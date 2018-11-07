اشتعال‭ ‬معركة‭ ‬نقاب‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري

القاهرة -مصطفى عمارة
اشتعلت حرب النقاب تحت قبة البرلمان المصري بصورة لا مثيل لها وامتدت اثارها الى الشارع المصرى بعد ان تقدمت النائبة غادة العجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب فى الاماكن العامة. وينص مشروع القانون على فرض غرامه 1000 جنيه لمن ترتدى النقاب او البرقع او تغطية الوجه فى الاماكن العامة وفى حالة العودة الى تكرار الفعل تتم مضاعفة الغرامة كما يتم التنبيه على كل العاملين فى المؤسسات الحكومية والخدمية بحظر ارتداء النقاب اوالبرقع او غطاء الوجه. فيما اعلن عدد من اعضاء مجلس النواب رفضهم لمشروع القانون لانه يثير فتنة داخل المجتمع انتقد وليد اسماعيل مؤسس حمله الخص للمنتقبه ورئيس ائتلاف ال البيت مشروع القانون واضاف ان مقدمة القانون لو عملت فى السعودية لما تجرأت على مهاجمته كما استنكر تصريحات د / مبروك عطيه لتاييده حظر النقاب مؤكدا انه كان يعمل مدرسا فى مدرسة بنات فى السعودية ولم يجرؤ على مهاجمة النقاب ،ودعا وليد اسماعيل الازهر باعلان رايه بصراحه لحسم الخلاف حول تلك القضية فى المقابل ايدت امنة نصير استاذه العقيدة والفلسفة الاسلامية مشروع القانون معتبرة ان النقاب عاده وليس عبادة وانه لو تم تطبيق هذا القانون فان ذلك سوف يساعد على القضاء على الارهاب نسبيا وايدها فى ذلك اللواء مجدى بسيونى مساعد وزير الداخليه الاسبق ،مؤكدا انه مع احترامه للحرية الشخصية ولكن يتعارض مع تحقيق الامن وبين الرأي الرافض والمؤيد لحظر النقاب اكد اسامة العبد رئيس لجنه الشئون الدينيه بمجلس النواب انه رغم ايمانه بان النقاب غير مطلوب شرعا عكس الحجاب الا اننا يجب ان لا نحجز على حرية الناس ونثير فتنة فى المجتمع وعن راى الازهر فى القضية، قال مصدر بمشيخه الازهر ان مشروع القانون لم يصله بعد وعندما يصله سوف يبدى رايه فيه .