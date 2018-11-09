تفجير‭ ‬الموصل‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬داعش

تقارير‭ ‬مزعجة‭ ‬عن‭ ‬تسلل‭ ‬ارهابيين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬مجدداً

الموصل‭- ‬الزمان‭ ‬

أثار‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخّخة‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬مطعماً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬وأدّى‭ ‬لمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬الجهاديين،‭ ‬كونه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬‭”‬العاصمة‭”‬‭ ‬السابقة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬فيما‭ ‬يزذاد‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬استشراء‭ ‬الفساد‭ ‬بين‭ ‬الاجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬والامنية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬عودة‭ ‬تسلل‭ ‬داعش‭ .‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬الذين‭ ‬أمضوا‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬فإنّ‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مطعم‭ ‬‭”‬أبو‭ ‬ليلى‭”‬‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬هو‭ ‬مؤشّر‭ ‬على‭ ‬هشاشة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬ودليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬خلايا‭ ‬داعشية‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬وكبرى‭ ‬مدنها‭ ‬الموصل‭. ‬و‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬،يقول‭ ‬مصعب‭ ‬‭(‬25‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بذكر‭ ‬اسمه‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬عمال‭ ‬المطعم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬بالتفجير‭ ‬‭”‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بأمان‭. ‬قلنا‭ ‬إنّنا‭ ‬تحرّرنا‭ ‬وتحقّق‭ ‬الأمن،‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬الأسوأ‭”‬‭. ‬وأدّى‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬وقت‭ ‬العشاء‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬12‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصادر‭ ‬أمنيّة‭ ‬وطبية‭. ‬ويضيف‭ ‬الشاب‭ ‬وقد‭ ‬علا‭ ‬جبينه‭ ‬ضمّاد‭ ‬يخفي‭ ‬الجرح‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التفجير‭ ‬إنّ‭ ‬أغلب‭ ‬الضحايا‭ ‬هم‭ ‬أرباب‭ ‬عائلات،‭ ‬ويتساءل‭ ‬بحسرة‭ ‬‭”‬من‭ ‬سيعوض‭ ‬عليها‭ ‬الآن؟‭”‬‭. ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬عامل‭ ‬المطعم‭ ‬هذا‭ ‬لدى‭ ‬عودته‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬عمله‭ ‬سوى‭ ‬هيكل‭ ‬متفحم‭ ‬لسيارته‭ ‬كما‭ ‬لجميع‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مركونة‭ ‬هناك‭.‬

ويقول‭ ‬بينما‭ ‬هو‭ ‬ينظر‭ ‬بحسرة‭ ‬إلى‭ ‬الهيكل‭ ‬المتفحّم‭ ‬‭”‬تعب‭ ‬العمر‭ ‬كله‭ ‬راح‭. ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وأنا‭ ‬أعمل‭ ‬حتى‭ ‬اشتريتها‭ ‬وها‭ ‬قد‭ ‬ذهبت‭ ‬‭+‬بشربة‭ ‬ماء‭+”‬‭.‬

بدوره‭ ‬يقول‭ ‬خضر‭ ‬علي‭ ‬‭(‬38‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬التفجير‭”‬إذا‭ ‬بقي‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬حاله،‭ ‬زفت‭ ‬في‭ ‬زفت،‭ ‬أحسن‭ ‬شيء‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬‭+‬نبيع‭ ‬الوطن‭+‬‭ ‬ونسافر‭”‬‭. ‬ويضيف‭ ‬بينما‭ ‬يراقب‭ ‬العمال‭ ‬أثناء‭ ‬تنظيفهم‭ ‬مكان‭ ‬التفجير‭ ‬‭”‬لم‭ ‬نكد‭ ‬نصدّق‭ ‬أننا‭ ‬تخلّصنا‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬حتى‭ ‬انفجرت‭ ‬عربة‭ ‬مفخّخة‭ ‬وقتلت‭ ‬أناساً‭ ‬أبرياء‭”‬‭.‬ولا‭ ‬يخفي‭ ‬هذا‭ ‬الموصلي‭ ‬عتبه‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬الذين‭ ‬برأيه‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يتمكّنوا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المدينة‭”‬‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭.‬

ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬خلّفه‭ ‬التفجير‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬العاديين‭ ‬بل‭ ‬امتدّ‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬مسؤولين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬بعضهم‭ ‬عن‭ ‬تحميل‭ ‬جهات‭ ‬أمنية‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬التفجير‭ ‬لأسباب‭ ‬عدّة‭.‬وانتقد‭ ‬أحمد‭ ‬الجربا،‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‭”‬تعدّد‭ ‬مصادر‭ ‬القرار‭ ‬العسكري،‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬جهه‭ ‬ثانية‭”‬‭.‬

وتتولّى‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬قوات‭ ‬حكومية‭ ‬متعدّدة‭ ‬أبرزها‭ ‬الجيش‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬الهيئة‭ ‬التي‭ ‬تشكّلت‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬للتصدّي‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وشرّعت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وضعها‭ ‬باعتبارها‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬حكومية‭.‬

فساد‭ ‬وابتزاز

وفي‭ ‬بيانه‭ ‬اعتبر‭ ‬النائب‭ ‬الجربا‭ ‬أنّ‭ ‬‭”‬فساد‭”‬‭ ‬بعض‭ ‬القادة‭ ‬الأمنيين،‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسمّهم،‭ ‬‭”‬حوّل‭ ‬واجبهم‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة،‭ ‬ومن‭ ‬مطاردة‭ ‬الإرهابين‭ ‬الى‭ ‬ابتزاز‭ ‬أصحاب‭ ‬المعامل‭ ‬ومكاتب‭ ‬الصيرفة‭”‬‭. ‬وتعلن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬جهاديين‭ ‬أو‭ ‬أشخاص‭ ‬تشتبه‭ ‬بتورطهم‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬كما‭ ‬تؤكّد‭ ‬باستمرار‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مخابئ‭ ‬ومخازن‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخيرة‭ ‬ومتفجرات‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬طوال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬‭”‬عاصمة‭”‬‭ ‬لـ‭”‬دولة‭ ‬الخلافة‭”‬‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشاسعة‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬دحر‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭.‬

لكنّ‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدّد‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يحتفظ‭ ‬بخلايا‭ ‬سريّة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬مثل‭ ‬غرب‭ ‬الموصل،‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬وعلى‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا