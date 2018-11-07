بصراحة‭ .. ‬مابين‭ ‬العراق‭ ‬وقطر

فاتح عبدالسلام
مسؤول قطري كبير وصل الى بغداد فجأة وتباحث في خلال ساعات قليلة في العلاقات والتعاون بين البلدين ، في زيارة حملت في معناها الظاهر التهاني للطاقم الجديد الذي يقود العراق .
العلاقات بين العراق وقطر في سنوات ما بعد احتلال العراق في عام ٢٠٠٣ ، تفاوتت بين مستويات عدة ، لكن الطابع الذي سلكته الاحزاب في التعبئة الفئوية والاعلامية ضد قطر كان الغالب في سنوات طويلة ،وتصاعد الامر مع اندلاع الحرب في سوريا، وبعدها عندما قامت الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من محافظات البلاد، وركبَ مقاولو السياسة من المحسوبين على السُنة الموجة الشعبية وحرفوا مسارها السلمي بالتعاون مع تنظيمات ارهابية كانت متربصة وجهات اقليمية لا تخفى على غشيم .
الآن خففت تلك الالة الدعائية للاحزاب واذاعاتها وقنواتها، التعبئة ضد قطر لسبب واحد أوحد هو علاقتها الوثيقة بإيران .
لقد تاجر طويلاً، سياسيون عراقيون هابطو المستوى والقيمة والمعنى والمظهر والجوهر بما قالوه وأوحوا به في انهم مدعومون وممولون من دولة قطر كما نسبوا الامر نفسه للسعودية والامارات والكويت أحياناً .
وفي واقع الحال لم يفهم أحد من ملايين العراقيين معنى وجود ذلك الدعم الذي نسب الى قطر وحظي به في العراق أولئك السياسيون المخربون.
وبصراحة تامة ، ارتكبت دول خليجية خطايا وليست أخطاءً في التعامل مع بعض المقاولين والمنتفعين العراقيين ، وأسهمت تلك الدول، ربّما من دون أن تدري ، في تعميق جراح العراقيين ، فالأموال التي أنفقوها ذهبت لشراء الذمم والتصفيات الداخلية وصرفيات الشقق والقصور الفاخرة في دول جوار العراق .
ليس هنا متسع في المساحة لفتح باب العلاقات الخليجية العراقية ، وليس أمامنا في المعنى السياسي، ولا أقول الوطني أو القومي ، سوى الانتفاع من الخبرات العالية التي تمتلكها دولة قطر في مجال الطاقة حيث لا تزال هي الدولة الاولى في تصدير الغاز المسال ، والعراق فيه غاز كثير، لكن لاتزال البلاد تنقصها الخبرة في الانتاج والتصدير، فالغازُ له تقنيات انتاجية وتسويقية وعلاقات تصديرية خاصّة مختلفة تمامَ الاختلاف عن تصدير النفط الذي من الممكن أن يصدر حتى بالتهريب البدائي كما يحدث بالعراق منذ سنوات، وذلك أمر محال في التعامل مع الغاز . وهنا لا أقول هل تقوم قطر بمعاونتنا في مجال الغاز ، وإنّما أتساءل هل يوجد في الطاقم العراقي الجديد مَن هو معني بالعلاقات الاستراتيجية في هذا النوع من الطاقة مع قطر المتميزة في هذا المجال.
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