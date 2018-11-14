برلمان‭ ‬العراق‭ ‬يحقق في‭ ‬تلف‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬بمياه‭ ‬الأمطار

هيئة النزاهة تستعيد عقاراً استولت عليه زوجة مسؤول حكومي
بغداد- (أ ف ب) : يجري مجلس النواب العراقي تحقيقاً حول كيفية تلف سبعة مليارات دينار (حوالى ستة ملايين دولار) جراء دخول المياه إلى خزينة مصرف الرافدين الحكومي (اكرر مصرف الرافدين) بسبب المطر الغزير في حادثة تعود إلى سنة 2013.
وفي حين تم استبدال الأموال التالفة بأخرى جديدة، قام محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي لم يكن يشغل هذا المنصب حينها، بالرد على أسئلة النواب خلال جلسة عقدت الاثنين.
وقال العلاق، إنه في 2013 ”تعرضت خزائن مصرف الرافدين للغرق بسبب الامطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت ودخلت إلى خزائن المصرف وتسببت بوقوع ضرر في أوراق نقدية بحدود سبعة مليارات” دينار.
واوضح ان ”البنك المركزي أستلم هذه الاوراق وقام بتعويضها” مؤكدا بإن ما حدث من خسارة كانت كلفة إعادة طباعتها، وبقيت الاوراق النقدية بنفس قيمتها.
لكن النائب هوشيار عبد الله عن حركة التغيير الكردية، وهو عضو في اللجنة المالية في البرلمان، قال لوكالة فرانس برس ”لدينا هواجس حول (كيفية) دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقاً في أقرب وقت ممكن”، معتبرا أن رد محافظ البنك المركزي ”لم يكن واضحاً”.
بدورها، اكدت النائبة ماجدة التميمي عضو لجنة التخطيط ومتابعة العمل الحكومي لفرانس برس ”مطالبة البرلمان بتفاصيل اكثر حول القضية التي مازال التحقيق مستمراً فيها”
فيما أعلنت هيئة النزاهة العراقية الاربعاء إعادة عقار في مدينة الكاظمية الواقعة في شمال بغداد تصل قيمته الى ملايين الدولارات الى ملكية الدولة، بعد الاستيلاء عليه من قبل زوجة مسؤول كبير في الحكومة السابقة.
واوضحت الهيئة في بيان ان ”متابعاتها المُستمرَّة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية قراراً بإعادة ملكيَّة العقار البالغة مساحته (12642 متراً مربعاً) من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها”.
ويشار الى ان أسعار العقارات في مدينة الكاظمية التي تضم ضريح الامامين محمد الجواد وموسى الكاظم هي الاغلى في بغداد وتصل الى عشرة الاف دولار للمتر الواحد، كونها أحد أبرز مواقع السياحة الدينية في البلاد.
واكدت الهيئة ”إبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة”.
وبينت ان ”القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزاً. التحرِّيات التي أجرتها الهيئة قادت إلى أنَّ العقار قد تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافاً للضوابط القانونيَّة المُتمثِّلة بمقتضيات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، وبدون إجراء المزايدة العلنيَّة”.
وخسر العراق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية مبالغ تعادل 194 مليار يورو من الأموال العامة أي قاربة ثلاثة اضعاف ميزانية البلاد. ويعد الفساد مسؤولاً عن ذلك عبر أساليب بينها العقود الوهمية ورواتب لموظفين وهميين، وفق البرلمان.