مقاضاة‭ ‬الحكومة‭ ‬لوقف‭ ‬تمويل‭ ‬احتفالات‭ ‬الامبراطور

طوكيو‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬يعتزم‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬مواطن‭ ‬ياباني‭ ‬ملاحقة‭ ‬الحكومة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬بسبب‭ ‬استخدامها‭ ‬أموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬لتمويل‭ ‬احتفالات‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬الامبراطور‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬مخالفة‭ ‬للقاعدة‭ ‬الدستورية‭ ‬القائلة‭ ‬بالفصل‭ ‬بين‭ ‬الدين‭ ‬والدولة‭.‬

ويريد‭ ‬رافعو‭ ‬الشكوى،‭ ‬ومنهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬منظّمات‭ ‬بوذيّة‭ ‬ومسيحية،‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭. ‬واذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬ذلك‭ ‬فستكون‭ ‬هذه‭ ‬الشكوى‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬حول‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬سترافق‭ ‬أواخر‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2019‭ ‬تخلّي‭ ‬اكيهيتيو‭ ‬عن‭ ‬العرش،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخلفه‭ ‬ابنه‭ ‬البكر،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ناروهيتو،‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬نفسه‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬عندما‭ ‬خلف‭ ‬اكيهيتو‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬1989‭ ‬والده‭ ‬هيروهيتو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬توفّي‭ ‬لتوه‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬رُفضت‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكنّ‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬وجود‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬دستوريّة‭ ‬ما‭ ‬تتكلّفه‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاحتفالات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الديني‭ ‬البحت‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قال‭ ‬كويشي‭ ‬شين،‭ ‬أحد‭ ‬الذين‭ ‬ينوون‭ ‬القيام‭ ‬بالمحاولة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬1700‭ ‬مشتكٍ‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نسبي‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سيرث‭ ‬ناروهيتو‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2019،‭ ‬تنوي‭ ‬الحكومة‭ ‬تنظيم‭ ‬احتفالين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬وتشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬ويعتبرهما‭ ‬رافعو‭ ‬الشكوى‭ ‬‮«‬احتفالات‭ ‬دينية‮»‬‭.‬

والنقاش‭ ‬معقّد،‭ ‬لأنّ‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الشنتوية،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعتقدات‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬أرواح‭ ‬الطبيعة‭ ‬والأماكن،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬ديانة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المسيحية‭ ‬والبوذية‭.‬