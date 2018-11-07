الديمقراطيون‭ ‬ينتزعون‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والجمهوريون‭ ‬يحتفظون‭ ‬بأغلبية‭ ‬الشيوخ

ترامب‭ ‬يواجه‭ ‬ماكان‭ ‬يخشاه‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬الخصم‭ ‬القوي‭ ‬بلوسي‭ ‬

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

انتزع‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬الذين‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬التجديد‭ ‬النصفي‭ ‬للكونغرس‭.‬ووصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬بأنّها‭ ‬‭”‬يوم‭ ‬كبير‭”‬‭ ‬للجمهوريين،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬خسارة‭ ‬حزبه‭ ‬الأكثرية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتعزيزه‭ ‬بالمقابل‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‭”‬أمس‭ ‬كان‭ ‬يوماً‭ ‬كبيراً،‭ ‬يوماً‭ ‬رائعاً‭”‬،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّه‭ ‬‭”‬مساء‭ ‬أمس‭ … ‬تحدّى‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬التاريخ‭ ‬لتعزيز‭ ‬أكثريتنا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أفشل‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬التوقّعات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭”‬‭. ‬ورأى‭ ‬ترامب‭ ‬امكانية‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الصحة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭. ‬وتعد‭ ‬استعادة‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بعدما‭ ‬فقدوا‭ ‬الأغلبية‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬أعوام،‭ ‬بمثابة‭ ‬صفعة‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وقالت‭ ‬الزعيمة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬نانسي‭ ‬بلوسي‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬أنصارها‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭:‬‭ ‬‭”‬شكرا‭ ‬لكم،‭ ‬غدا‭ ‬سيكون‭ ‬يوما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭”‬‭. ‬وينظر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‭”‬استفتاء‭”‬‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬تنتهي‭ ‬ولايته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬2020

بعد‭ ‬انتزاع‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تستعد‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬لتولي‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬مجددا‭ ‬لتصبح‭ ‬أقوى‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية،‭ ‬ولتقود‭ ‬المعارضة‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬حقق‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬انتصارا‭ ‬كبيرا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الأميركية‭ ‬بمنتصف‭ ‬الولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬بانتزاعهم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لقاء‭ ‬تراجع‭ ‬أقليتهم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬مشهدا‭ ‬سياسيا‭ ‬متباينا‭ ‬اغتنمه‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لينادي‭ ‬بـ‭”‬النجاح‭”‬‭. ‬وبعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬ترامب‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬بفوزه‭ ‬بالرئاسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬خبرة‭ ‬سياسة‭ ‬أو‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬‭”‬الموجة‭ ‬الزرقاء‭”‬‭ ‬المرتقبة‭ ‬ضده‭. ‬ويتجه‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬نحو‭ ‬كسب‭ ‬27‭ ‬مقعدا‭ ‬إضافيا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬مقعدا‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المجلس،‭ ‬فيما‭ ‬يوسع‭ ‬الجمهوريون‭ ‬غالبيتهم‭ ‬الضئيلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بكسب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬مقاعد‭ ‬من‭ ‬الديموقراطيين،‭ ‬بحسب‭ ‬توقعات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭. ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬الأميركيون‭ ‬انتخبوا‭ ‬كونغرس‭ ‬منقسما،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬ببلبلة‭ ‬النصف‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬زعيمة‭ ‬الأقلية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬حاليا‭ ‬رئيسة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وهو‭ ‬المنصب‭ ‬التي‭ ‬تولته‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬طيلة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬امرأة‭ ‬تتبوأ‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تسلمت‭ ‬المهام‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬بول‭ ‬راين،‭ ‬فإن‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬78‭ ‬عاما،‭ ‬ستصبح‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬الرئيس‭ ‬ونائبه‭. ‬مثّلت‭ ‬بيلوسي‭ ‬في‭ ‬ولايتها‭ ‬الأولى‭ ‬قوة‭ ‬معارضة‭ ‬كبيرة‭ ‬للجمهوري‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬في‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬رئاسته‭. ‬وسيكون‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬عمل‭ ‬ترامب‭ ‬مماثلا‭ ‬لذلك‭. ‬وسيكون‭ ‬لديها‭ ‬وللقيادة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬قوانين‭ ‬للجمهوريين‭ ‬وشل‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬ترامب،‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬مقترحات‭ ‬خفض‭ ‬ضريبي‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جدار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭. ‬ويمكن‭ ‬لبيلوسي‭ ‬أن‭ ‬تصعّب‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أطلقت‭ ‬إجراءات‭ ‬لعزله‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬معارضتها‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذه‭ ‬العصا‭ ‬الغليظة‭ ‬ضده،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬الناخبين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬لحماية‭ ‬الرئيس‭. ‬وفي‭ ‬دورها‭ ‬الجديد‭ ‬سيتحتم‭ ‬عليها‭ ‬الوقوف‭ ‬أحيانا‭ ‬بوجه‭ ‬ترامب‭ ‬اذا‭ ‬استدعى‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬العمل‭ ‬معه‭ ‬لإقرار‭ ‬قوانين‭ ‬اذا‭ ‬تيسر‭ ‬الأمر‭. ‬وقالت‭ ‬بيلوسي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬حزبها‭ ‬على‭ ‬الأكثرية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬‭”‬كونغرسا‭ ‬ديموقراطيا‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تجمعنا،‭ ‬لأننا‭ ‬سئمنا‭ ‬جميعا‭ ‬الانقسامات‭”‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‭”‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬يريد‭ ‬السلام‭. ‬يريد‭ ‬نتائج‭”‬‭.‬

