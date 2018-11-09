رهبان‭ ‬مصريون‭ ‬يحددون‭ ‬نوعية‭ ‬مطالبهم‭ ‬الأمنية‭ ‬لحماية‭ ‬الاقباط‭ ‬

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬أن‭ ‬رهبان‭ ‬دير‭ ‬الأنبا‭ ‬صموئيل‭ ‬بإلمنيا‭ ‬والذى‭ ‬تعرض‭ ‬للهجوم‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬إرهابية‭ ‬طالبوا‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بإتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬معينة‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬الحادث‭ ‬والذى‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للهجوم‭ ‬فى‭ ‬مايو‭ ‬2017‭ ‬وراح‭ ‬ضحيته‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين‭ ‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬رهبان‭ ‬الدير‭ ‬طالبوا‭ ‬بضرورة‭ ‬رصف‭ ‬طريق‭ ‬المدق‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬الدير‭ ‬بطول‭ ‬30كم‭ ‬وتقوية‭ ‬شبكات‭ ‬الإتصال‭ ‬لطلب‭ ‬النجدة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تعرضهم‭ ‬للهجوم‭ ‬وكذلك‭ ‬وضع‭ ‬كاميرات‭ ‬حديثة‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬ثابتة‭ ‬لتأمين‭ ‬الدير‭ ‬وأخرى‭ ‬متحركة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الدير‭ ‬والطريق‭ ‬الغربي‭ ‬وأكدت‭ ‬تلك‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬وعدت‭ ‬الرهبان‭ ‬بالاستجابة‭ ‬لتلك‭ ‬المطالب‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬مدرعة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬لتأمين‭ ‬مدق‭ ‬الدير‭ ‬ونقل‭ ‬الحافلات‭ ‬والسيارات‭ ‬الوافدة‭ ‬للدير‭ ‬لتأمين‭ ‬وصولها‭ ‬من‭ ‬المدق‭ ‬الى‭ ‬الدير‭ ‬فيما‭ ‬أبدت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬تخوفها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بداية‭ ‬لهجمات‭ ‬أخرى‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تسلل‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬الحدود‭ ‬الليبية‭ ‬المصرية‭ ‬وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لتأمين‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬نبيل‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬خبير‭ ‬الحركات‭ ‬الإسلامية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الإرهابي‭ ‬هشام‭ ‬العشماوي‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬ضربة‭ ‬قاضية‭ ‬للعناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهجوم‭ ‬نظرا‭ ‬للمعلومات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التى‭ ‬يمتلكها‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬يمثل‭ ‬إفلاس‭ ‬الجماعات‭ ‬التكفيرية‭ ‬بينما‭ ‬يرى‭ ‬الخبير‭ ‬السياحي‭ ‬مجدي‭ ‬صادق‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬ضرب‭ ‬السياحة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬السياحة‭ ‬الروسية‭ ‬والألمانية‭ ‬لنشر‭ ‬صور‭ ‬سلبية‭ ‬عن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ .‬