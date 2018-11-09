تقدم‭ ‬الجيش‭ ‬اليمني‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬

خسائر التمرد خمسة أضعاف القوات الحكومية في معركة الساحل
عدن- صنعاء -الزمان
تشهد مدينة الحديدة اليمنية قصفا مكثّفا من قبل المتمردين الحوثيين على مواقع القوات الموالية للحكومة التي حققت تقدما محدودا جديدا في المدينة الساحلية الجمعة، حسب مصادر عسكرية .فيما قتل 110 عناصر في صفوف المتمردين الحوثيين و22 مقاتلا حكوميا في مواجهات وضربات جوية في الحديدة في الساعات ال24 الأخيرة، حسبما أفادت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة.وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للذين سقطوا من المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، الى 382 قتيلا منذ اشتداد المعارك في مدينة الحديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وقال المسؤولون في القوات الموالية للحكومة اليمنية ان المتمردين المدعومين من إيران يشنّون منذ ساعات هجمات «مكثّفة وعنيفة» بقذائف الهاون على القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. وأضاف المسؤولون أن الحوثيين أطلقوا كذلك صاروخا باتجاه جنوب المدينة حيث تتمركز القوات الحكومية ما أدى الى إصابة عدد من المقاتلين الحكوميين بجروح. وتحدثت المصادر نفسها عن اشتباكات متقطعة الجمعة بين الطرفين. ورغم القصف المكثّف، حقّقت القوات الموالية للحكومة تقدّما محدودا الجمعة في المدينة حيث تمكّنت من التقدم لنحو نصف كيلومتر إضافي في شرق المدينة على طريق رئيسي محاذي لحي سكني، بعدما كانت تقدمت لكيلومترين الخميس، بحسب المصادر ذاتها. وكان المتمردون أعلنوا في وقت سابق أنهم قطعوا طرق الإمداد التي تستخدمها القوات الموالية للحكومة من أربع مناطق. ولم يؤكد المسؤولون العسكريون الحكوميون هذا الاعلان.
واشتدّت المواجهات الاسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الحوثيين.
وبعد أسبوع من المعارك العنيفة، وصلت القوات الموالية للحكومة الخميس إلى أول الاحياء السكنية من جهة الشرق على الطريق الرئيسي الذي يربط وسط الحديدة بالعاصمة صنعاء.
كما أنّها تقدّمت ثلاثة كيلومترات على الطريق البحري في جنوب غرب المدينة، وأصبحت تخوض معارك مع الحوثيين عند أطراف جامعة الحديدة على مقربة من مستشفى الثورة الواقع في محيط سوق للسمك، بحسب المصادر ذاتها.
وتدور معارك أيضا عند الاطراف الشمالية الشرقية للمدينة قرب مستشفى «22 مايو»، إذ تسعى القوات الموالية للحكومة للتقدم شمالا بهدف محاصرة المدينة بشكل كامل وقطع كافة طرق الامداد عن المتمردين.وارع محتملة.