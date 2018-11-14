ماي‭:‬مشروع‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬يحترم‭ ‬تصويت‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬‭ : ‬تخوض‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬جديدة‭ ‬هي‭ ‬إقناع‭ ‬وزراء‭ ‬حكومتها‭ ‬بتجاوز‭ ‬انقساماتهم‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المفاوضون‭ ‬البريطانيون‭ ‬والاوروبيون‭ ‬ازاء‭ ‬خروج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬وأعلنت‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬أمام‭ ‬جلسة‭ ‬عاصفة‭ ‬للبرلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬مفاوضون‭ ‬بريطانيون‭ ‬وأوروبيون‭ ‬يحترم‭ ‬نتائج‭ ‬استفتاء‭ ‬2016‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ “‬ما‭ ‬تفاوضنا‭ ‬بشأنه‭ ‬هو‭ ‬اتفاق‭ ‬يحترم‭ ‬تصويت‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‭” ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬من‭ ‬متشددين‭ ‬داخل‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يتضمن‭ ‬تنازلات‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭. ‬صوت‭ ‬52‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬عضوية‭ ‬استمرت‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستنسحب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‭. ‬ويتعين‭ ‬أن‭ ‬يصادق‭ ‬البرلمانان‭ ‬البريطاني‭ ‬والاوروبي‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭. ‬ودافعت‭ ‬ماي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬سيضمن‭ ‬نهاية‭ ‬للهجرة‭ ‬غير‭ ‬المحدودة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وسيسمح‭ ‬لبريطانيا‭ ‬بوضع‭ ‬سياساتها‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يتضمن‭ ‬خطة‭ ‬احتياطية‭ ‬لتجنب‭ ‬إقامة‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬لكنها‭ ‬اضافت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ “‬سياسة‭ ‬ضمان‭” ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬مستقبلية‭.‬

وقالت‭ “‬نريد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020‭”.‬

لكن‭ ‬جيرمي‭ ‬كوربن،‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ “‬ينتهك‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمر‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭” ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬كانت‭ “‬مخزية‭”.‬

وقال‭ “‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬أمضت‭ ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬سيء‭ ‬سيترك‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬خروج‭ ‬ولاخروج‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭”.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬المحافظ‭ ‬بيتر‭ ‬بون،‭ ‬المؤيد‭ ‬الكبير‭ ‬لبريكست،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬بون‭ “‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تحترمين‭ ‬ما‭ ‬صوت‭ ‬عليه‭ ‬مؤيدو‭ ‬بريكست،‭ ‬واليوم‭ ‬ستخسرين‭ ‬دعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬وملايين‭ ‬الناخبين‭”.‬