تعليق‭ ‬منح‭ ‬اللجوء‭ ‬لعابري‭ ‬الحدود‭ ‬الامريكية بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية

واشنطن‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬أميركيون‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬للذين‭ ‬يدخلون‭ ‬البلاد‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬بأن‭ ‬يطلبوا‭ ‬اللجوء‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬جديدة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬ضد‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬وتهدف‭ ‬القيود‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬لما‭ ‬وصفه‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬‮«‬بالإساءة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬لها‭ ‬لنظام‭ ‬الهجرة‭ ‬لدينا‮»‬‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭.‬

ونشرت‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬عليه‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قريبا‭ ‬جدا،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬سيواجه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬اعتراضات‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬للحريات‭ ‬المدنية‭ ‬إن‭ ‬حق‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُمنح‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يدخل‭ ‬البلاد‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يسمح‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬للأفراد‭ ‬بطلب‭ ‬اللجوء‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الدخول،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالة‭ ‬أو‭ ‬مرسوم‭ ‬رئاسي‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬وفقا‭ ‬للأحكام‭ ‬الجديدة‭ ‬يمتلك‭ ‬ترامب‭ ‬سلطة‭ ‬تقييد‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وتقول‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬لديه‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتقييد‭ ‬الهجرة‭ ‬باسم‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وهي‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بتفعيلها‭ ‬فور‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬الرئاسية‭ ‬عندما‭ ‬فرض‭ ‬حظرا‭ ‬مثيرا‭ ‬للجدل‭ ‬على‭ ‬مسافرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غالبيتها‭ ‬مسلمة‭ ‬‭–‬‭. ‬وأيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأميركية‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬قضائية‭ ‬طويلة‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬كيرستين‭ ‬نيلسن‭ ‬والمدعي‭ ‬العام‭ ‬بالإنابة‭ ‬ماثيو‭ ‬ويتكر‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬اليوم‭ ‬يُطبّق‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬الذي‭ ‬ينتهكون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحدود‭ ‬الجنوبية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬لصحافيين‭ ‬إن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬اللجوء،‭ ‬وجميعهم‭ ‬تقريباً‭ ‬قادمون‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬فقيرة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الوسطى‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الجريمة،‭ ‬سيتم‭ ‬سماعهم‭ ‬حصراً‭ ‬عند‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬ذلك‭ ‬بخفض‭ ‬أعداد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يتدفقون‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬فاق‭ ‬قدرته‭ ‬أساسا،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤولين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تراكم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬قضايا‭ ‬الهجرة‭.‬

حملة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬

يتفق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الهجرة‭ ‬الأميركي‭ ‬غير‭ ‬فعال‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬وغير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الطلب‭. ‬لكن‭ ‬تركيز‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬المسألة‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬لما‭ ‬اعتبر‭ ‬بأنه‭ ‬انحرف‭ ‬إلى‭ ‬صب‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المهاجرين‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬بالعنصرية‭.‬

وفي‭ ‬خطابات‭ ‬وتصريحات‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬وجه‭ ‬ترامب‭ ‬هجماته‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬‮«‬قوافل‮»‬‭ ‬تضم‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬الفقراء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أميركا‭ ‬الوسطى،‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بالتوجه‭ ‬سيرا‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬بهدف‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ووصف‭ ‬قافلة‭ ‬حالية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الأميركية‭ ‬ويتضاءل‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها،‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬اجتياح‮»‬‭ ‬وستدخل‭ ‬مجرمين‭ ‬عنيفين‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬أنه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الخطاب،‭ ‬فإن‭ ‬الحدود‭ ‬تعاني‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬يمكنه‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬وبالتالي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يختفي‭ ‬هؤلاء‭ ‬فيما‭ ‬قضاياهم‭ ‬تقبع‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬كبير‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬لهذه‭ ‬الطلبات‭ ‬يتبين‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬تتمتع‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬

وتقول‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬اللجوء‭.‬

ويقول‭ ‬نشطاء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومنتقدون‭ ‬آخرون‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬بفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬الحدود‭ ‬الضيقة‭ ‬‭–‬‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬تعاني‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬هائلة‭ ‬‭–‬‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬تقوم‭ ‬فعليا‭ ‬بسدّ‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬حقيقة‭ ‬يفرون‭ ‬للنجاة‭ ‬بحياتهم‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬نيويورك‭ ‬للهجرة‮»‬‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬تجاه‭ ‬المهاجرين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الأذية‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬نقاوم‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬مسؤول‭ ‬الإدارة‭ ‬قال‭ ‬‮«‬نحاول‭ ‬تقييم‭ ‬مخاوف‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬أو‭ ‬طلبات‭ ‬لجوء‭ ‬خلال‭ ‬موانئ‭ ‬الدخول‭ ‬حيث‭ ‬لدينا‭ ‬موارد‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تقوم‭ ‬المحاكم‭ ‬‮«‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬وفعال‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحماية‮»‬‭.‬

في‭ ‬2018‭ ‬سجّلت‭ ‬دوريات‭ ‬الحدود‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬متسلل‭ ‬غير‭ ‬شرعي،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬بنسبة‭ ‬2000‭ ‬بالمئة،‭ ‬وفقا‭ ‬للوزارة‭.‬