تقدم‭ ‬الجيش‭ ‬اليمني‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬

خسائر‭ ‬التمرد‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الساحل

عدن‭- ‬صنعاء‭ -‬الزمان

تشهد‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬اليمنية‭ ‬قصفا‭ ‬مكثّفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬محدودا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الجمعة،‭ ‬حسب‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ .‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬110‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬و22‭ ‬مقاتلا‭ ‬حكوميا‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬وضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬ال24‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الجمعة‭.‬وبذلك،‭ ‬يرتفع‭ ‬العدد‭ ‬الاجمالي‭ ‬للذين‭ ‬سقطوا‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬الى‭ ‬382‭ ‬قتيلا‭ ‬منذ‭ ‬اشتداد‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬يشنّون‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬مكثّفة‭ ‬وعنيفة‮»‬‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤولون‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬أطلقوا‭ ‬كذلك‭ ‬صاروخا‭ ‬باتجاه‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬تتمركز‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الحكوميين‭ ‬بجروح‭. ‬وتحدثت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬عن‭ ‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭ ‬الجمعة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬ورغم‭ ‬القصف‭ ‬المكثّف،‭ ‬حقّقت‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬تقدّما‭ ‬محدودا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لنحو‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬محاذي‭ ‬لحي‭ ‬سكني،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تقدمت‭ ‬لكيلومترين‭ ‬الخميس،‭ ‬بحسب‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭. ‬وكان‭ ‬المتمردون‭ ‬أعلنوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنهم‭ ‬قطعوا‭ ‬طرق‭ ‬الإمداد‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭. ‬ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬العسكريون‭ ‬الحكوميون‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭.‬

واشتدّت‭ ‬المواجهات‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬استعدادها‭ ‬لاستئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة،‭ ‬وصلت‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬الاحياء‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬وسط‭ ‬الحديدة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬صنعاء‭.‬

كما‭ ‬أنّها‭ ‬تقدّمت‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬المدينة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬جامعة‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الثورة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬سوق‭ ‬للسمك،‭ ‬بحسب‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭.‬

‭ ‬وتدور‭ ‬معارك‭ ‬أيضا‭ ‬عند‭ ‬الاطراف‭ ‬الشمالية‭ ‬الشرقية‭ ‬للمدينة‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬‮«‬22‭ ‬مايو‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬للتقدم‭ ‬شمالا‭ ‬بهدف‭ ‬محاصرة‭ ‬المدينة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وقطع‭ ‬كافة‭ ‬طرق‭ ‬الامداد‭ ‬عن‭ ‬المتمردين‭.‬وارع‭ ‬محتملة‭.‬