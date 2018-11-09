شذى‭ ‬حسون‭:‬الفرحة‭ ‬ماتمّت‭ ‬

بيروت- الزمان
قبل أيام قليلة من الاحتفال بعقد قرانها، صدمت الفنانة المغربية شذى حسون جمهوها بإعلانها انفصالها عن حبيبها. الفنانة العراقية، قالت في لقاء لها ببرنامج mbctrending، إن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية هو وقوعها في الحب، إلا ان المسألة لم تكتمل لأنه لم يكن شخصاً مناسباً، بحسب قولها. وأضافت أنها أرادت أن تعيش حالة الاستقرار العائلي وتأسيس عائلة، إلا أن هذا الأمر لم يتم، وذلك في إشارة إلى انفصالها عن حبيبها، مما شكل صدمة كبيرة لجمهورها. وكانت عدد من التقارير الإعلامية قد كشفت مؤخرا أن شذى حسون تستعد للاحتفال بعقد قرانها خلال الأيام القليلة القادمة، وأنها قد سافرت إلى المغرب لعقد قرانها هناك، حيث تقيم والدتها، على أن يقام حفل الزفاف الرسمي في مدينة دبي، مع قدوم فصل الصيف المقبل.