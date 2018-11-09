واشنطن‭:‬عقوبات‭ ‬مضافة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬ومهلة‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬إعفاء‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تنفيذها

باريس -لندن -الزمان
تحدثت السفارة الأمريكية في بغداد، عن بعض الحقائق المتعلقة بالعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ على إيران، وعلاقتها بالعراق، فيما حددت مدة إعفاء بغداد من تلك العقوبات.
وذكر موظفو السفارة الأمريكية، بحسب فيديو أورده الموقع الإعلامي للسفارة، إن ”العراق صديق وشريك للولايات المتحدة، والأخيرة ملتزمة باستقراره وازدهاره”.
مبينين، أن ”الإدارة الأمريكية منحت العراق إعفاءً مؤقتا من العقوبات على إيران، لمدة 45 يوما، للسماح له بالاستمرار في شراء الغاز الطبيعي المستعمل في إنتاج الكهرباء”. لافتين إلى أن ”العقوبات التي فرضت على طهران، لا تستهدف الطعام والدواء”. فيما أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون الجمعة أن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد استهداف قطاعي النفط والمال.
وقال خلال مؤتمر صحافي مقتضب في باريس حيث يتوقع أن يصل 70 رئيس دولة لإحياء الذكرى المئوية لإنتهاء الحرب العالمية الاولى ”أعتقد أنكم سترون المزيد من العقوبات مع الوقت وتطبيقا أشد صرامة لها”.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت في أيار/مايو من اتفاق 2015 الذي يمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، أعادت فرض كل العقوبات التي رفعت بعد تطبيقه. وأضاف ””كان وقع العقوبات كبيرا على إيران. على الصعيد الاقتصادي العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها والتضخم هائل والبلاد تشهد حالة من الركود”. وتابع ”الهدف لا يزال خفض صادرات النفط الإيرانية. عملنا مع السعودية والإمارات ودول أخرى منتجة للنفط للتحقق من زيادة الإنتاج وعدم تأثير ذلك على الزبائن الذين يشترون النفط الإيراني”.
وكان الإتفاق النووي أبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) ثم ألمانيا.
وسمح بإنهاء عزلة طهران الطويلة من خلال رفع قسم من العقوبات الإقتصادية الدولية. في المقابل وافقت إيران على الحد من برنامجها لضمان عدم سعيها لحيازة السلاح النووي.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح ماثيو تولر لمنصب سفير الولايات المتحدة في العراق، بدلا من دوغلاس سيليمان الذي مثّل بلاده لدى العراق منذ 2016.
وقال البيت الأبيض اليوم في بيان ، إن ”تولر حال تعيينه سيخلف دوغلاس سيليمان الذي أمضى قرابة عامين في منصب السفير ببغداد”.
وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ 2014 وكان سفيرا لبلاده لدى الكويت كما سبق له وعمل بسفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض في مناصب مختلفة.
وعمل في وزارة الخارجية الأمريكية نائبا لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولا بمكتب مصر، فضلا عن شغله منصب نائب مدير مكتب شؤون الخليج الشمالي في الخارجية.
ويحمل البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة ”بيكر ويلكنز” من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس البعثة، كما يجيد اللغة العربية