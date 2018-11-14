برلمان‭ ‬العراق‭ ‬يحقق في‭ ‬تلف‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬بمياه‭ ‬الأمطار

هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬تستعيد‭ ‬عقاراً‭ ‬استولت‭ ‬عليه‭ ‬زوجة‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي

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بغداد‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬يجري‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬تحقيقاً‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تلف‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬‭(‬حوالى‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬جراء‭ ‬دخول‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬خزينة‭ ‬مصرف‭ ‬الرافدين‭ ‬الحكومي‭ ‬‭(‬اكرر‭ ‬مصرف‭ ‬الرافدين‭)‬‭ ‬بسبب‭ ‬المطر‭ ‬الغزير‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬2013‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬الأموال‭ ‬التالفة‭ ‬بأخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬قام‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬علي‭ ‬العلاق‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬حينها،‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬عقدت‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬العلاق،‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬‭”‬تعرضت‭ ‬خزائن‭ ‬مصرف‭ ‬الرافدين‭ ‬للغرق‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬ودخلت‭ ‬إلى‭ ‬خزائن‭ ‬المصرف‭ ‬وتسببت‭ ‬بوقوع‭ ‬ضرر‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬نقدية‭ ‬بحدود‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭”‬‭ ‬دينار‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬‭”‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬أستلم‭ ‬هذه‭ ‬الاوراق‭ ‬وقام‭ ‬بتعويضها‭”‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬بإن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬كانت‭ ‬كلفة‭ ‬إعادة‭ ‬طباعتها،‭ ‬وبقيت‭ ‬الاوراق‭ ‬النقدية‭ ‬بنفس‭ ‬قيمتها‭.‬

لكن‭ ‬النائب‭ ‬هوشيار‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬الكردية،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬لدينا‭ ‬هواجس‭ ‬حول‭ ‬‭(‬كيفية‭)‬‭ ‬دخول‭ ‬ماء‭ ‬للمخزن‭ ‬وهذا‭ ‬محل‭ ‬شك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لذلك‭ ‬سنجري‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭”‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يكن‭ ‬واضحاً‭”‬‭.‬

بدورها،‭ ‬اكدت‭ ‬النائبة‭ ‬ماجدة‭ ‬التميمي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬ومتابعة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬مطالبة‭ ‬البرلمان‭ ‬بتفاصيل‭ ‬اكثر‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬مازال‭ ‬التحقيق‭ ‬مستمراً‭ ‬فيها‭”‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬العراقية‭ ‬الاربعاء‭ ‬إعادة‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الكاظمية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭ ‬تصل‭ ‬قيمته‭ ‬الى‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬الى‭ ‬ملكية‭ ‬الدولة،‭ ‬بعد‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬زوجة‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭.‬

واوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‭”‬متابعاتها‭ ‬المُستمرَّة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬بغداد‭-‬‭ ‬الكرخ‭ ‬الاتِّحادية‭ ‬قراراً‭ ‬بإعادة‭ ‬ملكيَّة‭ ‬العقار‭ ‬البالغة‭ ‬مساحته‭ ‬‭(‬12642‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭)‬‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬مسؤولٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬وإعادة‭ ‬تسجيله‭ ‬باسم‭ ‬أمانة‭ ‬بغداد‭ ‬بالمساحة‭ ‬نفسها‭”‬‭.‬

ويشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الكاظمية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ضريح‭ ‬الامامين‭ ‬محمد‭ ‬الجواد‭ ‬وموسى‭ ‬الكاظم‭ ‬هي‭ ‬الاغلى‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وتصل‭ ‬الى‭ ‬عشرة‭ ‬الاف‭ ‬دولار‭ ‬للمتر‭ ‬الواحد،‭ ‬كونها‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مواقع‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

واكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬‭”‬إبطال‭ ‬القيد‭ ‬الذي‭ ‬سُجِّلَ‭ ‬بموجبه‭ ‬باسم‭ ‬زوجة‭ ‬المسؤول‭ ‬والقيود‭ ‬اللاحقة‭ ‬كافة‭”‬‭.‬

وبينت‭ ‬ان‭ ‬‭”‬القرار‭ ‬اكتسب‭ ‬الدرجة‭ ‬القطعيَّة‭ ‬بتصديقه‭ ‬تمييزاً‭. ‬التحرِّيات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الهيئة‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬العقار‭ ‬قد‭ ‬تمَّ‭ ‬بيعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤول‭ ‬إلى‭ ‬زوجته‭ ‬خلافاً‭ ‬للضوابط‭ ‬القانونيَّة‭ ‬المُتمثِّلة‭ ‬بمقتضيات‭ ‬قانون‭ ‬بيع‭ ‬وإيجار‭ ‬أموال‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬لسنة‭ ‬1986،‭ ‬وبدون‭ ‬إجراء‭ ‬المزايدة‭ ‬العلنيَّة‭”‬‭.‬

وخسر‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬الماضية‭ ‬مبالغ‭ ‬تعادل‭ ‬194‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬أي‭ ‬قاربة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اضعاف‭ ‬ميزانية‭ ‬البلاد‭. ‬ويعد‭ ‬الفساد‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬أساليب‭ ‬بينها‭ ‬العقود‭ ‬الوهمية‭ ‬ورواتب‭ ‬لموظفين‭ ‬وهميين،‭ ‬وفق‭ ‬البرلمان‭.‬