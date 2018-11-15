تركيا تعد التوضيحات السعودية حول قتل خاشقجي غير كافية

اسطنبول,-(أ ف ب)

الزمان

أعلنت تركيا أن التوضيحات التي قدمها وكيل النيابة العامة السعودية الخميس عن قتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول “غير كافية”، مشددة على أن قتله تم عن سابق تصميم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن “كل هذه الخطوات إيجابية بالطبع، لكنها غير كافية” وأضاف “هذه الجريمة كما سبق وقلنا تم التخطيط لها مسبقا، نافيا التبرير السعودي بأن قتلة خاشقجي كانوا مكلفين بالأساس إعادته إلى المملكة.

وكانت قد وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين “مع المطالبة بقتل” من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص و”إيقاع العقوبات الشرعية” على البقية.

وقد كشفت النيابة العامة، الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، إن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لإعادة خاشقجي إلى السعودية بأمر من نائب رئيس الاستخبارات. وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة.

وأكدت أن قائد المهمة قرر قتله في حال فشله بإقناعه.