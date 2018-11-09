السجن سبع سنوات لسويدي هدّد 21 وزيراً بالقتل

ستوكهولم,- (أ ف ب)

حكمت محكمة سويدية الجمعة على رجل في الثالثة والأربعين من العمر بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بإسال تهديدات بالقتل ومسحوق أبيض لم يُعرف تكوينه إلى 21 وزيراً، بمن فيهم رئيس الحكومة.

وأدين مايكل سالونين أيضاً بتهمة محاولة القتل، لأنه بعث العالم الماضي برسالة مفخّخة، لم تنفجر، إلى شركة كريبتوباي في لندن التي تبيع عملة بيتكوين الرقمية.

وفي آب/اغسطس 2017، بعث المدان بمظاريف يحتوي كل منها على المسحوق الأبيض وعلى رسالة تقول “ستموت عمّا قريب” إلى منازل كل من الوزراء المستهدفين، بما فيها منزل رئيس الوزراء ستيفان لوفين، كما قالت المحكمة.

كما بعث برسائل مماثلة إلى عدد كبير من الشخصيات السويدية الأخرى.

ودفع مايكل سالونين الذي كان في الحبس الموقت منذ ايار/مايو، ببراءته.

ومن السهل جداً في السويد الحصول على بيانات الضرائب وعناوين الأشخاص وأرقام هواتف جميع المواطنين. وليس من النادر أن يقوم نواب بأنفسهم بشراء حاجياتهم من دون أي حماية أحياناً.

وفي 1986 قُتل رئيس الوزراء الاسبق اولوف بالمه بالرصاص في ستوكهولم لدى عودته مشياً من السينما الى منزله من دون حماية. وما زال قتله لغزاً حتى اليوم.