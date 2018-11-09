تكريم‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬فى‭ ‬احتفالية‭ ‬بالبهو‭ ‬اليوناني‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬كرمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬الدولية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والفن‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬لدورهم‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإرتقاء‭ ‬برسالة‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬عماره‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬الدولية‭ ‬ومقرها‭ ‬لندن‭ ‬والفنان‭ ‬طارق‭ ‬الدسوقي‭ ‬،‭ ‬وألقى‭ ‬عمارة‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬سلبيا‭ ‬بعكس‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭ ‬فى‭ ‬مرحلة‭ ‬الخمسينات‭ ‬والستينات‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تعرض‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تؤدي‭ ‬رسالة‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬مثل‭ ‬فيلم‭ ‬جعلوني‭ ‬مجرما‭ ‬الذى‭ ‬عالج‭ ‬قضية‭ ‬الأحداث‭ ‬وفيلم‭ ‬الأيدي‭ ‬الناعمة‭ ‬الذى‭ ‬حث‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬بينما‭ ‬الأفلام‭ ‬الحالية‭ ‬تحض‭ ‬على‭ ‬الجنس‭ ‬والجريمة،‭ ‬أما‭ ‬الإعلام‭ ‬فيعمل‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬الأحقاد‭ ‬والضغائن‭ ‬والفتن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وخير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الأزمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬والتى‭ ‬لعب‭ ‬الإعلام‭ ‬فيها‭ ‬دورا‭ ‬سلبيا‭ ‬،‭ ‬وطالب‭ ‬عماره‭ ‬بضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬ميثاق‭ ‬الشرف‭ ‬الإعلامي‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لتلك‭ ‬الممارسات‭ ‬السلبية‭ ‬واتفق‭ ‬الفنان‭ ‬طارق‭ ‬الدسوقي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬مصطفى‭ ‬عماره‭ ‬وطالب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بأن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬المجتمع‭ .‬