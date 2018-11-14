غلق‭ ‬ملف‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري لمنع‭ ‬الاستغلال‭ ‬السياسي‭ ‬

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان جهات سيادية طلبت من عدد من اعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمشروع لحظر النقاب باغلاق هذا الملف بعد تداعياته السلبية على الراى العام والذى انقسم حول تلك القضية فضلا عن استخدامه من جماعة الاخوان للتشهير بالنظام بانه يحارب الدين واعتبر عمر حمروش امير سر لجنة الفتوى بمجلس النواب ان مشروع قانون حظر النقاب فى الاماكن العامه مخالف للدستور الذى كفل لكل مواطن ارتداء ما يريد بشرط ان لا يخالف الاداب العامة وان كان الامر يمكن تطبيقه فى الاماكن ذات الطبيعه الامنيه والتى تتطلب معرفة شخصية الفرد بينما ان المشروع المقدم من احدى النائبات به الكثير من العداء لان الجرائم التى تصدر من جناة يرتدون النقاب لا يشكل ظاهرة كما ان الدستور كفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واعلان هذا المشروع يمكن ان يثير الكثير من البلبلة ويفتح الباب امام الداخل والخارج لفتح الباب ام اتهام الحكومة المصرية بقمع الحريات وفى الوقت الذى اغلقت فيه الجهات السياديه الجدل المثار فى البرلمان حول البرلمان اشتعلت قضية النقاب بين الاخوان والسلفيين بعد تهكم القيادى الاخوانى الهارب حمزة زويع على مشايخ الدعوة السلفية بالاسكندرية متهما اياها بالسلبية فى التعامل مع قضية حظر النقاب وهو ما اعتبره مشايخ الدعوة السلفية محاولة من الاخوان لشق صفوف السلفيين وردا على تلك الانتقادات اتهم القيادي السلفي سامح عبد الحميد الاخوان بانهم جماعه فاشلة مؤكدا ان الاخوان يحاولون زرع الفتن كما حدث فى اعتصام رابعة عندما طالبوا بعودة مرسي مع علمهم بان ذلك امر مستحيل.