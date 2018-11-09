تكريم‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة ‬

القاهرة – الزمان فى احتفالية بالبهو اليوناني بالجامعة الأمريكية ، كرمت مؤسسة العالم العربي الدولية عدداً من رجال الإعلام والفن فى مصر والمنطقة العربية لدورهم فى خدمة المجتمع والإرتقاء برسالة الفن والإعلام ، وكان من بينهم الإعلامي مصطفى عماره مدير مكتب جريدة الزمان الدولية ومقرها لندن والفنان طارق الدسوقي ، وألقى عمارة كلمة أكد فيها أن الفن والإعلام فى الوقت الحاضر يلعب دورا سلبيا بعكس الفن والإعلام فى مرحلة الخمسينات والستينات حيث كانت تعرض أعمال فنية تؤدي رسالة فى خدمة المجتمع مثل فيلم جعلوني مجرما الذى عالج قضية الأحداث وفيلم الأيدي الناعمة الذى حث على ضرورة العمل بينما الأفلام الحالية تحض على الجنس والجريمة، أما الإعلام فيعمل على إثارة الأحقاد والضغائن والفتن بين الدول وخير شاهد على ذلك الأزمة الأخيرة بين مصر والسودان والتى لعب الإعلام فيها دورا سلبيا ، وطالب عماره بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي لوضع حد لتلك الممارسات السلبية واتفق الفنان طارق الدسوقي مع ما قاله مصطفى عماره وطالب وسائل الإعلام بأن تلعب دورا إيجابيا فى خدمة قضايا المجتمع .