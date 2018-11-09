حبة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬ابرة‭ ‬الانسولين‭ ‬

نيويورك‭- ‬الزمان

طوّر‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الأميركيين‭ ‬‮«‬حبة‭ ‬أنسولين‮»‬،‭ ‬تغني‭ ‬وفقاً‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الحقن‭ ‬اللازمة‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬جون‭ ‬باولسون‭ ‬للهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‮»‬‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد،‭ ‬فإن‭ ‬الباحثين‭ ‬طوروا‭ ‬الحبة‭ ‬التي‭ ‬سيستفيد‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬مصاب‭ ‬بالمرض‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بتقديمها‭ ‬جرعة‭ ‬ملائمة‭ ‬لكل‭ ‬حالة‭.‬

وأوضح‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬العلمي‭ ‬طوّر‭ ‬وسيلة‭ ‬جديدة‭ ‬لوضع‭ ‬الأنسولين‭ ‬داخل‭ ‬سائل‭ ‬أيوني‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬الكولين‭ ‬وحمض‭ ‬الجيرانيك‭.‬

وتوضع‭ ‬كل‭ ‬مركبات‭ ‬الحبة‭ ‬داخل‭ ‬كبسولة‭ ‬مقاومة‭ ‬لأحماض‭ ‬المعدة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تتحلل‭ ‬عند‭ ‬مرورها‭ ‬بالوسط‭ ‬القاعدي‭ ‬للأمعاء‭ ‬الدقيقة‭.‬

ومن‭ ‬مزايا‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬حفظ‭ ‬الحبة‭ ‬الجديدة‭ ‬لشهور‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تفسد،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحقن‭ ‬الأنسولين‭.‬

وينجم‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬البنكرياس‭ ‬عن‭ ‬إفراز‭ ‬الأنسولين‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬والبول،‭ ‬وأهم‭ ‬الأعراض‭ ‬الرئيسية‭ ‬له‭ ‬هي‭ ‬كثرة‭ ‬التبوّل،‭ ‬وزيادة‭ ‬العطش،‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬بكثرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭.‬