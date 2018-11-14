سمير عبدالله الصائغ
إن الترجمة اﻵلية هي الخطر اﻷكبر المحيق والمحيط بكل اللغات الحية وربما حتى الميتة!؟
فإيصال الكلمة أو لنقل الجملة والحديث والرسالة من شخص يتكلم اليونانية مثلا إلى آخر يتكلم لغة أخرى لايعرفها الشخص اﻷول يجب ان يكون عبر”ناقل!؟” ثالث وهذا الناقل هو شخص يجيد اللغتين اليونانية واللغة اﻷخرى وهكذا يستمر في نقل الحديث الشفاهي أو الكتابي بين الشخصين المعنيين.
وأكيد أنه كانت في ممالك العالم القديم وربما منذ فجر الحضارات هكذا شخصيات تجيد لغتين أو أكثر إما عبر دراسة تلك اللغات أو وهذا ماكان اﻷكثر شيوعاً أن يكون هذا المترجم للغات من أبوين مختلفي القومية والعرق أي أن اﻷب يتكلم لغة واﻷم لها لغة قومها فينشأ اﻹبن أو أﻹبنة على الغالب اﻷعم ملما ومجيدا لكلتا اللغتين طبعا مع دراستهما أيضا.
وهناك حكام وملوك أو ربما جلهم شجع هؤلاء المترجمين وأجزل لهم العطاء وذلك لتطوير وتثقيف أبناء بلده بعلوم وحضارات الدول اﻷخرى وكذلك ﻷغراض التراسل والتحادث أي اﻹتصال كتابيا وشفاهيا مع ملوك وحكام الدول اﻷخرى.
عربيا كان من أبرز هؤلاء الملوك والحكام الذين شجعوا وآزروا الكتاب المترجمين المأمون أحد ملوك العراق العباسيين.
فأنشأ دار الحكمة في العاصمة بغداد واحتضن فيها خيرة المترجمين المحليين بل وحتى اﻷجانب من دول أخرى فقاموا بترجمة الكثير من مخطوطات وتآليف الحضارات اﻷخرى وأهمها حضارة اﻹغريق.
والعبارة المستخدمة في إختتام مقال هي” يتضح مما تقدم!؟”.
إذن فيتضح مما تقدم ان الترجمة هي فن قبل ان تكون علما ولا يتقحمها إلا من تمرس وتدرب ودرس وبحث في العديد من العلوم باﻹضافة إلى اللغات التي يترجم منها وإليها.
أما ان يأتينا اليوم من يصنعآلة!؟” صماء عجماء لتترجم”إن صح القول!؟” فهذا يدعو الناس أولا للتكاسل عن محاولة تعلم لغة أجنبية وكذا يجعلنا أو تجعلنا نضحك ملء أفواهنا ونجهل فوق جهل الجاهلينا؟
فهذا هو والله العجب العجاب!؟
وشر البلية…؟