غلق‭ ‬ملف‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري لمنع‭ ‬الاستغلال‭ ‬السياسي‭ ‬

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬جهات‭ ‬سيادية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬تقدموا‭ ‬بمشروع‭ ‬لحظر‭ ‬النقاب‭ ‬باغلاق‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بعد‭ ‬تداعياته‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬والذى‭ ‬انقسم‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استخدامه‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬للتشهير‭ ‬بالنظام‭ ‬بانه‭ ‬يحارب‭ ‬الدين‭ ‬واعتبر‭ ‬عمر‭ ‬حمروش‭ ‬امير‭ ‬سر‭ ‬لجنة‭ ‬الفتوى‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬حظر‭ ‬النقاب‭ ‬فى‭ ‬الاماكن‭ ‬العامه‭ ‬مخالف‭ ‬للدستور‭ ‬الذى‭ ‬كفل‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬ارتداء‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يخالف‭ ‬الاداب‭ ‬العامة‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬فى‭ ‬الاماكن‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعه‭ ‬الامنيه‭ ‬والتى‭ ‬تتطلب‭ ‬معرفة‭ ‬شخصية‭ ‬الفرد‭ ‬بينما‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬النائبات‭ ‬به‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العداء‭ ‬لان‭ ‬الجرائم‭ ‬التى‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬جناة‭ ‬يرتدون‭ ‬النقاب‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬ظاهرة‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الدستور‭ ‬كفل‭ ‬حرية‭ ‬العقيدة‭ ‬وممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬واعلان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البلبلة‭ ‬ويفتح‭ ‬الباب‭ ‬امام‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬لفتح‭ ‬الباب‭ ‬ام‭ ‬اتهام‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بقمع‭ ‬الحريات‭ ‬وفى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬اغلقت‭ ‬فيه‭ ‬الجهات‭ ‬السياديه‭ ‬الجدل‭ ‬المثار‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬حول‭ ‬البرلمان‭ ‬اشتعلت‭ ‬قضية‭ ‬النقاب‭ ‬بين‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلفيين‭ ‬بعد‭ ‬تهكم‭ ‬القيادى‭ ‬الاخوانى‭ ‬الهارب‭ ‬حمزة‭ ‬زويع‭ ‬على‭ ‬مشايخ‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬بالاسكندرية‭ ‬متهما‭ ‬اياها‭ ‬بالسلبية‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬حظر‭ ‬النقاب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬مشايخ‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬لشق‭ ‬صفوف‭ ‬السلفيين‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭ ‬اتهم‭ ‬القيادي‭ ‬السلفي‭ ‬سامح‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الاخوان‭ ‬بانهم‭ ‬جماعه‭ ‬فاشلة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬يحاولون‭ ‬زرع‭ ‬الفتن‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬عندما‭ ‬طالبوا‭ ‬بعودة‭ ‬مرسي‭ ‬مع‭ ‬علمهم‭ ‬بان‭ ‬ذلك‭ ‬امر‭ ‬مستحيل‭.‬