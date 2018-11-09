واشنطن‭:‬عقوبات‭ ‬مضافة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬ومهلة‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬إعفاء‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تنفيذها

باريس‭ -‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الحقائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالعراق،‭ ‬فيما‭ ‬حددت‭ ‬مدة‭ ‬إعفاء‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العقوبات‭.‬

وذكر‭ ‬موظفو‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحسب‭ ‬فيديو‭ ‬أورده‭ ‬الموقع‭ ‬الإعلامي‭ ‬للسفارة،‭ ‬إن‭ ‬‭”‬العراق‭ ‬صديق‭ ‬وشريك‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والأخيرة‭ ‬ملتزمة‭ ‬باستقراره‭ ‬وازدهاره‭”‬‭.‬

مبينين،‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬منحت‭ ‬العراق‭ ‬إعفاءً‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬يوما،‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المستعمل‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭”‬‭. ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‭”‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬طهران،‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬الطعام‭ ‬والدواء‭”‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬مستشار‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬قد‭ ‬تفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬قطاعي‭ ‬النفط‭ ‬والمال‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مقتضب‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬70‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬لإحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لإنتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الاولى‭ ‬‭”‬أعتقد‭ ‬أنكم‭ ‬سترون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬وتطبيقا‭ ‬أشد‭ ‬صرامة‭ ‬لها‭”‬‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية،‭ ‬أعادت‭ ‬فرض‭ ‬كل‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬بعد‭ ‬تطبيقه‭. ‬وأضاف‭ ‬‭””‬كان‭ ‬وقع‭ ‬العقوبات‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العملة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬والتضخم‭ ‬هائل‭ ‬والبلاد‭ ‬تشهد‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الركود‭”‬‭. ‬وتابع‭ ‬‭”‬الهدف‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خفض‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الإيرانية‭. ‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬منتجة‭ ‬للنفط‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وعدم‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يشترون‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭”‬‭.‬

وكان‭ ‬الإتفاق‭ ‬النووي‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‭(‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭)‬‭ ‬ثم‭ ‬ألمانيا‭.‬

وسمح‭ ‬بإنهاء‭ ‬عزلة‭ ‬طهران‭ ‬الطويلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الدولية‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬وافقت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬سعيها‭ ‬لحيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭.‬

ويعتزم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ترشيح‭ ‬ماثيو‭ ‬تولر‭ ‬لمنصب‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دوغلاس‭ ‬سيليمان‭ ‬الذي‭ ‬مثّل‭ ‬بلاده‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‭”‬تولر‭ ‬حال‭ ‬تعيينه‭ ‬سيخلف‭ ‬دوغلاس‭ ‬سيليمان‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬قرابة‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬السفير‭ ‬ببغداد‭”‬‭.‬

وتولر‭ ‬هو‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬وكان‭ ‬سفيرا‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬وعمل‭ ‬بسفارات‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬وبغداد‭ ‬والكويت‭ ‬والرياض‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬مختلفة‭.‬

وعمل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نائبا‭ ‬لمدير‭ ‬مكتب‭ ‬شمال‭ ‬الخليج‭ ‬ومسؤولا‭ ‬بمكتب‭ ‬مصر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شغله‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الخليج‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭.‬

ويحمل‭ ‬البكالوريوس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بريغام‭ ‬يانغ‭ ‬والماجستير‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد،‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬SIA‭ ‬المخابراتية‭ ‬وجائزتين‭ ‬فخريتين‭ ‬رئاسيتين،‭ ‬وجائزة‭ ‬‭”‬بيكر‭ ‬ويلكنز‭”‬‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة،‭ ‬كما‭ ‬يجيد‭ ‬اللغة‭ ‬العربية