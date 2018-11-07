برهم صالح يؤكد لوزير الخارجية القطري أهمية التعاون الثنائي

بغداد – الزمان
استقبل الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد بعد ظهرامس نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجيَّة القطريّ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد صالح للمسؤول القطري، أهمية تعضيد وتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع دولة قطر بما ينسجم ومكانة البلدين الشقيقين ويخدم مصالح شعبيهما. وجرى التباحث في أوضاع المنطقة وضرورة تخفيف حدة التوتر وإيجاد منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة. من جانبه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى صالح تحيات وتهاني أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية، مؤكداً رغبة قطر بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع الميادين، مبينا أن بلاده مصممة على المضي في التواصل والتعاون المتبادل مع العراق واستعدادها لتقديم الدعم المطلوب للعراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية.