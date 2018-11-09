المعادن‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الانسان

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د‭. ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬

يعرف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬باسم‭ ‬اثار‭ ‬المعادن‭  ‬والمعلوم‭ ‬حتى‭ ‬اﻻن‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬ظهرت‭ ‬اهميته‭ ‬للصحة‭ ‬،‭ ‬واتضح‭  ‬بالتجارب‭ ‬ان‭ ‬الحيوانات‭ ‬تمرض‭ ‬وتموت‭ ‬اذا‭ ‬حرمت‭ ‬من‭ ‬المغنسيوم‭ ‬وقلبها‭ ‬يتضخم‭ ‬ويخفق‭ ‬بسرعة‭ ‬عظيمة‭ ‬،‭ ‬والشرايين‭ ‬الدموية‭ ‬تتوسع‭  ‬وتصاب‭ ‬بتوتر‭ ‬اﻻعصاب‭ ‬،‭ ‬وباضطرابات‭ ‬غريبة‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬اضعف‭ ‬ضجة‭ ‬تجعلها‭ ‬ترتجف‭ ‬حتى‭ ‬لتبدو‭  ‬غرابتها‭ ‬كانها‭ ‬مصابة‭ ‬ببعض‭ ‬العوارض‭ ‬الجنونية‭. ‬

ان‭ ‬دم‭ ‬اﻻشخاص‭ ‬الذين‭  ‬يظهرون‭ ‬انفعاﻻ‭  ‬شاذآ‭  ‬يعلن‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬كمية‭ ‬المغنسيوم‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬مستحيلاً‭ ‬ان‭  ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اﻻنفعال‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬بعض‭ ‬مظاهر‭ ‬الجنون‭  ‬ذات‭ ‬عﻻقة‭ ‬بفقد‭ ‬المغنسيوم‭  ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬ان‭ ‬يحرم‭ ‬من‭ ‬المغنسيوم‭ ‬اﻻشخاص‭  ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬زمنا‭ ‬طويﻻ‭ ‬على‭ ‬اغذية‭ ‬مصفاة‭ ‬ومنخولة‭ ‬ويهملون‭ ‬الخضراوات‭  ‬الخضر‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬اغنى‭ ‬المصادر‭ ‬بالمغنسيوم‭ …‬

ان‭ ‬الاهمال‭  ‬في‭ ‬تنظيم‭  ‬الغذاء‭  ‬ينتج‭  ‬عنه‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬اليوم‭   ‬الصلع‭ ‬،‭ ‬والشيب‭ ‬،‭ ‬وتغضن‭ ‬الوجه‭ ‬،‭ ‬وضعف‭ ‬الرجولة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬اﻻربعين‭  ‬مع‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬السن‭ ‬ياحسن‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬العمر‭  . ‬ان‭ ‬علم‭ ‬التغذية‭ ‬الذي‭ ‬اظهر‭ ‬لنا‭ ‬حاجات‭ ‬الجسم‭ ‬اليومية‭  ‬،‭ ‬قد‭ ‬عرف‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬السنين‭ ‬تقدم‭ ‬خلالها‭ ‬بفضل‭ ‬التجارب‭ ‬والتطبيقات‭.‬

اننا‭ ‬عندما‭ ‬نجرب‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬او‭ ‬اشهر‭ ‬او‭  ‬سنوات‭ ‬تتناول‭ ‬العناصر‭ ‬الجوهرية‭ ‬لحياتنا‭  ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نشعر‭ ‬باننا‭ ‬احسن‭ ‬صحة‭ ‬،‭ ‬واقوى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬منتظرا‭ ‬ومما‭ ‬كنا‭ ‬نتخيله‭ ..‬

‭ ‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اﻻم‭ ‬ظهرية‭ ‬ولديك‭  ‬وزن‭ ‬زائد‭ ‬في‭ ‬جسمك‭ ‬،‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تخفض‭ ‬من‭ ‬وزنك‭ ‬باتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬معقول‭ ‬مع‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭ ‬،‭ ‬يعتبر‭ ‬الغذاء‭ ‬الذي‭ ‬تاكله‭ ‬مصدرا‭ ‬للطاقة‭ ‬اللازمة‭ ‬لعمل‭  ‬كافة‭ ‬وظائف‭  ‬الجسم‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬فهو‭ ‬سرعة‭ ‬استخدام‭ ‬الجسم‭  ‬لهذه‭ ‬الطاقة‭. ‬يتم‭  ‬التحكم‭ ‬بوزن‭ ‬الجسم‭  ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ابقاء‭ ‬التوازن‭  ‬مابين‭ ‬الطاقة‭ ‬الناتجة‭  ‬عن‭ ‬الغذاء‭  ‬ومابين‭ ‬توزيعها‭ ‬حرقها‭  ‬المرتبط‭  ‬بالنشاط‭ ‬العضلي‭  ‬ونظام‭ ‬الحفض‭ ‬على‭ ‬الحياة‭  .‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الطاقة‭  ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬المصروفة‭  ‬فان‭ ‬الزيادة‭ ‬تخزن‭ ‬على‭ ‬شكل‭  ‬دهن‭ ‬عندها‭ ‬يزداد‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬اما‭  ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الطاقة‭ ‬اقل‭ ‬مما‭ ‬هو‭  ‬مطلوب‭ ‬‭ ‬فالجسم‭ ‬يعوض‭ ‬النقص‭ ‬من‭ ‬الدهن‭ ‬المخزون،‭ ‬عندها‭ ‬ينقص‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ….‬

اﻻسترخاء‭ ‬والنوم‭   ‬يعاني‭ ‬اﻻشخاص‭  ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬باﻻم‭ ‬ظهرية‭  ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اﻻسترخاء‭ ‬والنوم‭  .  ‬تتشنج‭ ‬العضلات‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اﻻلم‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬يسبب‭ ‬التشنج‭ ‬العضلي‭ ‬اﻻحساس‭ ‬باﻻلم‭ ‬وهكذا‭ ‬تنشأ‭ ‬دائرة‭ ‬عكسية‭ ‬مزدوجة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬يصعب‭ ‬احيانا‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬القلق‭  ‬المتعلق‭ ‬بمشاكل‭ ‬الظهر‭ . ‬هذا‭ ‬اﻻضطراب‭ ‬يجعل‭ ‬نظام‭ ‬الجسم‭ ‬يعمل‭ ‬حسب‭  ‬مبدأ‭  ‬اضرب‭ ‬واهرب‭  ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬غريزي‭  ‬على‭ ‬الخطر‭ ‬حقيقي‭ ‬كان‭ ‬ام‭ ‬وهمي‭ . ‬ان‭ ‬تخفيف‭ ‬الوزن‭ ‬ﻻيعتبر‭ ‬مساعدا‭ ‬للظهر‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬اﻻمراض‭ ‬اﻻخرى‭ ‬مثل‭  ‬امراض‭ ‬القلب:  ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬الشرياني/‭ ‬وهن‭ ‬العظام‭ ‬/‭ ‬الجلطلة‭ ‬الدماغية‭ ‬/‭ ‬السكري‭ ‬/‭ ‬الحصيات‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬والمرارة‭.‬

رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ 

جامعة‭ ‬ﻻهاي‭ ‬الدولية‭ ..‬هولندا

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