واشنطن تصنّف أحد أبناء زعيم حزب الله إرهابياً عالمياً

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬أنّها‭ ‬أدرجت‭ ‬جواد‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬نجل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬السوداء‭ ‬‭”‬للإرهابيين‭ ‬العالميين‭”‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تشديدها‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الشيعي‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬ووصفت‭ ‬الوزارة‭ ‬جواد‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بأنّه‭ ‬‭”‬قيادي‭ ‬صاعد‭”‬‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬وقالت‭ ‬إنّه‭ ‬قام‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتجنيد‭ ‬أشخاص‭ ‬‭”‬لشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭”‬‭ ‬المحتلة‭. ‬وأكّدت‭ ‬الوزارة‭ ‬إبقاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬السوداء‭ ‬‭”‬للمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬العالمية‭”‬،‭ ‬علماً‭ ‬بأنّها‭ ‬أدرجته‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬لأول‭ ‬مرّة‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬ولم‭ ‬تشطب‭ ‬اسمه‭ ‬منها‭ ‬مذاك‭. ‬أما‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬نجله‭ ‬جواد‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬‭”‬للإرهابيين‭ ‬العالميين‭”‬‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أنّها‭ ‬رصدت‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬لمن‭ ‬يزوّدها‭ ‬بمعلومات‭ ‬تساعدها‭ ‬في‭ ‬التعرّف‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬‭–‬‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬‭–‬‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬تسعى‭ ‬لاعتقالهم‭ ‬وهم‭ ‬القياديان‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬خليل‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬حرب‭ ‬وهيثم‭ ‬علي‭ ‬الطبطبائي‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭. ‬وتعتقد‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬العاروري‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وأنّه‭ ‬صلة‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإيران‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أدرجت‭ ‬الوزارة‭ ‬‭”‬كتائب‭ ‬المجاهدين‭”‬،‭ ‬الجماعة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقريبة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬السوداء‭ ‬‭”‬للمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬العالمية‭”‬‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬إنّ‭ ‬‭”‬تصنيفات‭ ‬اليوم‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬حرمان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وكتائب‭ ‬المجاهدين‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬للتخطيط‭ ‬للهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وتنفيذها‭”‬‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬التصنيفات‭ ‬إلى‭ ‬تجميد‭ ‬أي‭ ‬أصول‭ ‬يملكها‭ ‬المدرجون‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أراض‭ ‬تخضع‭ ‬للقوانين‭ ‬الأميركية،‭ ‬وتحظر‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬الأميركية‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬يؤدّون‭ ‬مهام‭ ‬أساسية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ويساعدونه‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الأموال‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬والأربعة‭ ‬هم‭ ‬شبل‭ ‬محسن‭ ‬‭”‬عبيد‭ ‬الزيدي‭”‬،‭ ‬ويوسف‭ ‬هاشم،‭ ‬وعدنان‭ ‬حسين‭ ‬كوثراني‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬فرحات‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬الزيدي‭ ‬هو‭ ‬المنسق‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬الذي‭ ‬تدرجه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء،‭ ‬وأنصارهما‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وذكرت‭ ‬أنّه‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬مموّل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أدهم‭ ‬طباجة‭ ‬ونسّق‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭. ‬كما‭ ‬قام‭ ‬الزيدي‭ ‬بإرسال‭ ‬مقاتلين‭ ‬عراقيين‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬متورطون‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬ونقل‭ ‬الأموال‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وأمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬مدرجون‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬العقوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإرهاب‭ ‬منذ‭ ‬سنين‭. ‬وتعتبر‭ ‬واشنطن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حليفا‭ ‬مقربا‭ ‬لإيران‭ ‬ويدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ويهدد‭ ‬إسرائيل‭. ‬ولكنه‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحزاب‭ ‬سياسية‭ ‬قوية‭.‬

والثلاثاء‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعرقلة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بسبب‭ ‬مساعيه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬أقوى‭ ‬له‭ ‬ولحلفائه‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬دارته‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬‭”‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬عرقلة‭ ‬الحكومة‭”‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لاعبا‭ ‬سياسيا‭ ‬بل‭ ‬واجهة‭ ‬لعدوتها‭ ‬ايران‭.‬

وكيل‭ ‬إرهابي

وصرح‭ ‬سيغال‭ ‬ماندلكر،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإرهاب‭ ‬واستخبارات‭ ‬التمويل‭ ‬‭”‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬وكيل‭ ‬إرهابي‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقويض‭ ‬سيادة‭ ‬العراق‭ ‬وزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‭”‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬عرقلة‭ ‬محاولات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لاستغلال‭ ‬العراق‭ ‬لتبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وشراء‭ ‬الأسلحة‭ ‬وتدريب‭ ‬المقاتلين‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬بوصفه‭ ‬وكيلا‭ ‬لإيران‭”‬‭. ‬بدوره‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬المتجوّل‭ ‬ومنسّق‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ناثان‭ ‬سيلز‭ ‬للصحافيين‭ ‬إنّ‭ ‬‭”‬أفعال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدمرة‭ ‬عرّضت‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬للخطر‭”‬‭.‬

واتّهم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأميركي‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬الفصيل‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬احتفظ‭ ‬بسلاحه‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬‭(‬1975-1990‭)‬‭ ‬خلافاً‭ ‬للغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬تلك‭ ‬الحرب،‭ ‬بأنّه‭ ‬‭”‬يستخدم‭ ‬بفعالية‭ ‬المدنيين‭ ‬دروعاً‭ ‬بشرية‭”‬‭ ‬بإخفائه‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭.‬

وأضاف‭ ‬‭””‬إن‭ ‬قدرة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭ ‬نفسه‭”‬‭.‬