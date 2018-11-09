موظفو‭ ‬حماس‭ ‬يتسلمون‭ ‬رواتبهم‭ ‬بأموال‭ ‬قطرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التهدئة‭ ‬بغزة

غزة‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬وقف‭ ‬موظّفو‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬الجمعة‭ ‬لاستلام‭ ‬رواتبهم‭ ‬المتأخرة‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬دفعة‭ ‬ماليّة‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬جديدة‭ ‬للتهدئة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفقير‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والصدامات‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬لكن‭ ‬مسؤولاً‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬انتقد‭ ‬دخول‭ ‬أموال‭ ‬قطرية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬السلطة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬عليها‭. ‬وتجمع‭ ‬العشرات‭ ‬أمام‭ ‬مكاتب‭ ‬البريد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬أبوابها‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬بصورة‭ ‬استثنائية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرجوا‭ ‬وفي‭ ‬يدهم‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭. ‬وقال‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬“جئت‭ ‬لأستلم‭ ‬400‭ ‬دولار‭ ‬راتبي‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭. ‬طبعاً‭ ‬المال‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬قطر‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها”‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬إنه‭ ‬جاء‭ ‬لاستلام‭ ‬190‭ ‬دولاراً‭ ‬يتم‭ ‬صرفها‭ ‬للجرحى‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬خلال‭ ‬صدامات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬“مسيرات‭ ‬العودة”‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الحصار‭ ‬وللمطالبة‭ ‬بحق‭ ‬العودة‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬“إنه‭ ‬مبلغ‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬نعيشها”‭. ‬وسيتمّ‭ ‬توزيع‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬ستّ‭ ‬دفعات‭ ‬شهرية‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفقا‭ ‬لسلطات‭ ‬القطاع،‭ ‬وذلك‭ ‬أساساً‭ ‬لتغطية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الموظّفين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬وانقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تغلق‭ ‬مصر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬وتوقف‭ ‬الموظفون‭ ‬عن‭ ‬قبض‭ ‬رواتبهم‭ ‬بانتظام‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭. ‬ويعمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬إنّ‭ ‬سفير‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬غزّة‭ ‬محمد‭ ‬العمادي‭ ‬جلب‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬إيريز‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭. ‬ويعد‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬معابر‭ ‬القطاع‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بتمرير‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬نقلت‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أوراق‭ ‬نقدية‭ ‬في‭ ‬حقائب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬المعبر‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يعلّق‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬على‭ ‬الأمر،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬العملية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بدا‭ ‬أنّ‭ ‬إدخال‭ ‬الأموال‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الأوسع‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬رعاية‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بهدف‭ ‬إقرار‭ ‬تهدئة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬اللتين‭ ‬خاضتا‭ ‬ثلاث‭ ‬حروب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

‭ ‬وقتل‭ ‬220‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬برصاص‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬صدامات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشرقية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وقتل‭ ‬جندي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬برصاص‭ ‬قناص‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭.‬

وتطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعودة‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تطالب‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضائقة‭ ‬مالية‭ ‬بتخفيف‭ ‬الحصار‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬2006‭.‬

ويشكل‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬المعيشة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تسليم‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬حماس‭ ‬عاملاً‭ ‬مهماً‭ ‬للتهدئة،‭ ‬إذ‭ ‬يعيش‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬ويعاني‭ ‬55%‭ ‬من‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انهيار،‭ ‬وفق‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭.‬