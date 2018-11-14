السجن‭ ‬لأربعة‭ ‬أردنيين‭ ‬روّجوا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬

عمان- الزمان : حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء على أربعة أردنيين بالسجن لفترات راوحت بين عامين وخمسة أعوام دين ثلاثة منهم ب»الترويج» لتنظيم داعش . حيث تتشدد الاردن في المراقبة والرصد للتنظيم الارهابي الناشط في دول الجوار . وفي القضية الاولى، حكمت المحكمة في جلسة علنية على المتهم الاول (28 عاما) بالأشغال الموقتة سنتين «لقيامه بكتابة أوراق تتضمن تأييده لتنظيم داعش الإرهابي وتوزيعها على ضباط أحد المراكز الأمنية خلال وجوده كنزيل موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل»، بحسب قرار المحكمة. وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على المتهم الثاني (35 عاما) بالأشغال الموقتة اربع سنوات، كونه «أقدم خلال توقيفه على رسم كتابات تتعلق بالتنظيم الإرهابي داعش وتعليقها على جدار الزنزانة».
وفي القضية الثالثة، حكمت على المتهم الثالث (26 عاما) بالأشغال الموقتة ثلاث سنوات بعد إدانته ب»الترويج لعصابة داعش الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
وفي القضية الرابعة، حكمت على المتهم الرابع بالاشغال الشاقة الموقتة خمسة اعوام بعد إدانته بتهمة «حيازة مادة حارقة لاستخدامها على وجه غير مشروع».
وكان الجيش الاردني قبض على المتهم الرابع في تموز/يوليو 2016 اثناء محاولته التسلل الى اسرائيل وبحوزته مواد حارقة.
وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب.
وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة او من المنضوين في صفوفهما.
وشدد الاردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم داعش او من يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.
كما شدد منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.