المعادن‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الانسان

د‭. ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬

يعرف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬باسم‭ ‬اثار‭ ‬المعادن‭ ‬والمعلوم‭ ‬حتى‭ ‬اﻻن‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬ظهرت‭ ‬اهميته‭ ‬للصحة‭ ‬،‭ ‬واتضح‭ ‬بالتجارب‭ ‬ان‭ ‬الحيوانات‭ ‬تمرض‭ ‬وتموت‭ ‬اذا‭ ‬حرمت‭ ‬من‭ ‬المغنسيوم‭ ‬وقلبها‭ ‬يتضخم‭ ‬ويخفق‭ ‬بسرعة‭ ‬عظيمة‭ ‬،‭ ‬والشرايين‭ ‬الدموية‭ ‬تتوسع‭ ‬وتصاب‭ ‬بتوتر‭ ‬اﻻعصاب‭ ‬،‭ ‬وباضطرابات‭ ‬غريبة‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬اضعف‭ ‬ضجة‭ ‬تجعلها‭ ‬ترتجف‭ ‬حتى‭ ‬لتبدو‭ ‬غرابتها‭ ‬كانها‭ ‬مصابة‭ ‬ببعض‭ ‬العوارض‭ ‬الجنونية‭. ‬

ان‭ ‬دم‭ ‬اﻻشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬انفعاﻻ‭ ‬شاذآ‭ ‬يعلن‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬كمية‭ ‬المغنسيوم‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬مستحيلاً‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اﻻنفعال‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬بعض‭ ‬مظاهر‭ ‬الجنون‭ ‬ذات‭ ‬عﻻقة‭ ‬بفقد‭ ‬المغنسيوم‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬ان‭ ‬يحرم‭ ‬من‭ ‬المغنسيوم‭ ‬اﻻشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬زمنا‭ ‬طويﻻ‭ ‬على‭ ‬اغذية‭ ‬مصفاة‭ ‬ومنخولة‭ ‬ويهملون‭ ‬الخضراوات‭ ‬الخضر‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬اغنى‭ ‬المصادر‭ ‬بالمغنسيوم‭ …‬

ان‭ ‬الاهمال‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الغذاء‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬اليوم‭ ‬الصلع‭ ‬،‭ ‬والشيب‭ ‬،‭ ‬وتغضن‭ ‬الوجه‭ ‬،‭ ‬وضعف‭ ‬الرجولة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬اﻻربعين‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬السن‭ ‬ياحسن‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬العمر‭ . ‬ان‭ ‬علم‭ ‬التغذية‭ ‬الذي‭ ‬اظهر‭ ‬لنا‭ ‬حاجات‭ ‬الجسم‭ ‬اليومية‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬عرف‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬السنين‭ ‬تقدم‭ ‬خلالها‭ ‬بفضل‭ ‬التجارب‭ ‬والتطبيقات‭.‬

اننا‭ ‬عندما‭ ‬نجرب‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬او‭ ‬اشهر‭ ‬او‭ ‬سنوات‭ ‬تتناول‭ ‬العناصر‭ ‬الجوهرية‭ ‬لحياتنا‭ ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نشعر‭ ‬باننا‭ ‬احسن‭ ‬صحة‭ ‬،‭ ‬واقوى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬منتظرا‭ ‬ومما‭ ‬كنا‭ ‬نتخيله‭ ..‬

‭ ‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اﻻم‭ ‬ظهرية‭ ‬ولديك‭ ‬وزن‭ ‬زائد‭ ‬في‭ ‬جسمك‭ ‬،‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تخفض‭ ‬من‭ ‬وزنك‭ ‬باتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬معقول‭ ‬مع‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭ ‬،‭ ‬يعتبر‭ ‬الغذاء‭ ‬الذي‭ ‬تاكله‭ ‬مصدرا‭ ‬للطاقة‭ ‬اللازمة‭ ‬لعمل‭ ‬كافة‭ ‬وظائف‭ ‬الجسم‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬فهو‭ ‬سرعة‭ ‬استخدام‭ ‬الجسم‭ ‬لهذه‭ ‬الطاقة‭. ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬بوزن‭ ‬الجسم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ابقاء‭ ‬التوازن‭ ‬مابين‭ ‬الطاقة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الغذاء‭ ‬ومابين‭ ‬توزيعها‭ ‬حرقها‭ ‬المرتبط‭ ‬بالنشاط‭ ‬العضلي‭ ‬ونظام‭ ‬الحفض‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ .‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الطاقة‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬المصروفة‭ ‬فان‭ ‬الزيادة‭ ‬تخزن‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬دهن‭ ‬عندها‭ ‬يزداد‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬اما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الطاقة‭ ‬اقل‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬‭ ‬فالجسم‭ ‬يعوض‭ ‬النقص‭ ‬من‭ ‬الدهن‭ ‬المخزون،‭ ‬عندها‭ ‬ينقص‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ….‬

اﻻسترخاء‭ ‬والنوم‭ ‬يعاني‭ ‬اﻻشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬باﻻم‭ ‬ظهرية‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اﻻسترخاء‭ ‬والنوم‭ . ‬تتشنج‭ ‬العضلات‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اﻻلم‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬يسبب‭ ‬التشنج‭ ‬العضلي‭ ‬اﻻحساس‭ ‬باﻻلم‭ ‬وهكذا‭ ‬تنشأ‭ ‬دائرة‭ ‬عكسية‭ ‬مزدوجة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬يصعب‭ ‬احيانا‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬المتعلق‭ ‬بمشاكل‭ ‬الظهر‭ . ‬هذا‭ ‬اﻻضطراب‭ ‬يجعل‭ ‬نظام‭ ‬الجسم‭ ‬يعمل‭ ‬حسب‭ ‬مبدأ‭ ‬اضرب‭ ‬واهرب‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬غريزي‭ ‬على‭ ‬الخطر‭ ‬حقيقي‭ ‬كان‭ ‬ام‭ ‬وهمي‭ . ‬ان‭ ‬تخفيف‭ ‬الوزن‭ ‬ﻻيعتبر‭ ‬مساعدا‭ ‬للظهر‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬اﻻمراض‭ ‬اﻻخرى‭ ‬مثل‭ ‬امراض‭ ‬القلب:‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬الشرياني/‭ ‬وهن‭ ‬العظام‭ ‬/‭ ‬الجلطلة‭ ‬الدماغية‭ ‬/‭ ‬السكري‭ ‬/‭ ‬الحصيات‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬والمرارة‭.‬

رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬

جامعة‭ ‬ﻻهاي‭ ‬الدولية‭ ..‬هولندا