أول هجوم بسيارة مفخّخة في الموصل منذ تحريرها من داعش

الموصل (العراق), -الزمان

انفجرت سيارة مفخّخة قرب مطعم في مدينة الموصل في شمال العراق مساء الخميس، في أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعشالارهابي، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

ويعيش اهالي الموصل هواجس الحذر والخوف والترقب لاسيما بعد سماعهم عن تسلل ثلاثمائم ةمن داعش من سوريا الى صحاري نينوى .

ومع أنّ القوّات العراقية طردت داعشمن كل المناطق الحضرية التي كان يسيطر عليها، إلاّ أنّ التنظيم المتشدّد ما زال يحتفظ بخلايا سريّة في أنحاء عدة من العراق، ولا سيّما في المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا إضافة إلى غرب الموصل.