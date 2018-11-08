العراق يحصل على استثناء أمريكي لشراء الكهرباء من ايران

بغداد-(أ ف ب)

اعلن مسؤولون في واشنطن وبغداد حصول العراق الذي وقع وسط الأزمة بين حليفيه الرئيسيين إيران والولايات المتحدة على استثناء لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من إيران.

وقال بريان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لإيران الأربعاء “لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران”.

من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع وكالة فرانس برس بأن “العراق حصل على هذا الاعفاء مقابل التزامات وجدول زمني”.

واوضح “يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الايراني، في عملية تستغرق عدة سنوات”.

ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران ، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

وهذه الواردات ضرورية في بلد يعاني من نقص في إمدادات الكهرباء المزمنة لسنوات، حيث يحصل معظم الناس على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً. وبعد جولة أولى من العقوبات في اب/أغسطس، أعادت واشنطن يوم الاثنين فرض إجراءات جديدة ضد قطاعي النفط والمالية الإيرانيين.

وتم رفع هذه العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد في أيار/مايو. ومنذ إعلان واشنطن أنها ستعيد فرض هذه العقوبات، واصلت بغداد إجراء محادثات مع وفود تمثل الولايات المتحدة وإيران اللذين يتمتعان بنفوذ في العراق.

وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الابيض ووزارة الخزانة الاميركية، بحسب المصدر.