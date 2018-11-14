‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الصائغ

إن‭ ‬الترجمة‭ ‬اﻵلية‭ ‬هي‭ ‬الخطر‭ ‬اﻷكبر‭ ‬المحيق‭ ‬والمحيط‭ ‬بكل‭ ‬اللغات‭ ‬الحية‭ ‬وربما‭ ‬حتى‭ ‬الميتة‭!‬؟

فإيصال‭ ‬الكلمة‭ ‬أو‭ ‬لنقل‭ ‬الجملة‭ ‬والحديث‭ ‬والرسالة‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬يتكلم‭ ‬اليونانية‭ ‬مثلا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬يتكلم‭ ‬لغة‭ ‬أخرى‭ ‬لايعرفها‭ ‬الشخص‭ ‬اﻷول‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭”‬ناقل‭!‬؟‭”‬‭ ‬ثالث‭ ‬وهذا‭ ‬الناقل‭ ‬هو‭ ‬شخص‭ ‬يجيد‭ ‬اللغتين‭ ‬اليونانية‭ ‬واللغة‭ ‬اﻷخرى‭ ‬وهكذا‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الحديث‭ ‬الشفاهي‭ ‬أو‭ ‬الكتابي‭ ‬بين‭ ‬الشخصين‭ ‬المعنيين‭. ‬

وأكيد‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬ممالك‭ ‬العالم‭ ‬القديم‭ ‬وربما‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬الحضارات‭ ‬هكذا‭ ‬شخصيات‭ ‬تجيد‭ ‬لغتين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬إما‭ ‬عبر‭ ‬دراسة‭ ‬تلك‭ ‬اللغات‭ ‬أو‭ ‬وهذا‭ ‬ماكان‭ ‬اﻷكثر‭ ‬شيوعاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المترجم‭ ‬للغات‭ ‬من‭ ‬أبوين‭ ‬مختلفي‭ ‬القومية‭ ‬والعرق‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬اﻷب‭ ‬يتكلم‭ ‬لغة‭ ‬واﻷم‭ ‬لها‭ ‬لغة‭ ‬قومها‭ ‬فينشأ‭ ‬اﻹبن‭ ‬أو‭ ‬أﻹبنة‭ ‬على‭ ‬الغالب‭ ‬اﻷعم‭ ‬ملما‭ ‬ومجيدا‭ ‬لكلتا‭ ‬اللغتين‭ ‬طبعا‭ ‬مع‭ ‬دراستهما‭ ‬أيضا‭. ‬

وهناك‭ ‬حكام‭ ‬وملوك‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬جلهم‭ ‬شجع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المترجمين‭ ‬وأجزل‭ ‬لهم‭ ‬العطاء‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬وتثقيف‭ ‬أبناء‭ ‬بلده‭ ‬بعلوم‭ ‬وحضارات‭ ‬الدول‭ ‬اﻷخرى‭ ‬وكذلك‭ ‬ﻷغراض‭ ‬التراسل‭ ‬والتحادث‭ ‬أي‭ ‬اﻹتصال‭ ‬كتابيا‭ ‬وشفاهيا‭ ‬مع‭ ‬ملوك‭ ‬وحكام‭ ‬الدول‭ ‬اﻷخرى‭. ‬

عربيا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬هؤلاء‭ ‬الملوك‭ ‬والحكام‭ ‬الذين‭ ‬شجعوا‭ ‬وآزروا‭ ‬الكتاب‭ ‬المترجمين‭ ‬المأمون‭ ‬أحد‭ ‬ملوك‭ ‬العراق‭ ‬العباسيين‭. ‬

فأنشأ‭ ‬دار‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬واحتضن‭ ‬فيها‭ ‬خيرة‭ ‬المترجمين‭ ‬المحليين‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬اﻷجانب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬فقاموا‭ ‬بترجمة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مخطوطات‭ ‬وتآليف‭ ‬الحضارات‭ ‬اﻷخرى‭ ‬وأهمها‭ ‬حضارة‭ ‬اﻹغريق‭.‬

والعبارة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬إختتام‭ ‬مقال‭ ‬هي‭”‬‭ ‬يتضح‭ ‬مما‭ ‬تقدم‭!‬؟‭”‬‭.‬

إذن‭ ‬فيتضح‭ ‬مما‭ ‬تقدم‭ ‬ان‭ ‬الترجمة‭ ‬هي‭ ‬فن‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬علما‭ ‬ولا‭ ‬يتقحمها‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬تمرس‭ ‬وتدرب‭ ‬ودرس‭ ‬وبحث‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلوم‭ ‬باﻹضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللغات‭ ‬التي‭ ‬يترجم‭ ‬منها‭ ‬وإليها‭. ‬

أما‭ ‬ان‭ ‬يأتينا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬يصنعآلة‭!‬؟‭”‬‭ ‬صماء‭ ‬عجماء‭ ‬لتترجم‭”‬إن‭ ‬صح‭ ‬القول‭!‬؟‭”‬‭ ‬فهذا‭ ‬يدعو‭ ‬الناس‭ ‬أولا‭ ‬للتكاسل‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬تعلم‭ ‬لغة‭ ‬أجنبية‭ ‬وكذا‭ ‬يجعلنا‭ ‬أو‭ ‬تجعلنا‭ ‬نضحك‭ ‬ملء‭ ‬أفواهنا‭ ‬ونجهل‭ ‬فوق‭ ‬جهل‭ ‬الجاهلينا؟

فهذا‭ ‬هو‭ ‬والله‭ ‬العجب‭ ‬العجاب‭!‬؟

وشر‭ ‬البلية‭…‬؟