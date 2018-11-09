المعادن‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الانسان

د. عبد الوهاب الجبوري
يعرف عدد كبير من العناصر باسم اثار المعادن والمعلوم حتى اﻻن ، وهناك عدد منها ظهرت اهميته للصحة ، واتضح بالتجارب ان الحيوانات تمرض وتموت اذا حرمت من المغنسيوم وقلبها يتضخم ويخفق بسرعة عظيمة ، والشرايين الدموية تتوسع وتصاب بتوتر اﻻعصاب ، وباضطرابات غريبة حتى ان اضعف ضجة تجعلها ترتجف حتى لتبدو غرابتها كانها مصابة ببعض العوارض الجنونية.
ان دم اﻻشخاص الذين يظهرون انفعاﻻ شاذآ يعلن في التحليل نقصا في كمية المغنسيوم ، وليس مستحيلاً ان يكون هذا اﻻنفعال ، او بعض مظاهر الجنون ذات عﻻقة بفقد المغنسيوم من النظام الغذائي ، وان من السهل ان يحرم من المغنسيوم اﻻشخاص الذين يعيشون زمنا طويﻻ على اغذية مصفاة ومنخولة ويهملون الخضراوات الخضر التي هي اغنى المصادر بالمغنسيوم …
ان الاهمال في تنظيم الغذاء ينتج عنه كما يعتقد اليوم الصلع ، والشيب ، وتغضن الوجه ، وضعف الرجولة ابتداء من سن اﻻربعين مع ان هذه السن ياحسن فترة من فترات العمر . ان علم التغذية الذي اظهر لنا حاجات الجسم اليومية ، قد عرف ذلك بعد مئات من السنين تقدم خلالها بفضل التجارب والتطبيقات.
اننا عندما نجرب في ايام او اشهر او سنوات تتناول العناصر الجوهرية لحياتنا يمكننا ان نشعر باننا احسن صحة ، واقوى بكثير مما كان منتظرا ومما كنا نتخيله ..
اذا كنت تعاني من اﻻم ظهرية ولديك وزن زائد في جسمك ، يجب عليك ان تخفض من وزنك باتباع نظام غذائي معقول مع تمارين رياضية ، يعتبر الغذاء الذي تاكله مصدرا للطاقة اللازمة لعمل كافة وظائف الجسم ، اما التمثيل الغذائي فهو سرعة استخدام الجسم لهذه الطاقة. يتم التحكم بوزن الجسم عن طريق ابقاء التوازن مابين الطاقة الناتجة عن الغذاء ومابين توزيعها حرقها المرتبط بالنشاط العضلي ونظام الحفض على الحياة .اذا كانت هذه الطاقة اكبر من المصروفة فان الزيادة تخزن على شكل دهن عندها يزداد وزن الجسم اما اذا كانت الطاقة اقل مما هو مطلوب فالجسم يعوض النقص من الدهن المخزون، عندها ينقص وزن الجسم ….
اﻻسترخاء والنوم يعاني اﻻشخاص الذين يشعرون باﻻم ظهرية من عدم القدرة على اﻻسترخاء والنوم . تتشنج العضلات ردا على اﻻلم ومن جهته يسبب التشنج العضلي اﻻحساس باﻻلم وهكذا تنشأ دائرة عكسية مزدوجة ، من جهة اخرى يصعب احيانا التخلص من القلق المتعلق بمشاكل الظهر . هذا اﻻضطراب يجعل نظام الجسم يعمل حسب مبدأ اضرب واهرب تمثل هذه العملية رد فعل غريزي على الخطر حقيقي كان ام وهمي . ان تخفيف الوزن ﻻيعتبر مساعدا للظهر فقط ، وانما يقلل من احتمال اﻻصابة بعدد من اﻻمراض اﻻخرى مثل امراض القلب: ارتفاع الضغط الشرياني/ وهن العظام / الجلطلة الدماغية / السكري / الحصيات في الكلية والمرارة.
رئيس قسم العلاج الطبيعي
جامعة ﻻهاي الدولية ..هولندا