نجم‭ ‬حرب‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬سفيراً‭ ‬لواشنطن‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تعيين‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬جون‭ ‬أبي‭ ‬زيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬العراق،‭ ‬سفيراً‭ ‬للولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مفاجئة‭ ‬وصفها‭ ‬خبراء‭ ‬بانها‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬التصعيد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الايراني‭ . ‬والجنرال‭ ‬أبي‭ ‬زيد‭ ‬‭(‬67‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬المتحدّر‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لبنانية‭ ‬يتكلّم‭ ‬العربية‭ ‬بطلاقة‭ ‬وقد‭ ‬أمضى‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬وكان‭ ‬قائداً‭ ‬للقيادة‭ ‬الأميركية‭ ‬الوسطى‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬العراق،‭ ‬منذ‭ ‬بعيد‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬وحتى‭ ‬2007‭. ‬وأبي‭ ‬زيد‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬كتب‭ ‬رسالته‭ ‬للماجستير‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬حول‭ ‬السعودية،‭ ‬وركز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬اتخاذ‭ ‬المملكة‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬الإنفاق‭ ‬الدفاعي‭. ‬ولقيت‭ ‬رسالته‭ ‬ترحيبا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭.‬

وكان‭ ‬جون‭ ‬أبي‭ ‬زيد‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬العسكرية‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬ليدرس‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬حيث‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرفها‭ ‬في‭ ‬طفولته‭.‬

وترك‭ ‬ترامب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬المهمة‭ ‬شاغرة‭ ‬في‭ ‬إدارته‭. ‬لكنّ‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سفير‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬تقريبا‭ ‬أصبح‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واشنطن‭ ‬وحليفتها‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬داخل‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭.‬

وعند‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬الرئاسية،‭ ‬سارع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬لكنه‭ ‬اضطر‭ ‬لتوجيه‭ ‬انتقادات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭. ‬كما‭ ‬اضطرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقليص‭ ‬التعاون‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬وقف‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

لكن‭ ‬ضغوط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬معظمها‭ ‬عبر‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬وليس‭ ‬عبر‭ ‬سفير،‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬السعوديين‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬أبي‭ ‬زيد‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬باحترام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬هذا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬ليتسلّم‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭. ‬وبعيد‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى،‭ ‬قال‭ ‬أبي‭ ‬زيد‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تواجه‭ ‬‭”‬تمردا‭ ‬كلاسيكيا‭”‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بقايا‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬حينذاك‭ ‬مناقضة‭ ‬لما‭ ‬يقوله‭ ‬رؤساؤه‭ ‬الذين‭ ‬وصفوا‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬انتصار‭ ‬سريع‭. ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬حينذاك‭ ‬دونالد‭ ‬رامسفيلد‭ ‬أبقاه‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬بسبب‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بقدراته‭. ‬وبعد‭ ‬تقاعده‭ ‬في‭ ‬2007،‭ ‬قال‭ ‬أبي‭ ‬زيد‭ ‬إنّه‭ ‬‭”‬من‭ ‬الممكن‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬نووية‭”‬،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭.‬

ووصف‭ ‬سلوك‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالعقلاني‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعاملت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬سوفياتي‭ ‬يمتلك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭.‬