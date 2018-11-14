توقف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الحديدة والامارات‭ ‬تدعم‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد

الحديدة – ابو ظبي – أ ف ب -الزمان
أكّدت دولة الامارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، تأييدها عقد محادثات سلام يمنية في السويد في أقرب فرصة ممكنة، في وقت خيّم الهدوء على جبهات القتال في مدينة الحديدة لليوم الثاني على التوالي وقال قادة ميدانيون ان الاوامر العليل صدرت لهم بتوقف القتال . و أفاد ثلاثة موظّفين في ميناء الحديدة، أن المتمردين الحوثيين بدأوا مساء الثلاثاء وضع ألغام وعبوات قرب مداخله وفي محيطه.
وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر الاربعاء ”نرحّب بمحادثات تقودها الامم المتحدة في السويد في أقرب وقت ممكن”، مضيفا ان التحالف يدعو للاستفادة من هذه ”الفرصة” لإعادة إطلاق المسار السياسي. وضغطت واشنطن وباريس ولندن وبرلين على الرياض واطراف الصراع في اليمن ايضا من اجل وضع نهاية للحرب .
وأضاف في تغريدة اخرى ”الحديدة هادئة والميناء يعمل”، مشيرا إلى أن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث سيزور أبوظبي هذا الاسبوع.
وتخضع مدينة الحديدة لسيطرة المتمرّدين منذ 2014، وتحاول القوات الحكومية بدعم من تحالف عسكري بقيادة السعودية استعادتها منذ حزيران/يونيو الماضي. واشتدّت المواجهات في بداية الشهر الحالي.
وتمر عبر هذا الميناء غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في بلد يواجه نحو نصفه سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة، وفقا للامم المتحدة.
وبعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة في شرق وجنوب مدينة الحديدة المطلّة على البحر الاحمر، قتل فيها نحو 600 شخص غالبيتهم من المتمردين، تراجعت حدة المعارك مساء الاثنين، قبل أن تتحول إلى اشتباكات متقطعة الثلاثاء وتتوقف الاربعاء.
وقالت مراسلة لوكالة فرانس برس في المدينة ”الوضع هادئ اليوم. لم تكن هناك اشتباكات خلال الليل على ما يبدو، ولا هذا الصباح، لكن أصوات الطائرات يمكن سماعها باستمرار”.
ولليوم الثاني، لم يعلن المتمردون الحوثيون عبر وسائل الاعلام المتحدثة باسمهم عن تطورات ميدانية جديدة في مدينة الحديدة.
وشاهد مصور وكالة فرانس برس شاحنات وحافلات وسيارات محترقة وإطارات في وسط الشوارع عند المدخل الشرقي للمدينة حيث دارت معارك عنيفة في نهاية الاسبوع الماضي. وأكد مسؤول في القوات الموالية للحكومة لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان ”العمليات الهجومية توقّفت مؤقتا لاتاحة الفرصة للمنظمات الانسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح إلى خارج المدينة”. وشدّد مسؤول عسكري آخر في القوات الحكومية على أنّ الهجوم على المدينة لن يتوقف تماما ”إلا بتحرير الحديدة والساحل الغربي بالكامل”، مضيفا ”سيشهد الجميع مفاجآت عسكرية خلال الأيام المقبلة”. وذكر محافظة الحديدة الحسن طاهر من جهته ان القوات الموالية للحكومة تنفّذ حاليا ”عملية التمشيط وتأمين المواقع والمناطق” التي سيطرت عليها هذه القوات في شرق وجنوب مدينة الحديدة. وهدأت المعارك في ظل جهود دبلوماسية تقودها لندن وواشنطن والامم المتحدة لعقد محادثات سلام قد تستضيفها السويد في الاسابيع المقبلة في مسعى لانهاء النزاع. وبدأت هذه الجهود على وقع اشتداد المعارك في نهاية الاسبوع الماضي وتحوّلها إلى حرب شوارع في حي سكني في شرق المدينة. ويخشى سكان في الحديدة أن تقوم القوات الموالية للحكومة بفرض حصار على المدينة في حال تمكّنت من إغلاق طريق رئيسي في شمالها هو منذ أسابيع الطريق البري الوحيد الذي بربط المدينة بالمناطق الاخرى.
وقال ثلاثة موظفين في ميناء الحديدة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الاربعاء مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم إن المتمردين وضعوا ألغاما قرب مدخلين للميناء الواقع في شمال المدينة، وفي محاذاة سياج يحيط به.
وذكر أحد الموظفين ”لم يتبق سوى بوابة دخول وحيدة الى الميناء وهي البوابة الرئيسية المؤدية الى شارع الميناء (عند الخط الساحلي الرئيسي) والتي تدخل منها الشاحنات”.