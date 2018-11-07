اشتعال‭ ‬معركة‭ ‬نقاب‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

اشتعلت‭ ‬حرب‭ ‬النقاب‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬بصورة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬وامتدت‭ ‬اثارها‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬المصرى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تقدمت‭ ‬النائبة‭ ‬غادة‭ ‬العجمى‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬لحظر‭ ‬ارتداء‭ ‬النقاب‭ ‬فى‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭. ‬وينص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬غرامه‭ ‬1000‭ ‬جنيه‭ ‬لمن‭ ‬ترتدى‭ ‬النقاب‭ ‬او‭ ‬البرقع‭ ‬او‭ ‬تغطية‭ ‬الوجه‭ ‬فى‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تكرار‭ ‬الفعل‭ ‬تتم‭ ‬مضاعفة‭ ‬الغرامة‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التنبيه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخدمية‭ ‬بحظر‭ ‬ارتداء‭ ‬النقاب‭ ‬اوالبرقع‭ ‬او‭ ‬غطاء‭ ‬الوجه‭. ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رفضهم‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬لانه‭ ‬يثير‭ ‬فتنة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬انتقد‭ ‬وليد‭ ‬اسماعيل‭ ‬مؤسس‭ ‬حمله‭ ‬الخص‭ ‬للمنتقبه‭ ‬ورئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬ال‭ ‬البيت‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬مقدمة‭ ‬القانون‭ ‬لو‭ ‬عملت‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬لما‭ ‬تجرأت‭ ‬على‭ ‬مهاجمته‭ ‬كما‭ ‬استنكر‭ ‬تصريحات‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬مبروك‭ ‬عطيه‭ ‬لتاييده‭ ‬حظر‭ ‬النقاب‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مدرسا‭ ‬فى‭ ‬مدرسة‭ ‬بنات‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬ولم‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬النقاب‭ ‬،ودعا‭ ‬وليد‭ ‬اسماعيل‭ ‬الازهر‭ ‬باعلان‭ ‬رايه‭ ‬بصراحه‭ ‬لحسم‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬ايدت‭ ‬امنة‭ ‬نصير‭ ‬استاذه‭ ‬العقيدة‭ ‬والفلسفة‭ ‬الاسلامية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬النقاب‭ ‬عاده‭ ‬وليس‭ ‬عبادة‭ ‬وانه‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬نسبيا‭ ‬وايدها‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬اللواء‭ ‬مجدى‭ ‬بسيونى‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الداخليه‭ ‬الاسبق‭ ‬،مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬احترامه‭ ‬للحرية‭ ‬الشخصية‭ ‬ولكن‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬الامن‭ ‬وبين‭ ‬الرأي‭ ‬الرافض‭ ‬والمؤيد‭ ‬لحظر‭ ‬النقاب‭ ‬اكد‭ ‬اسامة‭ ‬العبد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنه‭ ‬الشئون‭ ‬الدينيه‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬ايمانه‭ ‬بان‭ ‬النقاب‭ ‬غير‭ ‬مطلوب‭ ‬شرعا‭ ‬عكس‭ ‬الحجاب‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬نحجز‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الناس‭ ‬ونثير‭ ‬فتنة‭ ‬فى‭ ‬المجتمع‭ ‬وعن‭ ‬راى‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬القضية،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخه‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لم‭ ‬يصله‭ ‬بعد‭ ‬وعندما‭ ‬يصله‭ ‬سوف‭ ‬يبدى‭ ‬رايه‭ ‬فيه‭ .‬