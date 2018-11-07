روسيا‭ ‬تسعى‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬الدولار‭ ‬لمواجهة‭ ‬العقوبات وترامب‭ ‬وبوتين‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬ماكرون

موسكو‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬مستشار‭ ‬للكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سيعقدان‭ ‬اجتماعا‭ ‬‮«‬مقتضبا‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مراسم‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لانتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬يوري‭ ‬أوشاكوف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الزعيمان‭ ‬الروسي‭ ‬والأميركي‭ ‬بشكل‭ ‬مقتضب‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬نتحدث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬سيتم‭ ‬التأكيد‭ ‬بعده‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلا‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬ايرس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭. ‬فيما‭ ‬تكثف‭ ‬موسكو‭ ‬جهودها‭ ‬لوقف‭ ‬اعتماد‭ ‬اقتصادها‭ ‬على‭ ‬الدولار،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬واشنطن‭ ‬لفرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬حرمان‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬الدين‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وقطع‭ ‬العملة‭ ‬الخضراء‭ ‬عن‭ ‬مصارفها‭. ‬وطالما‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بهيمنة‭ ‬العملة‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬العالمي،‭ ‬لكن‭ ‬جهود‭ ‬روسيا‭ ‬السابقة‭ ‬لوقف‭ ‬اعتماد‭ ‬اقتصادها‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحا‭ ‬يذكر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ووسط‭ ‬مخاوف‭ ‬دوائر‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الأميركية‭ ‬ضد‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ضم‭ ‬القرم‭ ‬والنزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬اتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الآن‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفها‭ ‬القديم‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬وزارة‭ ‬المال‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الروسيان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ديمتري‭ ‬مدفيديف،‭ ‬تدابير‭ ‬لزيادة‭ ‬استخدام‭ ‬عملات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المداولات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬نمضي‭ ‬حتما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬تقويض‭ ‬الدولار‭ ‬بل‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬ضمان‭ ‬أمننا،‭ ‬لأنهم‭ ‬يفرضون‭ ‬باستمرار‭ ‬عقوبات‭ ‬علينا‭ ‬ويحرموننا‭ ‬ببساطة‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الدولار‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬المراقبون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬روسيا‭ ‬طموحة‭ ‬جدا،‭ ‬لكن‭ ‬سياسة‭ ‬أميركية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التكهن‭ ‬بها‭ ‬وعقوبات‭ ‬أميركية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ونزاع‭ ‬واشنطن‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬موسكو‭.‬

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وقالت‭ ‬يولر‭ ‬هيرمس،‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬القروض‭ ‬ومقرها‭ ‬فرنسا،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مؤخرا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬‭–‬‭ ‬يقدر‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬إن‭ ‬مساعي‭ ‬روسيا‭ ‬لوقف‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أسهل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬الحمائية‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬يولر‭ ‬هيرمس‭ ‬إن‭ ‬تعاملات‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والصين‭ ‬‭–‬‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬الروسية‭ ‬الخارجية‭ ‬‭–‬‭ ‬يمكن‭ ‬نقلها‭ ‬لليورو‭ ‬واليوان،‭ ‬فيما‭ ‬التعاملات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجرى‭ ‬بالروبل‭.‬

وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬مرارا‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬استخدام‭ ‬الروبل‭ ‬واليوان‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬إنها‭ ‬بصدد‭ ‬إعداد‭ ‬اتفاقية‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬العملات‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭.‬

وبحسب‭ ‬بنك‭ ‬إينغ،‭ ‬فإن‭ ‬التجارة‭ ‬الصينية‭-‬الروسية‭ ‬بالروبل‭ ‬واليوان‭ ‬تضاعفت‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تمثل‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬بالمئة‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يوري‭ ‬بوريسوف‭ ‬إن‭ ‬الهند‭ ‬ستسدد‭ ‬ثمن‭ ‬بطاريات‭ ‬الصواريخ‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬إس-400‭ ‬الروسية‭ ‬بالروبل‭.‬

وبدورها‭ ‬قالت‭ ‬حاكمة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الروسي‭ ‬إلفيرا‭ ‬نابيولينا‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬تشجيع‭ ‬المصارف‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بالروبل‭.‬

وروسيا‭ ‬التي‭ ‬ترزح‭ ‬تحت‭ ‬عقوبات‭ ‬أميركية‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬نظامها‭ ‬الخاص‭ ‬للتعاملات‭ ‬المالية،‭ ‬لحماية‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬محتمل‭ ‬لاستخدام‭ ‬نظام‭ ‬سويفت‭ ‬الدولي‭ ‬لخدمات‭ ‬التراسل‭ ‬المالي‭ ‬المؤمن‭.‬