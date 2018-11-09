تسعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة سيول في الأردن

عمان, – (أ ف ب)

لقي تسعة أشخاص مصرعهم في الأردن الجمعة نتيجة سيول وأمطار غزيرة تعرضت لها المملكة، على ما أفاد مصدر رسمي.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان إن “عدد وفيات الحالة الجوية السائدة ارتفع الى ٩ وفيات”.

ودعت المواطنين “القاطنين بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار السبت”.

وكانت غنيمات قالت إن “هطول مطري كثيف في منطقة ضبعة (جنوب عمان) أدى الى إغلاق الطريق الصحراوي بالإتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة، ما أدى الى وفاة 3 مواطنين سيدتان وطفلة”.

من جهته، قال مصدر في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن “طفلة أخرى لقيت حتفها نتيجة جرف السيول مركبة ذويها في منطقة مليح في مأدبا (نحو 35 كلم جنوب غرب عمان)”.

وأضاف أن “فرق الإنقاذ تبحث عن 5 مفقودين آخرين جراء الحادث”.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة غدا السبت.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين “نظراً للأحوال الجوية السائدة الى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً”.

وأخلت السلطات الجمعة 3762 سائحا من مختلف الجنسيات كانوا يزورون مدينة البتراء الأثرية جنوب الاردن.

وقالت غنيمات ان “3762 سائحا دخلوا مدينة البتراء الاثرية (نحو 230 كم جنوب عمان) وبعد الحالة الجوية تم اخلاؤهم”.

وشهدت مدينة البتراء ووادي موسى جنوب الاردن ومناطق أخرى أمطارا غزيرة وسيولا جارفة.

وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل اسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وبعد أسبوع من الحادث قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.