديموقراطي الممثل في البرلمان إنّ الدعوة تناسب ”الانجازات البطولية” لرحمن خصوصا تحويل حلم سد روغون لحقيقة. وإذا وصل لارتفاع 335 مترا المخطط له فسيكون السد الطاجيكي بذلك أعلى بثلاثين مترا من سد جينبينغ-1 (305 امتار) الصيني المشيد حديثا و25 مترا أعلى من سد نوريك العائد للحقبة السوفيتية في طاجيكستان على نهر فخش أيضا. وتشرف المجموعة الايطالية ”بي تي بي ساليني ايمبريغيلو” على بناء السد الذي يقول مراقبون إن السلطات الطاجيكية لم تشغل نفسها بالحسابات البيئية للمشروع، خصوصا مع التدخل المباشر للرئيس.