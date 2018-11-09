رهبان‭ ‬مصريون‭ ‬يحددون‭ ‬نوعية‭ ‬مطالبهم‭ ‬الأمنية‭ ‬لحماية‭ ‬الاقباط‭ ‬

القاهرة- مصطفى عمارة
كشفت مصادر أمنية أن رهبان دير الأنبا صموئيل بإلمنيا والذى تعرض للهجوم منذ عدة أيام من عناصر إرهابية طالبوا الأجهزة الأمنية بإتخاذ تدابير معينة لمنع تكرار الحادث والذى سبق أن تعرض للهجوم فى مايو 2017 وراح ضحيته عشرات القتلى والمصابين ، وأضافت المصادر أن رهبان الدير طالبوا بضرورة رصف طريق المدق المؤدي الى الدير بطول 30كم وتقوية شبكات الإتصال لطلب النجدة من الشرطة فى حالة تعرضهم للهجوم وكذلك وضع كاميرات حديثة أمام الدير مع وجود قوة أمنية ثابتة لتأمين الدير وأخرى متحركة على الطريق الذي يربط بين الدير والطريق الغربي وأكدت تلك المصادر أن الأجهزة الأمنية وعدت الرهبان بالاستجابة لتلك المطالب كما أكدت على تخصيص مدرعة من الشرطة لتأمين مدق الدير ونقل الحافلات والسيارات الوافدة للدير لتأمين وصولها من المدق الى الدير فيما أبدت مصادر أمنية تخوفها من أن يكون هذا الهجوم بداية لهجمات أخرى خاصة بعد تسلل داعش الى الحدود الليبية المصرية وأكدت المصادر أن التنسيق مع ليبيا يجري على أعلى مستوى لتأمين الحدود المشتركة . فى السياق ذاته أكد نبيل عبدالفتاح خبير الحركات الإسلامية فى تصريحات خاصة أن القبض على الإرهابي هشام العشماوي والذى يعد ضربة قاضية للعناصر الإرهابية هو أحد أسباب تنفيذ الهجوم نظرا للمعلومات الخطيرة التى يمتلكها مشيرا إلى أن الحادث يمثل إفلاس الجماعات التكفيرية بينما يرى الخبير السياحي مجدي صادق أن الحادث يهدف الى ضرب السياحة خاصة بعد عودة السياحة الروسية والألمانية لنشر صور سلبية عن الأوضاع الأمنية فى مصر .