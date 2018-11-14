نتانياهو‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماس‭ ‬تعد‭ ‬استقالة‭ ‬ليبرمان‭ ‬انتصاراً

بيروت‭-‬‭ ‬غزة‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬

دافع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬اليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أخطر‭ ‬تصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬2014‭. ‬وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬لمؤسس‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬ديفيد‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬‮«‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الطوارئ‭ ‬عند‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الحاسمة‭ ‬للأمن،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دائما‭ ‬مطلعا‭ ‬على‭ ‬الاعتبارات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬إخفاؤها‭ ‬عن‭ ‬العدو‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬توسل‭ ‬أعداؤنا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وكانوا‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدا‭ ‬السبب‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬افيغدور‭ ‬ليبرمان‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬انتصارا‭ ‬سياسيا‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬نجحت‭ ‬بصمودها‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬هزة‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وقال‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استقالة‭ ‬ليبرمان‭ ‬هي‭ ‬اعتراف‭ ‬بالهزيمة‭ ‬والعجز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ليبرمان‭ ‬أعلن‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭ ‬استقالته‭ ‬رفضا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مطالبا‭ ‬بانتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭.‬وكانت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬بجهود‭ ‬مصرية‭ ‬بعد‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير‭ ‬للمواجهات‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬هدد‭ ‬باندلاع‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وأصدرت‭ ‬الفصائل‭ ‬وبينها‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬بيانا‭ ‬مشتركا‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جهودا‭ ‬مصرية‭ ‬مقدرة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬المقاومة‭ ‬والعدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وإن‭ ‬المقاومة‭ ‬ستلتزم‭ ‬بهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬طالما‭ ‬التزم‭ ‬به‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬اعلان‭ ‬وقف‭ ‬النار،‭ ‬خرج‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬فرح‭.‬

وأعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مفتوحة‭ ‬وأعلنت‭ ‬بلدية‭ ‬بئر‭ ‬السبع‭ ‬ومجلس‭ ‬أشكول‭ ‬الإقليمي‭ ‬عن‭ ‬استئناف‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

وأعيد‭ ‬الاربعاء‭ ‬اليوم‭ ‬تشغيل‭ ‬القطار‭ ‬بين‭ ‬مدن‭ ‬الجنوب‭ ‬والمدن‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الاخرى‭.‬

وجرت‭ ‬احتجاجات‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬لسكان‭ ‬منطقة‭ ‬الجنوب‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬‮«‬محيط‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وأغلق‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬لمعبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعرقلوا‭ ‬وصول‭ ‬شاحنات‭ ‬البضائع‭ ‬للقطاع‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تجري‭ ‬تظاهرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬العشرات‭ ‬أمام‭ ‬الكنيست‭ ‬لمطالبة‭ ‬نتانياهو‭ ‬بالاستقالة‭ .‬