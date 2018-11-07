برهم صالح يؤكد لوزير الخارجية القطري أهمية التعاون الثنائي

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬ببغداد‭ ‬بعد‭ ‬ظهرامس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬القطريّ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭. ‬وأكد‭ ‬صالح‭ ‬للمسؤول‭ ‬القطري،‭ ‬أهمية‭ ‬تعضيد‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬ومكانة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالح‭ ‬شعبيهما‭. ‬وجرى‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬وضرورة‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬وإيجاد‭ ‬منظومة‭ ‬إقليمية‭ ‬مشتركة‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬بلدان‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬نقل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬صالح‭ ‬تحيات‭ ‬وتهاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬لمناسبة‭ ‬توليه‭ ‬مهام‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬رغبة‭ ‬قطر‭ ‬بتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬واستعدادها‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭.‬