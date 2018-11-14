السجن‭ ‬لأربعة‭ ‬أردنيين‭ ‬روّجوا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬‭ : ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أردنيين‭ ‬بالسجن‭ ‬لفترات‭ ‬راوحت‭ ‬بين‭ ‬عامين‭ ‬وخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬دين‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬ب‮»‬الترويج‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬حيث‭ ‬تتشدد‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ ‬والرصد‭ ‬للتنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ . ‬وفي‭ ‬القضية‭ ‬الاولى،‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الاول‭ ‬‭(‬28‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬بالأشغال‭ ‬الموقتة‭ ‬سنتين‭ ‬‮«‬لقيامه‭ ‬بكتابة‭ ‬أوراق‭ ‬تتضمن‭ ‬تأييده‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬ضباط‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬كنزيل‭ ‬موقوف‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭. ‬وفي‭ ‬القضية‭ ‬الثانية،‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬‭(‬35‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬بالأشغال‭ ‬الموقتة‭ ‬اربع‭ ‬سنوات،‭ ‬كونه‭ ‬‮«‬أقدم‭ ‬خلال‭ ‬توقيفه‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬كتابات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬داعش‭ ‬وتعليقها‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬الزنزانة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬القضية‭ ‬الثالثة،‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬‭(‬26‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬بالأشغال‭ ‬الموقتة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬ب‮»‬الترويج‭ ‬لعصابة‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‭(‬فيسبوك‭)‬‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬القضية‭ ‬الرابعة،‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بالاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬الموقتة‭ ‬خمسة‭ ‬اعوام‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬حيازة‭ ‬مادة‭ ‬حارقة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬غير‭ ‬مشروع‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الاردني‭ ‬قبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬اثناء‭ ‬محاولته‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬وبحوزته‭ ‬مواد‭ ‬حارقة‭.‬

وتنظر‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬أسبوعيا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تتصل‭ ‬بالارهاب‭.‬

وغالبية‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬المنضوين‭ ‬في‭ ‬صفوفهما‭.‬

وشدد‭ ‬الاردن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬على‭ ‬المروجين‭ ‬لافكار‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬يحاولون‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتنظيم،‭ ‬وبات‭ ‬يترصد‭ ‬كل‭ ‬متعاطف‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬إجراءاته‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬واعتقل‭ ‬وسجن‭ ‬عشرات‭ ‬الجهاديين‭ ‬لمحاولتهم‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬للقتال‭ ‬هناك‭.‬