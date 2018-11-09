شذى‭ ‬حسون‭:‬الفرحة‭ ‬ماتمّت‭ ‬

بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعقد‭ ‬قرانها،‭ ‬صدمت‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬شذى‭ ‬حسون‭ ‬جمهوها‭ ‬بإعلانها‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬حبيبها‭. ‬الفنانة‭ ‬العراقية،‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬لها‭ ‬ببرنامج‭ ‬mbctrending،‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬وقوعها‭ ‬في‭ ‬الحب،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬المسألة‭ ‬لم‭ ‬تكتمل‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬شخصاً‭ ‬مناسباً،‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬العائلي‭ ‬وتأسيس‭ ‬عائلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يتم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬حبيبها،‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لجمهورها‭. ‬وكانت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬شذى‭ ‬حسون‭ ‬تستعد‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعقد‭ ‬قرانها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وأنها‭ ‬قد‭ ‬سافرت‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬لعقد‭ ‬قرانها‭ ‬هناك،‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬والدتها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي،‭ ‬مع‭ ‬قدوم‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