وتعد‭ ‬بيلوسي‭ ‬بلا‭ ‬جدل‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬حنكة‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬جيلها‭. ‬وقادت‭ ‬قانون‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الذي‭ ‬أيده‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تمريره‭ ‬التاريخي‭ ‬الشائك‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬سبب‭ ‬اعتبارها‭ ‬من‭ ‬كثيرين‭ ‬مصدر‭ ‬إزعاج‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭. ‬وسأل‭ ‬ترامب‭ ‬جمهورا‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬مينيسوتا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬‭”‬أيمكنكم‭ ‬تصور‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬رئيسة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب؟‭”‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‭”‬لا‭ ‬تفعلوا‭ ‬هذا‭ ‬بي‭!‬‭ ‬لا‭ ‬أتصور‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬أنتم‭”‬‭. ‬ومع‭ ‬فوز‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عليهم‭ ‬الآن‭ ‬انتخاب‭ ‬زعيمهم،‭ ‬وسيعتمد‭ ‬مستقبل‭ ‬بيلوسي‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬صراع‭ ‬محتدم‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬داخل‭ ‬الحزب‭.‬‭ ‬وشهدت‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضي‭ ‬مشاكل‭ ‬داخلية،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬عشرات‭ ‬النواب‭ ‬والمرشحين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬‭–‬‭ ‬ومنهم‭ ‬تيم‭ ‬راين‭ ‬عضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬عن‭ ‬أوهايو‭ ‬الذي‭ ‬نافس‭ ‬بيلوسي‭ ‬على‭ ‬زعامة‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬2016‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭. ‬وقال‭ ‬راين‭ ‬لشبكة‭ ‬فوكس‭ ‬نيوز‭ ‬الأحد‭ ‬‭”‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬تتويجا‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬يريدون‭ ‬تغييرا‭”‬‭.‬

والمعارضة‭ ‬الداخلية‭ ‬تعود‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لانعدام‭ ‬شعبية‭ ‬بيلوسي‭ ‬لدى‭ ‬الناخبين‭. ‬ونحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الناخبين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بحسب‭ ‬استطلاع‭ ‬لتلفزيون‭ ‬هيل‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬وفيما‭ ‬تعد‭ ‬بيلوسي‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تعي‭ ‬الحساسيات‭. ‬فلم‭ ‬تأت‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬‭”‬نتحدث‭ ‬غدا‭”‬‭. ‬

تعود‭ ‬سمعة‭ ‬بيلوسي‭ ‬السيئة،‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لسنوات‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬اليمين‭. ‬فالمحافظون‭ ‬يصورون‭ ‬زوجة‭ ‬مليونير‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬كتجسيد‭ ‬لنخبة‭ ‬اليسار‭. ‬وهي‭ ‬متهمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬من‭ ‬السعي‭ ‬لزيادة‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬العائلات‭ ‬المتوسطة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭.‬

‭ ‬ومثلت‭ ‬بيلوسي‭ ‬لثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬الدائرة‭ ‬ال12‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬عن‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وتشمل‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬معقل‭ ‬السياسة‭ ‬اليسارية‭ ‬والثقافة‭ ‬المختلفة‭ ‬وحقوق‭ ‬المثليين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبره‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المحافظين‭ ‬انحطاطا‭ ‬أخلاقيا‭. ‬ولدت‭ ‬نانسي‭ ‬باتريشا‭ ‬داليساندرو‭ ‬في‭ ‬بالتيمور‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬تضم‭ ‬سياسيين‭ ‬جذورها‭ ‬إيطالية‭. ‬وكل‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬وشقيقها‭ ‬كانا‭ ‬رئيسي‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬إيست‭ ‬كوست‭ ‬الساحلية‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬انتقلت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬وقاما‭ ‬بتربية‭ ‬خمسة‭ ‬أولاد‭.‬

انتخبت‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1987،‭ ‬وشقت‭ ‬طريقها‭ ‬لتصبح‭ ‬زعيمة‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2002،‭ ‬وهو‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتولاه‭.‬

وبيلوسي‭ ‬التي‭ ‬زادتها‭ ‬الصراعات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحصى‭ ‬صلابة،‭ ‬تمكنت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الحزب‭.‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬المرات‭ ‬إن‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬تتطلب‭ ‬ارتداء‭ ‬‭”‬درع‭”‬‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬‭”‬تلقي‭ ‬لكمة‭”‬‭.‬