‭ ‬قصة‭ ‬درامية‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬شرطي‭ ‬أميركي‭ ‬أسود برصاص‭ ‬زميله‭ ‬الابيض‭ ‬

شيكاغو‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّها‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقاً‭ ‬بعدما‭ ‬أردى‭ ‬شرطي‭ ‬أبيض‭ ‬البشرة‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ ‬أسود‭ ‬البشرة‭ ‬قتيلاً‭ ‬داخل‭ ‬حانة‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬شيكاغو‭ ‬الأحد‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الأخير‭ ‬يثبّت‭ ‬أرضاً‭ ‬رجلاً‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬لتوّه‭ ‬داخل‭ ‬الحانة‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بجروح‭.‬

وأُردي‭ ‬جمال‭ ‬روبرسون‭ ‬‭(‬26‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬أثناء‭ ‬أدائه‭ ‬عمله‭ ‬حارساً‭ ‬في‭ ‬حانة‭ ‬بضاحية‭ ‬روبنس‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ميدلوثيان‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬شيكاغو‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محليّة‭ ‬عن‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أنّ‭ ‬شجاراً‭ ‬اندلع‭ ‬داخل‭ ‬الحانة‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬أحدهم‭ ‬مسدّسه‭ ‬وراح‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بجروح‭.‬

وأضاف‭ ‬الشهود‭ ‬أنّ‭ ‬جمال‭ ‬روبرسون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬زيّاً‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬أمن‮»‬‭ ‬ويحمل‭ ‬مسدّساً‭ ‬تدخّل‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وتمكّن‭ ‬من‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬وتثبيته‭ ‬أرضاً‭ ‬بانتظار‭ ‬وصول‭ ‬الشرطة‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬ويدعى‭ ‬آدم‭ ‬هاريس‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬جي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المحلية‭ ‬إنّ‭ ‬روبرسون‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ممسكاً‭ ‬برجل‭ ‬أرضاً‭ ‬وركبته‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وسلاحه‭ ‬مصوّب‭ ‬إلى‭ ‬ظهره‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنّه‭ ‬يهدّده‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يتحرّك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أنّه‭ ‬بوصول‭ ‬الشرطة‭ ‬أطلق‭ ‬شرطي‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحارس‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬كانوا‭ ‬يصرخون‭ ‬‭+‬عنصر‭ ‬أمن،‭ ‬هذا‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭+‬‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬الشرطي‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬رأى‭ ‬رجلاً‭ ‬أسود‭ ‬بيده‭ ‬سلاح،‭ ‬فقتله‮»‬‭.‬

وأقرّ‭ ‬دانيال‭ ‬ديلاني‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬ميدلوثيان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنّ‭ ‬الحارس‭ ‬جمال‭ ‬روبرسون‭ ‬‮«‬كان‭ ‬رجلاً‭ ‬خيّراً‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لوضع‭ ‬حدّ‭ ‬لعملية‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬،‭ ‬مقدّماً‭ ‬تعازيه‭ ‬لعائلة‭ ‬الراحل‭.‬

ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬الشرطي‭ ‬الذي‭ ‬أردى‭ ‬الحارس،‭ ‬لكنّ‭ ‬مصدراً‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أكّد‭ ‬أنه‭ ‬أبيض‭ ‬وأنّه‭ ‬أوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بانتظار‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيق‭.‬

أما‭ ‬عائلة‭ ‬روبرسون‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬متأثراً‭ ‬بإصابته‭ ‬برصاص‭ ‬الشرطي،‭ ‬فرفعت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الشرطي‭ ‬وبلدة‭ ‬ميدلوثيان‭ ‬وذلك‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للقوّة‮»‬‭.‬

وتندرج‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬أخطاء‭ ‬فتّاكة‭ ‬ارتكبها‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬أميركيون‭ ‬بيض‭ ‬وراح‭ ‬ضحيّتها‭ ‬رجال‭ ‬سود،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬لاحقاً‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬السود‭ ‬مهمّة‮»‬‭.‬