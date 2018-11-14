توقف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الحديدة والامارات‭ ‬تدعم‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد

الحديدة‭ – ‬ابو‭ ‬ظبي‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أكّدت‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬تأييدها‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬يمنية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬خيّم‭ ‬الهدوء‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وقال‭ ‬قادة‭ ‬ميدانيون‭ ‬ان‭ ‬الاوامر‭ ‬العليل‭ ‬صدرت‭ ‬لهم‭ ‬بتوقف‭ ‬القتال‭ . ‬و‭ ‬أفاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظّفين‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة،‭ ‬أن‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬بدأوا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وضع‭ ‬ألغام‭ ‬وعبوات‭ ‬قرب‭ ‬مداخله‭ ‬وفي‭ ‬محيطه‭.‬

‭ ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الاربعاء‭ ‬‭”‬نرحّب‭ ‬بمحادثات‭ ‬تقودها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬يدعو‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬‭”‬الفرصة‭”‬‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭. ‬وضغطت‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬ولندن‭ ‬وبرلين‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬واطراف‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وضع‭ ‬نهاية‭ ‬للحرب‭ .‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬اخرى‭ ‬‭”‬الحديدة‭ ‬هادئة‭ ‬والميناء‭ ‬يعمل‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬سيزور‭ ‬أبوظبي‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

وتخضع‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمرّدين‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬وتحاول‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬استعادتها‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬واشتدّت‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

‭ ‬وتمر‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الميناء‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يواجه‭ ‬نحو‭ ‬نصفه‭ ‬سكانه‭ ‬‭(‬27‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭)‬‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة،‭ ‬وفقا‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬المطلّة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر،‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المتمردين،‭ ‬تراجعت‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتتوقف‭ ‬الاربعاء‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬مراسلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬‭”‬الوضع‭ ‬هادئ‭ ‬اليوم‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬اشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬ولا‭ ‬هذا‭ ‬الصباح،‭ ‬لكن‭ ‬أصوات‭ ‬الطائرات‭ ‬يمكن‭ ‬سماعها‭ ‬باستمرار‭”‬‭.‬

‭ ‬ولليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمهم‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬ميدانية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭.‬

وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬شاحنات‭ ‬وحافلات‭ ‬وسيارات‭ ‬محترقة‭ ‬وإطارات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الشوارع‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الشرقي‭ ‬للمدينة‭ ‬حيث‭ ‬دارت‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬ان‭ ‬‭”‬العمليات‭ ‬الهجومية‭ ‬توقّفت‭ ‬مؤقتا‭ ‬لاتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬لإجلاء‭ ‬كوادرها‭ ‬ونقل‭ ‬بعض‭ ‬الجرحى‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬بالنزوح‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المدينة‭”‬‭. ‬وشدّد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬تماما‭ ‬‭”‬إلا‭ ‬بتحرير‭ ‬الحديدة‭ ‬والساحل‭ ‬الغربي‭ ‬بالكامل‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‭”‬سيشهد‭ ‬الجميع‭ ‬مفاجآت‭ ‬عسكرية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭”‬‭. ‬وذكر‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬الحسن‭ ‬طاهر‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬تنفّذ‭ ‬حاليا‭ ‬‭”‬عملية‭ ‬التمشيط‭ ‬وتأمين‭ ‬المواقع‭ ‬والمناطق‭”‬‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭. ‬وهدأت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬جهود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تقودها‭ ‬لندن‭ ‬وواشنطن‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لعقد‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬قد‭ ‬تستضيفها‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لانهاء‭ ‬النزاع‭. ‬وبدأت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬اشتداد‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتحوّلها‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭. ‬ويخشى‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬بفرض‭ ‬حصار‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬إغلاق‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬شمالها‭ ‬هو‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬الطريق‭ ‬البري‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬بربط‭ ‬المدينة‭ ‬بالمناطق‭ ‬الاخرى‭.‬

وقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الاربعاء‭ ‬مشترطين‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭ ‬إن‭ ‬المتمردين‭ ‬وضعوا‭ ‬ألغاما‭ ‬قرب‭ ‬مدخلين‭ ‬للميناء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المدينة،‭ ‬وفي‭ ‬محاذاة‭ ‬سياج‭ ‬يحيط‭ ‬به‭.‬

وذكر‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬سوى‭ ‬بوابة‭ ‬دخول‭ ‬وحيدة‭ ‬الى‭ ‬الميناء‭ ‬وهي‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬الميناء‭ ‬‭(‬عند‭ ‬الخط‭ ‬الساحلي‭ ‬الرئيسي‭)‬‭ ‬والتي‭ ‬تدخل‭ ‬منها‭ ‬الشاحنات‭”‬‭.‬